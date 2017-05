Yêu chồng, nhưng vô cảm khi gần gũi?

Khi yêu nhau tôi đã yêu anh rất nhiều, chúng tôi đã vượt qua bao khó khăn để đến được với nhau….. Cả một câu chuyện dài về tình yêu đẹp và lãng mạn..…

Vậy mà, giờ chúng tôi kết hôn vừa tròn 2 tháng, tôi lại có có cảm giác... hết yêu anh. Bầt kể chuyện gì tôi cũng có thể giận, trách, ghét anh… Dù anh vẫn thế, vẫn lãng mạn, chiều chuộng thương yêu tôi hết mực.

Một câu quát hơi to, một lúc nhăn nhó, ngáy to khi ngủ, lè nhè khi anh say (anh uống không đươc, rất ít nhậu nhẹt trừ khi bất đắc dĩ, chỉ 1 tý là say nghiêng ngả)… hay bất cứ một lỗi nào của anh tôi đều bị ám ảnh (dù khi yêu nhau anh vẫn như thế mà lúc đó có khi tôi lại thấy đáng yêu…. )

Tôi giống như mất đi hàng loạt cảm xúc… Tôi thậm chí không cho anh động vào người cả tuần vì vô cảm… hic…cứu tôi với, tôi bị làm sao vậy? Tôi rất yêu chồng và rất muốn làm anh hạnh phúc nhưng tôi đã bị làm sao vậy?

Anh ấy rất bận rộn với công việc và căng thẳng, tôi biết mà vẫn không thể ngăn được… cứ này thì tội anh lắm. Tôi phải làm thế nào đây chị Hạnh Dung ơi?

Dịu Thảo

Bạn thân mến,

Có thể những cảm xúc này, tâm trạng này là một kiểu tâm lý diễn ra khi người ta có những chuyển đổi rất lớn trong đời sống. Kết hôn, về sống cạnh nhau mỗi ngày, được chứng kiến và va chạm không chỉ là những điều lãng mạn, dễ thương như trong thời kỳ hẹn hò mà còn cả những thói quen sống mới của nhau, tất cả những điều đó khiến một cô gái quen nhìn và được cung cấp toàn những điều hồng hào lãng mạn như bạn có những cú sốc về tâm lý.

Cảm giác điều mà mình đã phải cố gắng hết sức mới đạt được bây giờ lại có một “khuôn mặt” mới có phần trần tục và thô ráp hơn khiến bạn thất vọng. Người đàn ông trong những chỉnh tề, tinh tươm và lãng mạn giờ lại hiện ra trong những hình dáng mới như nhăn nhó, như ngáy to khi ngủ, lè nhè khi say khiến bạn cảm thấy khó chịu. Hình như giấc mơ màu hồng về hôn nhân đang lộ ra những khía cạnh đời thường của nó?

Hãy hết sức kiềm chế những bản năng được yêu thương chiều chuộng của mình lại, hãy để cho những thay đổi đời thường được từ từ quen dần, hãy gạn bớt những cảm xúc bộc phát… Thời gian trôi qua, rồi sẽ có lúc bạn cảm thấy những tiếng ngáy ấy, cách ăn uống, trò chuyện ấy với bạn thật là quen thuộc và thậm chí đáng yêu.

Và rồi cả những lỡ bực bội, lớn tiếng hay sự say xỉn cũng trở nên quen thuộc và có thể là rất không đáng yêu nhưng lại là điều để các bạn phải bàn bạc, trò chuyện, thay đổi nhau, điều chỉnh cho cả hai khớp vào nhau mà nuôi giữ những cảm giác mà yêu thương, theo một cách khác.

Cuộc sống gia đình, vợ chồng luôn có nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều trạng thái nóng lạnh, có khi bất thường. Hai tháng đầu cũng như hai năm đầu là những khoảng thời gian luôn hết sức khó khăn. Tập yêu thương nhau theo một cách mới là một thử thách với khá nhiều người, nhất là những người hoặc quá nhạy cảm, hoặc quá được cưng chiều.

Bạn hãy bình tĩnh và quan trọng nhất là hãy giữ gìn tình cảm, kiểm soát sự thể hiện những cảm xúc của mình. Hãy đừng để những ích kỷ, bản năng trẻ con mình khiến hành động mình gây tổn thương lâu dài cho mối quan hệ gia đình, cho người mình yêu thương và rất yêu thương mình. Đừng để chúng làm cho bạn có lúc phải hối tiếc. Bởi vì không chỉ chính bạn đang lạ lẫm và khó chịu.

Biết đâu anh ấy cũng có những lạ lẫm và khó chịu của mình với những điều mới mẻ, nhưng tình yêu của anh ấy lớn hơn những vặt vãnh đó? Cố gắng biến mọi cảm xúc tiêu cực thành điều gì đó nhẹ nhàng hơn, như là sự hài hước, đùa vui nhau chẳng hạn khi nói ra những gì mình chưa quen, chứ thích, chưa hợp? Mong rằng bạn sẽ sớm điều chỉnh được bản thân mình phù hợp với hoàn cảnh yêu mới!

Theo Hạnh Dung/PNO