Vụ ly hôn náo loạn MXH: Chồng đòi tiền mừng cưới, vợ tố đi bán vàng mới biết mẹ chồng "có phép thuật" và hàng loạt sự thật được bóc trần

Chia tay đòi quà đã có quá nhiều phiên bản "đàn ông mặc váy" bị cả cộng đồng mạng ném đá. Nhưng theo một post hiện đang gây “náo loạn” trên MXH thì cộng đồng mạng cho rằng những anh bạn trai ấy vẫn chưa là gì so với ông chồng "hiếm có khó tìm" này.

Mới đây, một cô gái trẻ lên mạng "bóc phốt" chồng mình. Theo như những gì cô viết, 2 vợ chồng cô đang chuẩn bị hoàn tất nốt thủ tục ly hôn nhưng anh chồng này vẫn luyến tiếc món quà mừng cưới nên phải đòi cho bằng được.

Theo như lời anh chồng gửi lên tòa án thì vợ chồng N. và C. mới cưới tháng 5/2019, tính đến ngày 2 người quyết định ly hôn không có tài sản chung vì sống cùng bố mẹ. Thế nên anh C. muốn tính toán lại số tiền mừng và quà cưới để chia đều. Bởi trong đơn gửi tòa án, số tiền vàng mà vợ chồng anh C. nhận được từ họ hàng đôi bên đều được đầu tư vào việc làm ăn của vợ.

Chưa tính đến độ chân thật của lời người đàn ông này nói nhưng cách mà anh ta thể hiện rất chi li, không còn cái gì chia nữa quay sang đòi quà mừng cưới thì ai ai cũng ngao ngán.

Liên hệ với chủ nhân của bài đăng là cô vợ 20 tuổi Q.N cho biết: "Em chẳng biết phải nói gì hơn. Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật, em tin vào sự công bằng".

Không thể tin nổi, cuộc hôn nhân có độ dài 5 tháng này lại bắt nguồn từ mối quan hệ khăng khít suốt 6 năm của C. và N. Bao lần tan rồi hợp, cuối cùng 2 người họ cũng quyết định làm đám cưới. Ngỡ tưởng cuộc sống sẽ sang 1 trang mới tươi đẹp hơn nhưng không...

Loạt tin nhắn của ông chồng có "nhiều bộ mặt"

"Ban đầu cưới về được 1 tháng, thì em với anh xích mích nhau. Em làm nghề makeup, nên bắt buộc công việc phải đi xa thường xuyên. Cho đến ngày mà em đi Đà Lạt, thì nhà chồng kêu đi gì 3 ngày liền, không đi với trai thì đi với ai. Xích mích quẩn quanh chuyện tiền bạc này nọ. Rồi đúng đến ngày 13/8 em với chồng cãi nhau vì em không cho anh 'quan hệ'. Xong anh đánh em từ trên giường văng ra cửa. Lúc này em bầu được 5 tuần", Như tâm sự.

Câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ bắt đầu gay gắt từ những mâu thuẫn nhỏ dần bùng phát. Như cảm thấy bản thân không chịu được sức ép từ mối quan hệ với chồng, nhà chồng cô mới quyết định ly hôn chỉ sau 5 tháng làm đám cưới.

Điều đáng nói là C. không có công việc ổn định, mọi chi phí sinh hoạt đều một tay N. lo hết.

Còn chuyện vàng và tiền mừng cưới , N. cho biết: "Em không biết anh lấy đâu ra những con số đó. Trong khi hôm cưới em với anh cùng bóc phong bì. Tiền mừng được 20 triệu mẹ anh bảo cho chúng em 10 triệu để đi trăng mật còn 10 triệu mẹ anh mượn lại. Tiền mừng của em thì em để làm vốn đổ vào cửa hàng. Còn chỗ vàng cưới em cùng anh đi bán tại tiệm vàng gần nhà".

Trong đơn Như cũng nói dứt khoát không cho C. nhận con và không yêu cầu cấp dưỡng.

Nực cười hơn nữa khi ra tới tiệm vàng N. mới biết: "Mẹ anh nói trao em cái kiềng vàng 3 chỉ mà lúc đi bán người ta bảo có hơn 1 chỉ thôi. Tất cả chỗ vàng vợ chồng em bán được 21 triệu nữa. Số tiền đó em làm vốn làm ăn vì thực sự em đang cáng đáng cả 1 gia đình. Nhất là khi biết mình có bầu em lại càng chăm chỉ làm lụng hơn để lo cho tương lai của con. Cửa hàng em mở ngày 5/5, trước ngày cưới nên không thể nói là em nhờ số tiền đó mới mở được cửa hàng".

Theo như lời N. kể, C. đã đánh cô 2 lần và đòi ly hôn 5 lần. Thậm chí: "Ngày em nộp đơn là ngày 24/9. Ngày 25/9 em vô lấy đồ anh đánh em tiếp. May có bố em đi cùng can ra. Anh còn thẳng thắn nói câu: 'Tao chưa đánh mày nhập viện là may cho mày rồi'".

Khi cô vợ chính thức lên tiếng chúng ta cũng chỉ biết được phần nào câu chuyện. Chẳng biết ai đúng ai sai hoàn toàn nhưng đa số mọi người theo dõi câu chuyện thì cho rằng, 1 người đàn ông đã ở nhà vợ nuôi lại còn đánh vợ. Ngày ra tòa vợ đang bầu đứa con của mình mà chỉ chăm chăm đòi tiền, cũng chẳng tính đến chuyện trợ cấp nuôi con sau này. Người chồng, người cha thế này có đáng mặt không?

Vậy đó, hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời. Bởi bước chân vào hôn nhân đâu chỉ có tình yêu là đủ. Việc 2 bạn có 1 khoảng thời gian tìm hiểu lâu dài lại càng không chắc chắn cưới rồi sẽ chỉ là màu hồng. Có thể thời gian đầu sẽ vô cùng khó khăn để vượt qua nhưng rồi sau những vấp ngã, họ sẽ học cách trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Theo Helino