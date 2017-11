Á hậu Tú Anh xuất hiện bên cạnh người yêu cũ của Văn Mai Hương

Những ngày qua, Văn Mai Hương trở thành tâm điểm chú ý sau khi chia sẻ mối tình với một thanh tra xây dựng. Cô cho biết đã bạn trai chia tay sau một năm hẹn hò do không chung quan điểm sống.

Suốt thời gian bên nhau, nữ ca sĩ chưa từng công khai hình ảnh chụp chung của hai người. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn nhanh chóng tìm ra trang cá nhân của bạn trai cũ Văn Mai Hương.

Mới đây, hình ảnh á hậu Tú Anh ngồi cạnh người yêu cũ Văn Mai Hương cùng một nhóm bạn được các thành viên mạng chuyền tay nhau, khiến nhiều người hoài nghi về mối quan hệ của hai người.

Hình ảnh Tú Anh ngồi cạnh bạn trai cũ Văn Mai Hương được cư dân mạng chia sẻ.

Không những thế, cư dân mạng còn phát hiện Tú Anh có đôi giày trùng hợp với hình ảnh mà bạn trai cũ của Văn Mai Hương đăng tải trên Instagram. Nhưng hiện tại anh này đã khóa trang cá nhân.

Trước đó, hồi cuối tháng 10, nhiều nguồn tin tiết lộ Tú Anh đã chia tay Bảo Hưng - em trai của MC Ngọc Trinh. Trên trang Instagram của thiếu gia Hà thành, anh không còn theo dõi Tú Anh như trước.

Tú Anh có đôi giày giống với hình ảnh bạn trai cũ Văn Mai Hương đăng tải.

Bảo Hưng được cho là có mối quan hệ thân thiết với Á hậu Huyền My. Tối 25/10, anh đăng ảnh được chụp từ sân khấu đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 tại Phú Quốc với chú thích: "I'm here with u" (Anh ở đây bên em).

Khi được hỏi về vấn đề bạn trai cũ Bảo Hưng đến ủng hộ Huyền My, Á hậu Tú Anh chia sẻ: "Bạn bè cũng gửi cho tôi thông tin nhưng tôi không đọc vì hiện tại tôi quá bận rộn với công việc. Hơn nữa, tôi nghĩ mình nên tập trung vào cuộc sống của bản thân nhiều hơn".

Người đẹp 9X cũng khẳng định thêm cô và Huyền My vẫn là bạn bè, đồng thời bác bỏ thông tin cô đăng tải dòng trạng thái mỉa mai Huyền My trượt top 10 Hoa hậu Hòa bình 2017.

Theo Zing.vn