Những lời chúc tuyệt hay, ý nghĩa năm Kỷ Hợi

Lời chúc mừng năm mới gửi tới người thân gia đình

1. Một mùa xuân mới đã đến, con kính chúc ba mẹ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bên chúng con và đón một năm mới an lành, tràn ngập hạnh phúc.

2. Năm mới chúc gia đình ta một nụ cười cho lòng thêm ấm áp. 1 ánh mắt cho hạnh phúc tràn đầy. 1 lời nói cho trọn vẹn niềm tin. 1 chút hờn ghen cho yêu thương tỏa sáng. 1 trái tim hồng cho tình yêu thủy chung.

3. Xuân đang về và người người đang nô nức đón xuân. Tết năm nay thật đặc biệt, con đã có gia đình riêng của mình nhưng con biết con mãi là đứa con bé bỏng của mẹ cần mẹ yêu thương vỗ về khi gặp những trắc trở khó khăn trong cuộc sống. Con chúc mẹ mạnh khỏe, hạnh phúc và bình yên.

4. Kính chúc mọi người trong gia đình một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc: Vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.

5. Ngày lành, năm mới, bằng tất cả tấm lòng mình, con chúc gia đình ta, chúc bố mẹ và mọi người luôn tràn ngập tình thương, tiếng cười và nhiều sức khỏe. Đó là tài sản quý giá nhất của gia đình ta. Chúc mừng năm mới.

6. Chúc ông chúc bà - Chúc cha chúc mẹ - Chúc cô chúc cậu - Dồi dào sức khỏe - Có nhiều niềm vui - Tiền xu nặng túi - Tiền giấy đầy bao - Về nhà người rước - Tiền vô như nước - Tình vào đầy tim - Chăn ấm nệm êm - Luôn gặp may mắn.

8. Năm mới Kỷ Hợi đã đến, con muốn dành lời tri ân chân thành nhất tới ông, bà, cha mẹ những người con yêu thương nhất. Kính chúc cả nhà sức khỏe, vạn sự như ý và đong đầy niềm vui.

9. Mừng Kỷ Hợi phát tài phát lộc/ Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ/ Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới/ Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa/ Xin chúc cả nhà một năm đại thắng.

10. "Mẹ kính yêu, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình...". Mẹ là người con yêu mến nhất trong cuộc đời, tuy rằng con chưa nói lời này với mẹ bao giờ. Năm mới con chỉ thầm gọi và cầu mong mẹ được mạnh khỏe sống mãi bên chúng con.

Lời chúc dành cho bạn bè

1. Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc: Vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.

2. Chúc mừng năm mới Kỷ hợi 2019. Chúc năm mới sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi những nước đại tiến tới thành công.

3. Chúc mừng năm mới: Thành công luôn tới, sức khỏe tuyệt vời, may mắn khắp nơi, làm nhiều điều mới.

4. Một lời chào mong một ngày may mắn. Một lới nhắn nhủ mong bạn thành công. Một lời chúc mong bạn ấm lòng. Một nụ cười để vượt qua tất cả. Một ý chí để đập tan vất vả, lo âu. Một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

6. Hôm nay có 3 người hỏi tôi về bạn và tôi đã giúp để họ tìm đến với bạn ngay. Tên của 3 người ấy là Hạnh phúc, Thịnh vượng và Tình yêu.

Lời chúc dành cho lứa đôi

Lời chúc yêu thương là những điều mà các cặp đôi nên dành tặng cho nhau mỗi dịp Tết đến, xuân về

1. Nếu như nói trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn… thì phải nói anh là một người cực kì may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời. Chúc em yêu của anh năm mới mọi sự tốt lành và thành công.

2. Một năm qua là khoảng thời gian thật đặc biệt với anh và em. Năm mới đã đến, thế là anh lại được nối dài năm tháng được yêu thương và chăm sóc em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào, hãy gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình em nhé.

3. Trên Trái Đất có 9.000.000.000 người. Và anh không hiểu vì sao anh chỉ nhắn tin cho mỗi mình em. Có lẽ vì 8.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được em. Happy new year my love.

4. Bây giờ anh đã yêu em, hôm nay và ngày mai nữa. Vì Chúa đã cho anh thời gian, anh sẽ yêu em đến cuối cuộc đời. Chúc tình yêu của anh một năm mới hạnh phúc và may mắn.

5. Hạnh phúc là dành đêm cuối cùng của năm với em. Sự hiện diện của em là phước lành lớn nhất của anh. Chúc mừng năm mới đến người phụ nữ tuyệt vời của tôi.

K.N (th)