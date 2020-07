Ai đã đưa Hoài Lâm trở lại?

Hoài Lâm thời nổi tiếng không kém Sơn Tùng M-TP

6 năm trước, Hoài Lâm nổi lên khi thể hiện hit "Em của ngày hôm qua". Nam ca sĩ từng là giọng ca trẻ được săn đón bậc nhất Vpop, nhưng nhanh chóng trượt dốc vì vấn đề đời tư.

Với hai ca khúc Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi, Hoài Lâm được đánh giá là đã lấy lại phong độ giọng hát. Ở một góc độ nào đó, hai thành phẩm cũng đánh dấu sự trở lại của quán quân Gương mặt thân quen 2014 với thị trường âm nhạc dù anh vẫn ở sống ở quê và chưa nhận lời đi diễn sân khấu.

Trước đó, Hoài Lâm có một thời gian dài vắng bóng showbiz. Năm 2019, nam ca sĩ có xuất hiện ở một vài sự kiện, đồng thời cũng tham gia một vai diễn trong vở Lan và Điệp. Song, giọng hát của Hoài Lâm gây bàn tán vì không còn âm sắc đẹp và nội lực như từng có.

Do vậy, với giới quan sát, Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi đặc biệt có ý nghĩa với giọng hát Hoài Lâm ở hiện tại. Hai ca khúc đều do Nguyễn Minh Cường sáng tác, mang tính chất tặng riêng, “đo ni đóng giày”. Đặc biệt, về mặt câu chuyện, hai ca khúc cũng có nhiều tương đồng với hoàn cảnh của Hoài Lâm.

Nguyễn Minh Cường thể hiện Buồn làm chi em ơi bản acoustic.

Chân dung âm nhạc của Nguyễn Minh Cường

Nguyễn Minh Cường sinh năm 1988 là một nhạc sĩ chuyên trị thể loại pop ballad. Trước khi bén duyên với vai trò nhạc sĩ, anh được biết đến với vai trò là thành viên của Cadillac, một trong những nhóm bè được ưa chuộng nhất của thị trường.

Dù không đảm nhận vai trò chính, giọng nam của Nguyễn Minh Cường góp phần tạo nên màu sắc cho nhóm bè Cadillac. Ngoài ra, việc tham gia đời sống của một nhóm bè, đứng trên nhiều sân khấu lớn nhỏ, hỗ trợ cho nhiều ca sĩ, ca khúc khác nhau cũng là cách tốt để bồi đắp kiến thức âm nhạc, khả năng trình diễn.

Song song với nhóm bè, Nguyễn Minh Cường từng thử sức với vai trò ca sĩ, anh là người thể hiện nhạc phim Cầu vồng không sắc vào năm 2015. Cũng trong năm 2015, Nguyễn Minh Cường phát triển dự án âm nhạc theo phong cách acapella hiện đại.

Thời điểm đó Nguyễn Minh Cường chia sẻ với người viết rằng anh muốn gọi thể loại mà mình theo đuổi là "mouth music", debut với MV Gửi người anh yêu.

Song, công bằng mà nói, dự án này không thành công do chưa bắt được nhịp của thị trường. Ngoài ra, cách phát triển acapella của Nguyễn Minh Cường cũng chưa thực sự riêng biệt và đặc sắc. "Mouth music" cũng không định hình được giá trị tiên phong.

Là thành viên của một nhóm bè, sở hữu giọng hát không tệ, bản thân Nguyễn Minh Cường cũng từng tham gia một vài cuộc thi âm nhạc nhưng không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Tác giả 8X chỉ thực sự có được thành quả khi chuyển hướng với vai trò nhạc sĩ. Trong đó, bản hit đầu tiên là Cả một trời thương nhớ, thuộc thể loại pop ballad qua giọng hát của Hồ Ngọc Hà vào giữa năm 2017.

Sau đó, nam nhạc sĩ tham gia Sing My Song 2018, sân chơi dành cho những bạn trẻ vừa có khả năng ca hát vừa có tài sáng tác.

Tại chương trình này, Nguyễn Minh Cường giới thiệu được hai ca khúc là I’m sorry và Giời ơi. Dù vẫn hạn chế về màu sắc và cá tính âm nhạc, I’m sorry và Giời ơi cho thấy một Nguyễn Minh Cường chân thực, viết nhạc từ chính đời sống của mình.

Trong đó, I’m sorry như một lời xin lỗi mà Nguyễn Minh Cường gửi đến vợ của mình vì trong cuộc sống bận rộn với công việc hàng ngày, đôi lúc anh đã quên quan tâm, yêu thương vợ. Sau màn thể hiện, ca khúc chinh phục được Giáng Son và Đức Trí.

Nguyễn Minh Cường sau đó chọn về đội Đức Trí. Dù không tiến xa trong cuộc thi, khả năng viết nhạc của Nguyễn Minh Cường có nhiều cải thiện sau quá trình học tập từ tác giả Mong manh tình về.

