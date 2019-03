Vì sao nhiều người không hạnh phúc trong hôn nhân?

Ảnh minh họa

Phản ứng tiêu cực khi được hỏi hôn nhân là gì?

Mới đây trong nhóm kín trên mạng xã hội bàn về hôn nhân gia đình, có một thành viên viết một dòng status rất ngắn rằng: “Theo bạn, hôn nhân là gì?”. Ngay lập tức, status nhận được sự thu hút và tham gia bình luận rôm rả của các thành viên trong nhóm. Có một điều hết sức đáng quan tâm đó là phần lớn lượng comment bình luận trả lời câu hỏi và “chủ thớt” đưa ra là hết sức… tiêu cực. Có khoảng trên 80% lượng bình luận trong hàng ngàn ý kiến cho rằng, hôn nhân là điều gì đó hết sức đau khổ, đắng cay. Những bình luận kiểu như: Hôn nhân là mộ phần tình yêu, hôn nhân là cái WC người ở trong muốn ra nhưng người ở ngoài muốn vào, hôn nhân…

Đề cập đến vấn đề này, chuyên gia tâm lý Vera Hà Anh chia sẻ, qua quá trình làm tư vấn cho các cặp vợ chồng trong những năm gần đây, chị cũng nhận ra một thực tế là số người đạt được hạnh phúc trong hôn nhân không nhiều. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các cặp vợ chồng không hạnh phúc nhưng trong đó, nguyên nhân căn bản, gốc rễ là bởi hầu hết những người khi bước vào đời sống vợ chồng đều thiếu hụt kiến thức về hôn nhân.

Theo chuyên gia Hà Anh, nguyên nhân của việc thiếu hiểu biết này là bởi từ trước đến nay, trường học cũng như trong gia đình, thậm chí cả sách vở đều không đề cập hay quan tâm đến. Từ đó, dẫn đến việc thiếu hụt kiến thức về hôn nhân, kiến thức về phòng the, giao tiếp... Đa số chúng ta học theo kiểu ky cóp nhặt nhạnh từ mẹ cha là chủ yếu. Trái tim người mẹ là môi trường cho con, người cha là người vĩ đại, con cái là mô thức của đấng sinh thành, chúng ta chỉ mô thức theo cha mẹ mà cha mẹ lại là người không hiểu, cha mẹ lại sai, cha mẹ lại coyy từ ông bà, ông bà thì copy từ cụ kỵ…Vì thế mà từ cái sai này tiếp đến cái sai khác. Vì cái gốc không có nên sai từ trên xuống dưới. Đó là nguyên nhân quan trọng nhất, gốc rễ nhất khiến cho tỷ lệ các cặp vợ chồng không hạnh phúc trong hôn nhân quá nhiều.

5 điều nho nhỏ làm nên hạnh phúc nhờ sự hiểu biết

Theo các chuyên gia, hạnh phúc không tự dưng mà có mà nó là cả quá trình vợ chồng cùng xây đắp, gìn giữ. Khi đã có sự hiểu biết về vai trò, bổn phận, trách nhiệm của mình thì các cặp vợ chồng mới biết cách làm thế nào để nuôi dưỡng được tình yêu, sống với nhau có tình có nghĩa. Hạnh phúc từ đó mới được đơm bông. Trên thực tế có những cặp vợ sống yêu nhau đậm sâu bởi những điều sau đây:

Tình yêu

Yêu là thứ xúc tác tuyệt vời mà người ta không ngần ngại được cho đi và nhận lại. Nó khiến vợ chồng gắn bó với nhau hơn, gẫn gũi với nhau hơn. Mỗi người có một cách thể hiện tình yêu khác nhau, có người thì lãng mạn, có người quan tâm chu đáo, có người bao dung những nhược điểm của nhau, nhưng cũng có người sẽ tìm cách để kiểm soát. Dù gì thì một cuộc hôn nhân không thể thiếu những cảm xúc bắt nguồn từ trái tim. Nó khiến tình cảm trở nên thăng hoa và cuộc sống chung trở nên dễ chịu.

Sự hòa hợp

Người ta thường nói, khi hai người khác biệt về mọi thứ mà yêu nhau giống như hai cực trái dấu hút nhau vậy. Đó là sự bù đắp lẫn nhau, làm mình cảm thấy thú vị về những thứ mình có mà bạn đời không có và ngược lại. Thế nhưng khi thời gian qua đi, cuộc sống chung đòi hỏi nhiều sự đồng nhất thì sự hòa hợp chính là điều vô cùng cần thiết để gia đình luôn yên ấm. Sự hòa hợp ở đây đòi hỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Có thể hiểu đó là cùng quan điểm sống, cùng cách nhìn nhận về các vấn đề xã hội, nuôi dạy con cái, đối nội, đối ngoại. Thêm nữa, hòa hợp tình dục là yếu tố không thể xem nhẹ, nó không chỉ khiến cho phút giây chăn gối mặn nồng mà còn giúp cho đời sống vợ chồng mĩ mãn và hạnh phúc hơn.

Lắng nghe và chia sẻ

Không có gì tuyệt vời bằng việc luôn có một người ở cạnh bên, biết lắng nghe và chia sẻ những khúc mắc, những vấn đề, những khó khăn trong cuộc sống mà mình đang đối mặt. Chia sẻ không chỉ việc lớn mà còn là những việc không tên, nhỏ nhặt trong nhà. Sẽ thật ngột ngạt nếu hai người sống chung mà không tìm được tiếng nói chung, không biết lắng nghe nhau và chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu.

Biết hy sinh

Chúng ta có thể hiểu, hy sinh ở đây là hi sinh một cách tự nguyện, là vì bản thân muốn thế. Đó có thể người đàn ông hi sinh một chút thời gian trong công việc để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Là người vợ bớt đi một số sở thích cá nhân nếu nó khiến chồng mình khó chịu. Nếu có phải lựa chọn, thì mình muốn chịu thiệt thòi để bạn đời mình vui. Chứ không phải là thứ hi sinh ép buộc, áp đặt theo ý muốn của người khác theo cách phải chấp nhận, chịu đựng.

Có khả năng độc lập, tự chủ

Độc lập về kinh tế rất quan trọng. Nếu bạn không kiếm ra tiền và tiêu tiền của chồng hoặc vợ thì cũng không sao. Nhưng không có độc lập thì sẽ mất tự do. Thật tốt nếu mỗi người đều có một công việc riêng để làm, có chút đam mê riêng để dưỡng nuôi chăm chút mà không phải dựa dẫm hay phụ thuộc hoàn toàn vào bạn đời. Khi bạn độc lập, bạn có quyền tự quyết và được đối phương tôn trọng hơn.

Ngân Khánh