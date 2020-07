Muốn biết chồng yêu vợ bầu nhiều hay không, hãy xem hành động của anh ấy trên giường

Nhiều người cho rằng để kiểm tra xem một người đàn ông có yêu bạn nhiều hay không, hãy sinh cho anh ta một đứa trẻ. Vậy nhưng trên thực tế, không cần đượi đến khi em bé chào đời, có rất nhiều điều có thể phản ánh sự chân thành của một người chồng với vợ ngay từ khi cô ấy đang mang thai, trong đó bao gồm nhiều hành động trong cuộc sống như chăm bạn ăn uống, đưa bạn đi du lịch, cách chọn mặc quần áo và thậm chí cả tư thế ngủ trên giường.

Hãy cùng xem những tư thế ngủ của các cặp đôi khi vợ mang bầu để khám phá những điều thú vị về mối quan hệ của họ:

1. Hai người nằm đối mặt nhau, tay chồng đặt lên vai vợ

Tư thế nằm ngủ này cho thấy tình cảm của hai vợ chồng vẫn rất mặn nồng, gắn bó. Nó cũng thể hiện sự ân cần, chu đáo của chồng khi muốn ôm vợ nhưng lại sợ động vào bụng bầu nên chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ.

2. Chồng vòng tay qua đầu ôm vợ

Tư thế này chắc chắn thể hiện tình cảm của hai người luôn khăng khít. Chồng sẵn sàng là vòng tay ôm ấp, bảo vệ cho vợ và con trong bất cứ tình huống nào.

3. Vợ nằm úp vào lưng chồng

Hai vợ chồng cùng nằm quay về một hướng, vợ dựa nhẹ vào lưng chồng chứng tỏ sự phụ thuộc của vợ vào chồng. Đối với vợ bầu, chồng luôn là chỗ dựa vững chắc, đáng tin tưởng nhất.

4. Hai vợ chồng quay lưng vào nhau, "mỗi người một nơi"

Tư thế nằm quay lưng vào nhau chứng tỏ hai vợ chồng là những người độc lập, ít phụ thuộc vào người kia. Ngoài ra, nó cũng thể hiện sự tôn trọng sở thích, không gian riêng của mỗi người dành cho đối phương.

5. Chồng tụt xuống nằm cùng với bụng bầu của vợ

Khi bụng vợ ngày càng to, nỗi lo "lỡ may" gây ảnh hưởng đến con khi ngủ của chồng cũng ngày càng lớn. Đó là lý do nhiều ông chồng chọn cách nằm thấp hẳn xuống so với vợ. Tư thế này cũng thể hiện sự háo hức, mong chờ đến ngày gặp con của bố.

Theo Đan San

QQ/thoidaiplus.giadinh.net.vn