Quan sát những ca khúc gần đây của Nguyễn Minh Cường cũng không khó để nhận xét cách viết nhạc chịu nhiều ảnh hưởng của Đức Trí. Trong đó, dễ thấy nhận là lối viết ballad trau chuốt về ca từ và rất quan trọng chuyện gieo vần.

Nguyễn Minh Cường thi Sing My Song năm 2018, thuộc đội Đức Trí.

Diện mạo âm nhạc của Nguyễn Minh Cường thể hiện rõ nhất ở album Nhật ký cảm xúc, ra mắt năm 2019. Album thuần pop ballad, tất cả ca khúc đều có câu chuyện dù gửi gắm qua các giọng hát khác nhau.

Album có sự góp giọng của nhiều ca sĩ như Thanh Hà, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Ái Phương, Trung Quân, Hòa Minzy và Hoài Lâm.

Tuy nhiên, CD cũng hơi tiếc do màu giữa các ca khúc khá giống nhau, do vậy dẫn đến thiếu những đột phá, bất ngờ, điểm nhấn cho tổng thể album. Ngoài ra, khâu hòa âm – phối khí cũng chỉ vừa vặn, không mang nhiều sáng tạo mới mẻ và thiếu concept chỉnh thể do có tới 4 nhạc sĩ tham gia hòa âm trong một CD.

Hoài Lâm và Nguyễn Minh Cường có thể đi đường dài?

So với Nhật ký cảm xúc của năm 2019, với những sáng tác mới nhất trong năm 2020, Nguyễn Minh Cường cho thấy những trưởng thành đáng kể về khả năng viết nhạc.

Bản thu Có một ngày buồn như thế và Khi nỗi đau dừng lại kết hợp với Nguyên Hà hay Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi đều là những bản thu tốt, rất vừa vặn với giọng hát ca sĩ.

Trong đó, Buồn làm chi em ơi là một sáng tác có nhiều điểm mới so với những ca khúc trước của Nguyễn Minh Cường. Ca khúc mang màu nhạc điện tử nhưng lại được viết với giai điệu hơi hướm bolero.

Do vậy, Buồn làm chi em ơi phát huy được đặc trưng luyến láy của giọng Hoài Lâm nhưng vẫn đảm bảo được khuôn ballad của Nguyễn Minh Cường.

Ngoài ra, với Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi, Hoài Lâm tìm được một nhạc sĩ có khả năng sáng tác những ca khúc phù hợp với giọng hát của anh, phát huy được ưu điểm và khắc phục được hạn chế.

Về phía Nguyễn Minh Cường, cũng chưa có giọng nam nào thực sự hát ca khúc của anh thuyết phục hơn Hoài Lâm.

Chia sẻ với Zing, Nguyễn Minh Cường đồng tình với nhận định Hoài Lâm phù hợp với nhạc của anh. Cùng với đó, chất giọng Hoài Lâm cũng là mảnh đất tốt để nam nhạc sĩ sáng tạo ca khúc cho mình.

Do tìm được sự thấu hiểu về âm nhạc, cả Hoa nở không màu lẫn Buồn làm chi em ơi, Nguyễn Minh Cường đều lặn lội mang thiết bị về nhà riêng Hoài Lâm ở Vĩnh Long để thu âm.

Để đảm bảo yếu tố cách âm, Buồn làm chi em ơi còn được thu trực tiếp trên ôtô. Nguyễn Minh Cường đánh giá Hoài Lâm đã chứng tỏ được khả năng hát live tốt, các bản thu đều được thu trong thời gian rất ngắn, quá trình biên tập gần như không phải chỉnh sửa.

Hoài Lâm phát huy giọng hát khi thể hiện nhạc của Nguyễn Minh Cường.

Nguyễn Minh Cường không nghĩ anh là người đã đưa Hoài Lâm trở lại. Nhưng nam nhạc sĩ tin rằng cả hai có những đồng cảm và hai ca khúc sẽ là tiền đề, động lực để Hoài Lâm vững tin vào con đường âm nhạc, vượt qua những vấn đề của cuộc sống.

“Chúng tôi có dự định sẽ làm một album chung với nhau, tôi sáng tác và Hoài Lâm sẽ thể hiện. Cả gia đình Lâm và Lâm đều rất hào hứng. Tuy nhiên chuyện làm album là không hề đơn giản, mọi chuyện suôn sẻ năm sau mới có thể thực hiện. Nhưng quan trọng là chúng tôi sẽ đi đường dài. Tôi sẽ đồng hành với Lâm vì tôi thực sự quý Lâm và thấy thật tiếc nếu giọng hát ấy bị cất giữ vì một lý do nào đó”, nam nhạc sĩ bày tỏ.

Theo Zing.vn