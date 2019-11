13 năm vào showbiz của Bảo Thy

Bảo Thy tên thật là Trần Thị Thúy Loan, sinh năm 1988 tại TP HCM. Năm 2006, cô tham gia cuộc thi Miss Audition, lọt top 10 thí sinh đẹp nhất và trình diễn cùng Vương Khang hai ca khúc: 10 minutes, Please tell me why. Hiệu ứng từ chương trình giúp nữ ca sĩ nhanh chóng nổi tiếng.