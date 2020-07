Tình huống khó ngờ của cô gái 29 tuổi đi xem mắt: Bị đưa ra 1 "mớ" điều kiện song cô nàng chỉ đáp ngắn gọn mà "chất ngất"

Xã hội càng hiện đại thì giới trẻ càng tôn sùng chủ nghĩa độc thân . Các cô nàng đến tuổi đáng "báo động" cũng chẳng mảy may lo việc chồng con. Không biết do họ mất niềm tin vào hôn nhân hay họ tiếc nuối cuộc sống tự do hiện tại.

Nhưng rồi, cuộc chơi nào cũng phải đến hồi kết. Và không ít các cô nàng bị bố mẹ thúc ép, đi xem mắt, mai mối để hoạch định mục tiêu kết hôn cho đạt "KPI". Và những cuộc gặp mặt ấy cũng tạo nên những tình huống éo le, dở khóc dở cười như cô bạn trong câu chuyện dưới đây:

"Tôi vừa đi xem mặt về chị em ạ. Cứ tưởng chỉ có trong phim mà mẹ tôi bắt đi xem mặt đến lần thứ 7 rồi, nản vô cùng. Nay tôi gặp được 'ca khó đỡ', đúng là không ngờ trên đời vẫn còn những người đàn ông như thế.

Anh này là người quen của bạn mẹ tôi. Profile khá ổn, 38 tuổi chưa kết hôn lần nào. Lý do đến giờ vẫn ế là tập trung cho công việc nhiều quá nên không có thời gian yêu. Ngoại hình không đẹp lắm nhưng cũng ưa nhìn. Anh ta chia sẻ thẳng thắn mức lương hiện tại là 12 triệu nhưng mỗi tháng vẫn tiết kiệm được ra khoảng gần 10 triệu vì đang sống chung cùng bố mẹ.

Ban đầu chào hỏi với dăm ba câu xã giao thì không đến nỗi nhưng càng về sau càng lộ hết "tinh hoa".

Nguyên văn anh ta nói với tôi như này: 'Anh thích con gái để mặt mộc nên anh muốn em luôn để mặt mộc khi chúng ta gặp nhau. Sau này kết hôn mình sẽ sinh con, con nó thừa hưởng nét của bố mẹ nên anh sợ bị người ta dèm pha bố mẹ đẹp là do trang điểm, thẩm mỹ. Anh muốn chúng ta nói chuyện thẳng thắn, mất lòng trước được lòng sau.

Anh cũng không yêu cầu gì nhiều nhưng muốn sau này về già sẽ ổn định hơn nên anh cũng muốn vợ mình làm nhà nước. Anh không thích môi trường buôn bán, bán hàng online lại càng không, phức tạp lắm.

Với lại anh thấy em cũng khá xinh xắn mà 29 tuổi vẫn đi xem mắt thế này thì chắc có nhiều vấn đề không ổn. Ai cũng có thiếu sót nên chúng mình cùng nhau khắc phục. Anh chỉ mong nếu sau này em làm vợ anh thì thay đổi phong cách cho công sở 1 chút đi với anh sẽ hợp hơn. Lương tháng có thể bằng hoặc hơn anh chứ đừng kém không kinh tế sau này khó khăn lắm. À, con gái tuổi này cũng nên có chút vốn liếng, nếu em muốn ở riêng thì góp tiền chúng mình mua nhà, còn không thì chung tiền sửa lại nhà bố mẹ anh đang ở, anh thấy vẫn còn ở tốt lắm. Với lại...'.

Ảnh minh họa

Đến đoạn này tôi không thể nhớ hết nữa mà phải cắt lời anh ta luôn. Tôi bảo thẳng: 'Em mà có nhiều tiêu chuẩn tốt thế kia đã chẳng đến lượt anh được ngồi đây đâu anh ạ. Chúng ta tìm hiểu để kết hôn chứ em không có nhu cầu tham gia cuộc thi anh kén vợ. Em không có thành kiến gì với mớ điều kiện của anh nhưng cho em xin phép được ngắt lời bởi thế cũng đủ biết chúng ta không hợp nhau rồi. Nếu anh cảm thấy mình tốt vậy thì cứ giữ cho riêng anh đi, em xin nhường cơ hội làm vợ anh cho cô gái khác'.

Tôi đặt lên bàn tiền cốc nước của tôi rồi ra về. Đúng là mất thời gian. Tôi khuyên các cô gái có 'ế' mấy cũng đừng vội vàng như tôi. Dù là làm vừa lòng phụ huynh nhưng gặp vài đối tượng thế này dễ mất cảm xúc và niềm tin vào đàn ông lắm".

Quả thật, những tình huống dở khóc dở cười trong buổi xem mắt đầu tiên không hề hiếm. Có nhiều cô gái vì nể mối quan hệ quen biết mà người thân mai mối nên vẫn chiếu cố hẹn thêm vài lần tiếp theo nhưng kết quả vẫn chẳng đi đến đâu. Thế nên, ở tuổi nào cũng vậy, không cần sớm hay muộn chỉ cần đối phương chân thành là đủ. Bởi độc thân lâu năm vẫn tốt hơn là lấy nhầm chồng để khổ cả 1 đời.

Theo Afamily/Pháp luật và bạn đọc