Á hậu Huyền My: Thời điểm này, tôi không nghĩ tới chuyện lấy chồng nữa

Sau 6 năm đoạt ngôi vị á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Huyền My vẫn là cái tên đắt giá của showbiz Việt. Trong cuộc trò chuyện mới đây, cô thoải mái chia sẻ những câu hỏi xung quanh cuộc sống và công việc của mình.



Hạnh phúc của tôi rất nhỏ nhoi và đơn giản

- Từng thấy Huyền My tham gia chương trình Người phụ nữ hạnh phúc. Vậy quan điểm của My về hạnh phúc như thế nào?

Khi nhận lời tham gia chương trình Người phụ nữ hạnh phúc thì tôi nghĩ tới ngay vấn đề là có rất nhiều các chị em phụ nữ bây giờ họ quên mất là hạnh phúc sẽ đến từ chính bản thân mình và những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.

Rất nhiều chị em phụ nữ tôi đọc được ở trên mạng hay là cả những người tôi quen biết, họ để cuộc sống của mình, cảm xúc của mình phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Ví dụ như chuyện tình cảm của họ không tốt họ sẽ thấy buồn chẳng hạn. Tôi nghĩ là không nên và không cần phải như vậy.

Niềm hạnh phúc của tôi rất nhỏ nhoi và đơn giản có thể kể tới như một buổi sáng thức dậy thấy thời tiết đẹp, nghe một bản nhạc hay thì nó cũng là một niềm hạnh phúc. Hay là mình được lan tỏa sự may mắn của mình tới những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn thì cũng là một sự hạnh phúc và tôi muốn truyền cảm xúc đấy tới các chị em phụ nữ.

- Những thứ chị vừa chia sẻ vẫn khiến tôi có cảm giác hình như hạnh phúc đó chưa thật trọn vẹn?

Trong cuộc sống được cái nọ sẽ mất cái kia thế nên ai cũng sẽ có những khía cạnh mà bản thân chưa thật sự hài lòng ví dụ như công việc có những lúc làm chưa thật tốt, sức khỏe không ổn...

Do vậy, tôi vẫn đang cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày, có thể không có gì là trọn vẹn cả nhưng mà sẽ hạnh phúc nhất có thể.

Nhìn các đàn em tỏa sáng, tôi thấy vui cho họ

- Sau 6 năm đoạt giải á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cái tên Huyền My vẫn rất hot và đắt show. Huyền My có bí quyết gì để có thể trụ vững được lâu như vậy?

Nhiều khi tôi cũng thắc mắc không biết lý do gì mà mình lại nhận được nhiều tình cảm của khán giả đến như vậy, có thể một phần là do may mắn.

Nhưng tôi cũng ý thức được rằng, may mắn không phải là yếu tố quyết định tất cả. Tôi nghĩ còn là do sự nỗ lực của chính bản thân mình nữa. Trong thời gian qua, tôi luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh bản thân, cố gắng làm tốt nhất những gì mà mình có thể vì tôi cũng luôn ý thức được trách nhiệm mình đang gánh trên vai là gì.

Việc giữ gìn hình ảnh có thể khi nghe mọi người không mường tượng được và sẽ có suy nghĩ kiểu "có gì mà phải giữ và giữ thì có gì là khó khăn?" nhưng thật ra không phải như vậy.

Với khán giả, hoa hậu á hậu là chuẩn mực hoàn hảo và không được mắc một lỗi gì kể cả là lỗi nhỏ nhất.

Nếu như người bình thường mắc lỗi thì mọi người thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng là người công chúng thì lại khác, ngay cả việc ăn uống, ăn nói, hành xử như thế nào thì chúng tôi cũng đều phải để ý.

- Để đi đường dài rất nhiều hoa hậu, á hậu lấn thêm sang lĩnh vực MC, diễn viên. Huyền My từng gây ấn tượng khi tham gia đóng phim ở Malaysia nhưng tại sao chị vẫn chưa lựa chọn một bộ phim trong nước nào?

Tôi gọi đó là cái duyên. Thật ra tôi cũng nhận được một số lời mời từ các đạo diễn và nhà sản xuất trong nước nhưng cái duyên chưa tới, luôn xuất hiện một trục trặc nào đấy như lịch trình không sắp xếp phù hợp chẳng hạn.

Tôi hi vọng sắp tới, tôi sẽ có cơ hội để thử sức ở lĩnh vực diễn xuất.

- Chuyện "sóng sau xô sóng trước" là quy luật khó tránh khỏi. Nếu trước đây, Huyền My luôn là vedette khi xuất hiện ở các sự kiện showbiz thì bây giờ chị bắt đầu phải nhường cho lớp sau. Có bao giờ chị chạnh lòng về điều này?

