Sau đám cưới cô em họ, chồng tương lai chỉ nói một câu mà khiến cô gái tức tốc hủy hôn không rơi lấy một giọt nước mắt

Xuân yêu Huy và quyết định cưới sau 2 năm. Cô luôn tự tin vì cũng đã hiểu rõ Huy là người như thế nào. Huy có công việc ổn định, cũng biết quan tâm chăm sóc đến cô. Việc đối nối, đối ngoại của anh đều ổn cả. Chỉ có điều Huy có vẻ hơi cù lần, việc nào cũng chỉ biết thực hiện, chứ không bao giờ đưa ra ý kiến. Thôi nhưng được cái này mất cái khác, chọn Huy cũng là giải pháp an toàn. Một anh chàng cù lần mà tốt tính như thế chẳng hơn mấy tay ba hoa chích chòe sao?

Trước ngày cưới cả đôi về quê nhà Xuân dự đám cưới con nhà bác Xuân. Cô em họ của Xuân xinh tươi, lộng lẫy ai cũng phải trầm trồ khen vẻ đẹp của cô dâu. Mọi chuyện đều vui vẻ, chỉ có điều hôm đó Huy uống hơi quá chén. Lúc đi về Xuân thậm chí còn phải dìu Huy vì anh đi có phần không vững nữa.

Xuân tức tối bảo: "Về nhà em thì uống vừa vừa thôi, còn tỉnh táo nói chuyện, chứ nát bét ra thế này thì mất hết hình ảnh". Huy đáp lại không vào chuyện của cô mà lại nói thế này: "Cô em họ của em trắng trẻo, xinh xắn quá, anh trông thấy còn thèm. Giá như gặp cô ấy trước em thì có phải tốt không". Xuân đứng hình trong giây lát. Anh chàng mà cô chọn làm chồng đây ư? Người cô vẫn cho rằng là ngoan ngoãn có phần hơi thái quá đó sao? Thậm chí Xuân con tưởng Huy nhiều thứ chuyện của cuộc sống hàng ngày còn ngờ nghệch là khác. Thế nhưng, những lời từ miệng Huy thốt ra khiến cô chết đứng.

Không thể nào đổ lỗi tại say rượu mà anh nói linh tinh được. Say rượu chỉ có thể làm cho Huy quên mất phải diễn, trở về đúng con người thực của mình thôi. Cô không nói gì thêm, chỉ đưa Huy về nhà. Hôm sau Huy đến thì Xuân mới nói chuyện.

- Anh biết chuyện gì xảy ra hôm qua không?

- Anh uống hơi quá, xin lỗi em lần sau anh không thế nữa, Huy cười hì hì một cách rất vô tư.

- Em muốn hủy hôn...

Huy tròn hết cả mắt lên hỏi Xuân lý do vì sao. Xuân kể lại sự tình thì Huy bỗng trở nên phẫn nộ: "Em chấp một người đang say, bản thân họ còn không biết mình đang làm gì? Em có quá đáng quá không? Anh đã nói mình sẽ không tái phạm rồi mà". Xuân bình tĩnh nói rõ: "Anh có thể say nhưng đó chính là suy nghĩ của anh. Lâu nay em vẫn nghĩ khác cơ. Có thể ai cũng cho rằng em làm chuyện nực cười nhưng em không cho rằng là mình sai đâu". Huy bỗng chồm lên tát Xuân một cái đau điếng: "Cô đừng tưởng cô ngon lành nhé. Cô cũng đâu xinh đẹp gì cho cam. Em họ của cô xinh thật. Tôi là thằng đàn ông mà không mê thì có gì là lạ. Đến nước này tôi cũng không cần". Xuân choáng váng thêm lần nữa. Người đàn ông hiền lành, cù lần mà cô nghĩ mình sẽ cưới đây ư? Tự dưng cô thấy nhẹ nhàng với quyết định của chính mình. Đêm qua cô nghĩ mãi vẫn cho rằng có thể mình sai. Dù cô nói ra chuyện này nhưng trong lòng chưa hẳn quyết. Xuân vẫn nghĩ rằng Huy sẽ thanh minh, sẽ cầu xin cô tha thứ và có thể cô sẽ nghĩ lại. Nhưng bây giờ bộ mặt thật của anh chồng tương lai đã lộ rõ.

Xuân lúc này mới nói chuyện với bố mẹ về chuyện hủy hôn. Bố mẹ cô gào lên cũng gọi cô là kẻ không bình thường, là làm xấu mặt bố mẹ, là làm hỏng chính cuộc đời chính cô. Thế nhưng, cô biết có cố dấn vào một cuộc hôn nhân như thế này cũng không có hạnh phúc. Đặc biệt khi Huy đã lộ rõ là một con người khác. Xuân vẫn quả quyết với bố mẹ về quyết định của mình. Cô có áy náy với bố mẹ nhưng không hề cảm thấy hối hận và không phải rơi lấy một giọt nước mắt.

Huy lại tìm đến xin lỗi, hứa hẹn nỉ non và nói chỉ trong lúc say và quá bốc đồng mới có những hành xử tệ như thế, mong Xuân tha lỗi. Cô điềm nhiên nhìn vào mắt Huy rồi nói: "Ngày hôm trước, lúc chưa cưới anh thổ lộ suy nghĩ của mình về việc ham muốn một người phụ nữ khác. Hôm sau, anh đã chẳng ngần ngại bộc lộ mình là một kẻ vũ phu. Hủy hôn là chuyện không hay nhưng kết hôn sai còn không đúng hơn nhiều. Cưới rồi vẫn có thể làm lại, huống chi chúng ta... chưa bắt đầu. Em chấp nhận ế thêm vài năm, nhưng nhất định phải tìm được người tử tế mới... cưới".

