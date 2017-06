Vì sao chị em... chán chồng?

Có một thực tế rất đáng vui mà ai cũng phải thừa nhận là ngày càng có nhiều và vợ kiếm tiền giỏi hơn chồng. Theo một khảo sát với hơn 23.000 người, trường hợp vợ có thu nhập bằng hoặc cao hơn chồng chiếm gần một nửa. Hơn 1/4 số gia đình có vợ kiếm tiền nhiều hơn chồng.

Nhưng cũng có một thực tế rất đáng buồn là khi đã độc lập về kinh tế, phụ nữ rất dễ ly hôn một khi cảm thấy đã chán chồng. Chưa bao giờ phụ nữ chán ngán đàn ông như bây giờ. Trong tổng số những vụ ly dị thì có đến 70% số người đứng đơn là phụ nữ. Bên cạnh đó, tỷ lệ các chị em từ chối lấy chồng ngày càng cao.

Theo các chuyên gia tâm lý, lý do cơ bản mà phụ nữ rời bỏ đàn ông chính là chồng họ xao lãng trách nhiệm của người chồng.

Khi lập gia đình, chắc chắn đã từng có những thời điểm phụ nữ yêu chồng tưởng “chết đi sống lại” nhưng nó không phải là mãi mãi. Có thể phụ nữ đã từng yêu bạn một cách mù quáng nhưng cùng với thời gian, khi lòng tự trọng, tình yêu bị xói mòn, cô ấy sẽ dần dần chán các ông chồng bởi những lí do sau:

Vợ mất đi sự tôn trọng dành cho chồng

Tôn trọng là một trong những trụ cột của mối quan hệ lành mạnh và khi phụ nữ không còn tôn trọng chồng nữa, mỗi phút giây qua đi, cô ấy sẽ chán chồng nhiều hơn.

Lí do vợ không còn cảm thấy tôn trọng chồng sẽ xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân như: cách xử lí của chồng trong hoàn cảnh khó khăn, suy nghĩ của chồng về các vấn đề xã hội hoặc thậm chí là những việc nhỏ như quan điểm của chồng trong chuyện tình cảm, gia đình…

Nếu những điều thuộc về chồng đa phần đều không thuyết phục được vợ, cho cô ấy thấy mình kém cỏi, thiếu hiểu biết, chắc chắn người vợ nào rồi cũng sẽ thấy thiếu tôn trọng với chồng. Dần dần, tình yêu cũng mất đi bởi lẽ sự tôn trọng và nể phục làm cho trái tim phụ nữ dễ rung động hơn.

Dù yêu chồng đến mấy nhưng anh ấy mỗi ngày lại bộc lộ mình chẳng hiểu biết gì thì tình yêu cũng tự khắc mất đi.

Lý do căn bản khiến nhiều chị em trở nên chán chồng là vì chồng thiếu trách nhiệm. Ảnh minh họa

Bị lừa dối

Phụ nữ có thể tha thứ nhưng không thể nào quên. Thậm chí một số người phụ nữ đã cố gắng chấp nhận bỏ qua sự gian lận của chồng để cho chồng cơ hội thứ hai nhưng tình yêu phai nhạt dần là điều khó tránh mặc dù chính bản thân họ cũng không muốn như vậy.

Không có gì đau hơn là lòng tin bị tàn phá, đặc biệt là bởi người mà cô ấy từng coi trọng trong cuộc sống. Bởi vậy, khi bị lừa dối, rất khó để trái tim người phụ nữ lành lại và yêu như ngày trước.

Không thấy sự gắn bó từ chồng

Phụ nữ khi yêu một người đàn ông, quyết định lập gia đình, cô ấy sẽ đầu tư vào mối quan hệ ấy tiền bạc, thời gian và tâm ý. Nhưng, nếu sau tất cả những gì cô ấy nỗ lực dành cho chồng và cho gia đình, cô ấy nhận ra rằng chồng cũng đầu tư vào các mối quan hệ khác ngang ngửa như với vợ.

Cô ấy cảm nhận rằng, dường như với bạn, cô ấy không phải là điều quan trọng nhất. Phụ nữ đặt trái tim và cả tâm hồn của họ vào mối quan hệ, khi họ nhận lại không như những gì họ đã cho đi, tự khắc họ tổn thương.

Đàn ông thiếu sự gần gũi và gắn bó, thiếu sự đầu tư vào tình cảm vợ chồng, không sớm thì muộn vợ cũng chán chán chồng mà thôi.

Phụ nữ cần không gian cá nhân

Người chồng có thể đi chơi với mấy chiến hữu, với đồng nghiệp sau khi hết giờ làm, nhưng đa phần đàn ông đều không chấp nhận cho vợ mình được như vậy. Ai cũng có những mối quan hệ, những khoảng không gian riêng của mình, việc đàn ông cấm cản vợ là cách để khiến cô ấy thấy không công bằng trong hôn nhân và dần chán chồng.

Phụ nữ yêu chồng nhưng không có nghĩa là cô ấy phải “hủy kết bạn” với tất cả thế giới này và chỉ có mình chồng. Nếu cô ấy không được tôn trọng không gian, thời gian cá nhân, cô ấy sẽ thấy chồng thật vô lí và mất đi tình yêu với chồng.

Coi vợ như “Người máy vạn năng”

Một ông chồng ý lại, lúc nào cũng coi vợ như người máy, có thể làm được mọi thứ và cung cấp mọi điều, không sớm thì muộn, người vợ đó cũng chán chồng.

Phụ nữ có rất nhiều áp lực và công việc phải làm trong cuộc sống. Đôi khi đàn ông thấy phụ nữ đảm đang và nắm được mọi cái trong nhà nên ỷ lại vào cô ấy, coi vợ như một người máy, một cửa hàng mà bất cứ thứ gì anh ta thích đều “hô” một tiếng là vợ phục vụ. Cách sống đó sẽ giết chết tình cảm vợ chồng.

Phụ nữ không ngại hi sinh nhưng họ muốn chồng hiểu và tôn trọng mình. Cô ấy có thể vất vả vì chồng cả ngày nhưng mỗi tối chồng nên dành thời gian trò chuyện, xoa bóp vai cho vợ mình. Một người luôn phải hi sinh và một người coi chuyện hi sinh của đối phương là hiển nhiên sẽ không thể nào hạnh phúc.

