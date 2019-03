Vừa kết nối lại thì bỗng mất liên lạc với tình cũ suốt 2 tháng, chồng choáng váng khi biết bị vợ "gài bẫy" từ lâu

Sau một lần đi đám cưới bạn, Huy vô tình gặp lại My, mối tình đầu một thời mặn nồng tưởng có thể chết vì nhau. Cô ấy còn xinh đẹp hơn xưa, sau khi chia tay anh thì đi du học, làm việc ở nước ngoài nhiều năm. Lần này cưới bạn thân của My, cô ấy lại mới về nước làm việc nên đến làm phù dâu cho bạn.

Cánh đàn ông trong lớp nhìn My đầy ngưỡng mộ, còn khích tướng Huy rằng có tiếc nuối cô nàng xinh đẹp này không? Huy thật sự bối rối khi gặp My. Tìm hiểu mới biết cô ấy còn chưa kết hôn. Cuối giờ, anh nán lại nói với My vài câu hỏi thăm xã giao, không quên xin số điện thoại để liên lạc. My vẫn còn kiểu chớp mắt đầy duyên dáng ấy, khiến anh phút chốc không kiềm được mà rung động như ngày mới yêu.

Ảnh minh họa

Bọn họ bắt đầu nhắn tin cho nhau, thi thoảng hẹn nhau ăn trưa, tán gẫu về công việc và bạn bè cũ. My tỏ vẻ ngưởng mộ gia đình hiện tại của anh, khen vợ anh dễ thương và giỏi giang. Vẫn cái giọng ngọt ngào, cô bảo: "Em nghe nói cô ấy chăm anh ghê lắm. Chả bù cho em nhỉ. Cứ đỏng đảnh khó chiều nên mới bị anh đá".

Thật lòng Huy không có ý định đi quá giới hạn với My, nhưng tình cũ không rủ cũng đến . Một bên là vợ suốt ngày bận rộn con nhỏ, rung động cảm xúc cũng chai lì. Một bên là mối tình đầu vẫn còn cô đơn. Thật khó mà không chao đảo.

Nhưng rồi bỗng dưng, anh nhắn tin, gọi điện không thấy My trả lời nữa. Anh toàn hẹn cô ăn trưa, cũng chưa dám đến căn hộ cô ở, thành ra không biết liên lạc bằng cách nào. Cứ như vậy, anh thấy nhớ cô, bực dọc vì tự dưng cô thay đổi 180 độ. Có khi cô ấy đã có mối nào hẹn hò nên muốn cắt đứt để khỏi vương vấn tình cũ.

Cho đến một hôm, Huy đi mua sắm cùng vợ thì gặp My. My giật mình cố ý né tránh, anh lại không chịu được mà bảo vợ là gặp bạn cũ một lát. Vợ anh dửng dưng không quan tâm, ngồi ghế đợi. Anh chạy theo đến cửa ra vào mới gọi được My. Cô ấy hoảng hốt: "Sao anh liều thế? Vợ anh đã biết anh hay liên lạc với em nên ghen ghê lắm cơ mà. Lâu nay em dặn anh hạn chế liên lạc và đừng để cô ấy hiểu nhầm rồi đấy".

Huy ngạc nhiên tột độ, cái quái gì đang xảy ra thế này? Sao vợ anh lại biết chuyện, còn My bảo vẫn liên lạc với anh là sao? Anh hỏi dồn khiến My phát hoảng, cô đưa ra tin nhắn cho anh đọc. Trời ơi! Anh cưới được cô vợ cao tay quá. Cô ấy đọc được tin nhắn đưa đẩy nhắc lại chuyện xưa của anh và My, không thèm khóc lóc ghen tuông mà lừa cho hai kẻ vụng trộm một vố đau.

Ảnh minh họa

Những dòng chữ nhảy nhót trước mắt Huy: "Vợ anh phát hiện ra chúng ta đang liên lạc. Cô ấy khóc lóc ầm ĩ và đòi ly hôn. Thôi từ nay anh đổi sang số xxxyyy... Em liên lạc theo số này. Đừng bao giờ nhắn tin hay nghe điện số cũ nhé". Trời ạ, Huy gọi thì My không nghe, còn vợ anh thì đường hoàng nhắn với cô ấy bao nhiêu tin nhắn mùi mẫn. May mà My cũng không có ý định đi xa hơn, chỉ dừng lại ở mức nói chuyện xưa. Còn khuyên "người yêu ảo" chăm lo cho vợ con.

Huy chia tay My trong tâm trạng rối bời. Người bắt gian đã nhắn tin với My suốt 2 tháng mà bọn họ không hề hay biết. My choáng váng và thấy sợ vợ Huy nên bảo anh từ nay đừng bao giờ liên lạc nữa để cô có thời gian yêu đương.

Huy quay lại chỗ vợ. Thấy cô ấy nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng mà Huy ướt đẫm lưng áo vì sợ. Cô ấy cười nhạt bảo: "Gặp lại mối tình đầu hả? May cho anh là dù em bắt gian mà cô ta vẫn chưa có ý định nối lại tình xưa, xúi anh bỏ vợ đấy nhé. Giờ thì về nhà, nghĩ cách chuộc tội hoặc em cho anh đi theo cô ta luôn".

Huy cun cút đi theo vợ, tay xách nách mang đống đồ vợ mua, không dám kêu ca một lời. Phen này anh bị vợ hành cho tơi tả rồi. Cô giỏi thật, chặn đứng nguy cơ chồng ngoại tình từ trong trứng nước.

Theo Helino