Tôi không nghĩ vị trí của mình mất đi mà ai cũng có một vị trí riêng, một lĩnh vực riêng. Có thể bây giờ có rất nhiều em hoa hậu khác trẻ hơn nhưng tôi nghĩ mình vẫn có một chỗ đứng nhất định rồi nên khi nhìn các đàn em tỏa sáng thì tôi cũng thấy hạnh phúc, vui cho họ.

- Vậy cái đích mà Huyền My muốn đạt được trong sự nghiệp của mình là gì?

Tôi đã nghĩ tới việc kinh doanh nhưng tôi lại đang thích mỗi thứ một tý ví dụ như thử sức ở lĩnh vực ăn uống một tý, làm đẹp một tý... Tuy nhiên, tôi không thể nào ôm đồm hết được thế nên tôi đang cố gắng tập trung suy nghĩ xem mình muốn làm cái gì nhất và sẽ tập trung trau dồi kiến thức về lĩnh vực đó.

Tôi không sốt ruột chuyện chồng con

- Trên mạng xã hội thời gian gần đây thấy Huyền My khá mở lòng, chị thường xuyên trả lời fan những câu hỏi về người yêu và chuyện lấy chồng...

Không phải lúc nào tôi cũng suy nghĩ tới việc lấy chồng đâu mà đến độ tuổi này rồi thì ai cũng sẽ hỏi mình là "bao giờ lấy chồng?". Tôi cũng muốn cởi mở nên chia sẻ nhiều hơn quan điểm của mình.

Tôi không sốt ruột chuyện chồng con... mà thật ra là từng có độ tuổi sốt ruột nhưng tới thời điểm này tôi không nghĩ tới chuyện lấy chồng nữa. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho bản thân cho gia đình và cho công việc mình thích. Tôi muốn dành thời gian đến nơi mình chưa đi.

- Không nghĩ tới việc kết hôn nữa có phải do chị chưa tìm được người đúng ý mình?

Mỗi một thời điểm chúng ta lại có suy nghĩ khác có mục đích khác, quan điểm khác đến thời điểm này tôi lại không muốn lập gia đình nữa và may mắn cũng chưa lập gia đình sớm để vẫn còn nhiều thời gian cho bản thân.

Tôi thấy là mình vẫn chưa được ăn hết những món mình thích, chưa được đi những nơi mình muốn đi vậy thì mình hãy cứ sống với những gì mình đang muốn có được bây giờ trước đã rồi mới nghĩ đến việc lập gia đình sau.

Chị Mai Phương Thúy rất thân với mẹ tôi, hay đi cafe, tâm sự

- Có vẻ Huyền My chơi rất ít với người trong showbiz ngoài hoa hậu Mai Phương Thúy. Cô ấy có phải là thần tượng trong mắt chị không?

Về phía nữ đúng là tôi thân với chị Thúy và hâm mộ chị ấy. Tại chị ấy rất giỏi, rất bản lĩnh. Chị Thúy có sự am hiểu rất rộng lại tâm lý, có rất nhiều thứ tôi cần phải học hỏi chị.

Đặc thù công việc cùa tôi nhiều khi không được tâm sự, chia sẻ quá nhiều với người khác đặc biệt là người trong giới. Tuy nhiên, chị Thúy là người bạn rất đáng tin cậy và luôn đưa được cho tôi những lời khuyên đúng đắn và cần thiết.

- Con đường Huyền My đã và đang đi có sự tư vấn, hỗ trợ từ người chị đặc biệt này không?

Chị Thúy không có ý kiến hay định hướng gì cho tôi cả bởi vì bên cạnh tôi có gia đình, có bố mẹ và chị Thúy biết rất rõ điều đó. Chị Thúy rất thân với mẹ tôi, rất hay đi cafe tâm sự. Chị ấy cũng có bảo là, bố mẹ tôi đã làm quá tốt rồi.

Tuy nhiên tôi nghĩ là với những thành công của chị Thúy bây giờ cũng là thứ mà tôi phải học trong tương lai.

- Luôn có bố mẹ đi kèm có bao giờ Huyền My thấy ngột ngạt không?

Tôi thấy mình may mắn vì không phải ai cũng có có gia đình ở bên cạnh định hướng như tôi nên nói ngột ngạt là không đúng. Tôi chỉ lo là bố mẹ mệt quá không đủ sức đi theo mình thôi chứ tôi thích bố mẹ ở bên cạnh.

Có nhiều khi tôi đi công tác những nước mà mình chưa tới chẳng hạn thì bố mẹ đi theo tôi cũng là một cơ hội để cả gia đình có thời gian ở bên nhau.

- Nhưng Huyền My có nghĩ vì bố mẹ luôn bên cạnh nên có thể nhiều anh chàng gặp chị ở sự kiện, event... sẽ ngại tiếp cận làm quen?

Tôi lại có quan điểm khác là họ thấy gia đình mình hạnh phúc nề nếp thì lại tin tưởng hơn (cười).

