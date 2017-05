Á hậu Huyền My suy sụp, hủy nhiều show diễn

Á hậu Huyền My chịu nhiều ảnh hưởng sau lời tố cáo. Ảnh: TL

Người tố cáo bất ngờ xóa tên Huyền My

Ngay sau khi bị tố cáo, gia đình Huyền My đã ủy quyền cho luật sư vào cuộc nhằm bảo vệ danh dự cho con gái chứ không chọn cách thức đôi co qua lại trên mạng xã hội như nhiều người từng làm.

PV Báo Gia đình & Xã hội đã liên lạc với bà Lan Phương - mẹ Á hậu Huyền My để tìm hiểu về kết quả vào cuộc của luật sư, nhưng do bận việc nên bà Lan Phương đã cử đại diện truyền thông trả lời báo chí.

Theo đó, chiều 18/5, luật sư của Á hậu Huyền My cùng thừa phát lại đã tới cơ sở kinh doanh của cô gái tố Á hậu Huyền My để chuyển yêu cầu cô gái này chấm dứt các hành vi vu khống. Tuy nhiên, buổi làm việc vắng sự có mặt của Thu Hoàng.

Yêu cầu của phía Á hậu Huyền My đưa ra với người tố cáo là: Nếu trước 17h chiều 19/5, Thu Hoàng vẫn không có đính chính và xin lỗi công khai (ít nhất là trên trang Facebook cá nhân), phía luật sư sẽ tiến hành các biện pháp tiếp theo để xử lý vụ việc theo pháp luật. Không loại trừ khả năng khởi kiện ra tòa và gửi đơn tố cáo lên cơ quan cảnh sát điều tra.

Hiện tại, chưa biết cô gái này có xin lỗi hay không nhưng một động thái bất ngờ ngay sau khi luật sư làm việc, buổi tối cùng ngày, những status trước đó tố Á hậu Huyền My đã được Thu Hoàng chỉnh sửa lại.

Theo đó, những status trước đây chỉ đích danh Á hậu Huyền My đã được chỉnh sửa từ “My” thành "em” một cách chung chung. Những bức ảnh chụp màn hình lại đoạn chat giữa cô gái này và Á hậu Huyền My từng được công bố trước đó trên Facebook Thu Hoàng cũng đã được chỉnh sửa.

Tên Facebook “Nguyen Tran Huyen My” và avatar của Á hậu Huyền My trên những bức ảnh này đã bị xoá đi. "Chúng tôi vẫn đang chờ đợi những phản hồi tích cực hơn từ phía cô gái này để làm căn cứ xem xét tiếp tục xử lý vụ việc ra sao", người đại diện truyền thông của Á hậu Huyền My nói.

Tố cáo cũng là cách để... kiếm tiền?

Để tìm hiểu thêm về lý do khiến Thu Hoàng bất ngờ thay đổi dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình, chúng tôi đã nỗ lực liên hệ với Thu Hoàng nhưng Facebook của cô hiện đã đặt chế độ giới hạn. Chúng tôi liên hệ qua người thân của cô cũng bị từ chối trả lời về câu chuyện này.

Được biết, người tố Huyền My hiện đang là chủ của một tiệm Spa làm đẹp ở Hà Nội nên việc cô kết thân với Huyền My và những động thái tố cáo cũng bị nhiều người quy kết là có tính mục đích. Được coi là bạn thân nhưng cô gái này không lựa chọn cách thức thông thường là liên hệ trực tiếp với Á hậu Huyền My mà đăng tải công khai trên trang cá nhân của mình.

Dù chưa biết đúng sai ra sao, nhưng hẳn cô biết rõ, thông tin này sẽ nhanh chóng khiến Á hậu Huyền My ít nhiều bị ảnh hưởng, đồng thời cũng sẽ "dằn mặt" được bạn trai của cô.

Ngoài ra, sau câu chuyện này, lượng người theo dõi trên Facebook của Thu Hoàng chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Có thể nói, đây là cơ hội tốt cho công việc kinh doanh được khá nhiều người tận dụng, nhất là khi câu chuyện lùm xùm có "yếu tố" người nổi tiếng.

Showbiz Việt đã từng xảy ra những câu chuyện tương tự. Thương vụ “hời” nhất khi dính líu đến người nổi tiếng có lẽ là trường hợp của Thúy Vi - một nữ sinh người Cà Mau.

Với khoảng thời gian ngắn quen biết với thiếu gia Phan Thành (bạn trai của diễn viên Midu) mà giờ đây, Thúy Vi đã trở thành cái tên nổi tiếng khắp cộng đồng mạng. Tài khoản Facebook của cô từ chỗ là con số 0, cho đến nay đã có rất nhiều người theo dõi.

Cô ký được khá nhiều những hợp đồng chụp hình, đóng phim quảng cáo... Cho đến nay, cô khoe kiếm được cả tỷ đồng mỗi tháng, mua được nhà ở TP.HCM và có tiệm cafe để kinh doanh.

Với người tố cáo Huyền My, trên Facebook của mẹ Huyền My, có comment nói rằng, Thu Hoàng hiện đang chuẩn bị mở tiếp một Spa thứ hai nên không ngoại trừ khả năng, những lùm xùm này thực chất chỉ là nhằm "mở đường" cho việc kinh doanh của cô mà thôi.

Hỏi về những tổn hại mà Á hậu Huyền My phải chịu sau khi bị tố cáo, người đại diện truyền thông của cô cho biết: “Không chỉ có lời tố cáo từ Facebook Thu Hoàng mà sau đó, Huyền My và mẹ của cô còn nhận được rất nhiều comment, inbox với lời lẽ vô văn hóa khiến cho gia đình cô bị tổn thương và suy sụp rất nhiều. Bản thân Huyền My những ngày qua đã rất sốc, chỉ quanh quẩn ở nhà chứ không có tâm trạng đi đâu. Cũng có một vài show mời cô tham gia nhưng cô đã từ chối. Những show đã nhận lời trước đó cũng phải hủy vì Huyền My không muốn để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới thì vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị, nên sau sự cố này, Huyền My chắc chắn sẽ tập trung thời gian và tâm sức để học tiếng Anh, catwalk và tập Gym để có những chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi”.

Minh Nhật