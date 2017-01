8 scandal tình ái ồn ào nhất Hollywood năm 2016

Taylor Swift lặng lẽ chia tay DJ Calvin Harris vào cuối tháng 5. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì ồn ào nếu như Taylor không hẹn hò tài tử Tom Hiddleston quá nhanh, chỉ sau 2 tuần kết thúc mối quan hệ với tình cũ. Cảm thấy bị "phũ" quá đau, Calvin Harris tức giận ngừng theo dõi Taylor trên khắp các mạng xã hội. Sau đó, anh còn mắng bạn gái cũ xối xả trên Twitter vì chuyện liên quan đến ca khúc "This Is What You Came For" mà hai người đồng sáng tác.Taylor phớt lờ tất cả vì mải say trong tình yêu với tài tử "Thor". Tuy nhiên, mối tình sét đánh lãng mạn của cô và Tom cũng tan vỡ chóng vánh sau 3 tháng. Chuyện thay người yêu như thay áo của giọng ca "Bad Blood" đã bị không ít người đàm tiếu.