Nhân tình trơ trẽn vác bụng bầu đến tận nhà gặp phải bà vợ còn ghê gớm hơn khiến cô ta phải cúi mặt bỏ đi

Hằng và Hưng cưới nhau được 10 năm thì anh bị đàn bà nhắn tin phá rối cả chục lần. Hưng vốn đẹp trai, làm giám đốc công ty xây dựng nhưng được vợ chăm chút cho từ xe xịn, quần áo là lượt đến hàng hiệu đầy người. Anh đi đâu cũng có cô xin tự nguyện làm phòng nhì.

Nhưng Hằng cũng không phải dạng vừa. Cô ra điều kiện thẳng, anh đi đâu làm gì cũng được, thu nhập chuyển 50% về cho vợ con. Đặc biệt không được mang bệnh tật về cho vợ. Mạnh miệng hơn cô bảo: "Cấm được để đứa nào đến nhà làm phiền em và con. Nếu anh ăn chả đừng trách em ăn nem".

Lối sống của Hằng khá thoáng nhưng rõ ràng, chồng cô cũng nể vì cô nói được làm được, việc nhà, đối nội đối ngoại đều chu đáo. Hưng làm ra một, Hằng phải kiếm được ba, bốn nên bố mẹ hai bên đều ủng hộ Hằng hết mình. Mẹ Hưng lúc nào đến thăm cũng nhắc nhở: "Anh đào hoa thì tôi biết rồi, mấy đứa con gái hám tiền bám theo anh thì đừng mong tôi nhận. Vợ anh là tôi duyệt 10 điểm. Vậy nên cẩn thận mà sống cho tử tế đấy".

Nghề xây dựng bắt buộc Hưng phải đi nhiều, công trình có khi xây cả năm mới xong. Cái nghề bôn ba buồn tẻ, mà giám đốc như anh thì buồn buồn cũng phải đi giải khuây cùng anh em, đối tác. Mấy cô gái tình một đêm xong mà yên phận thì anh cũng không để cho thiệt thòi. Nhưng nhiều cô không biết điều, nhắn tin hờn dỗi, chụp ảnh gửi vợ, anh lại phải về quỳ gối tạ tội với vợ.

Lần này to chuyện, không hiểu hôm ấy say thế nào mà Hưng để cô gái kia mang bầu. Cô ta còn khôn ranh điều tra rõ hoàn cảnh của anh, thấy vớ bở nên giấu kín. Đến lúc chửa 6 tháng to đùng, cô ta đến tận nhà gặp Hằng. Hưng đang làm công trình thì vợ gọi đến triệu hồi về nhà gấp.

Về đến nhà, Hưng choáng váng thấy cô gái quen quen vác bụng bầu đứng giữa nhà. Mặt vênh váo dọa Hằng là Hưng sẽ về ly hôn để cưới cô ta. Dù sao cô ta cũng có bầu con trai. Vợ anh ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn cô ta nói: "Cô dám chắc đây là con trai của anh Hưng chứ? Nhà tôi đang thiếu con trai, tôi bầu con trai mới được ba tháng nên sẽ sinh sau cô. Nếu cô sinh đứa bé ra, tôi sẽ đem nó đi xét nghiệm ADN , nếu đúng là con trai anh Hưng thì đem về đây tôi nuôi tất. Còn cô, biến đi, cô không có cửa bước vào nhà. Đừng nghĩ chuyện này khiến vợ chồng tôi ly hôn". Hưng hốt hoảng tóm lấy tay vợ: "Em có bầu rồi à, ôi cuối cùng anh có thằng chống gậy rồi. Vợ tha thứ cho anh. Anh ở công trình buồn quá mới đi chơi cùng anh em. Chứ làm gì có chuyện nuôi bồ bịch bên ngoài".

Ảnh minh họa

Khi thấy thái độ của Hưng, cô ta đã có vẻ run rẩy. Hằng ngay lập tức tung chiêu cuối. Cô cười nhạt bảo: "Quyết nhanh lên, lấy 20 triệu rồi đi hay muốn con sinh ra không được gần mẹ. Với tầm quen biết của tôi, con cái nhà này thì cô không dành được quyền nuôi đâu. Thu nhập của cô một tháng còn không bằng cái váy tôi mặc trên người. Nếu để tôi không vui nữa không chắc tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu đấy". Cô ả im bặt, rơm rớm nước mắt, sợ sệt xin nhận tiền và đi vội không dám quay đầu lại.

Còn Hưng, Hằng cho anh quỳ dưới sàn nhà suốt đêm. Cô mới sinh hai đứa con gái, anh ta đã nghĩ cô không sinh được con trai hay sao mà dám đi gửi gắm bên ngoài. Cả gia sản này là do tay cô vun vén, không có cô cũng không có Hưng ngày hôm nay. Chồng đi làm xa cô không tránh được việc anh đi giải khuây nhưng bước vào cửa nhà thay vị trí cô thì còn khuya.

Đàn bà là phải như cô, làm ra tiền thì không cần sợ chồng có bồ.

Theo Afamily/Helino