Mẹ chồng và câu chuyện nàng dâu nghèo 'đánh bại' em dâu giàu có, sang chảnh đầy vòng nhẫn kim cương đắt đỏ bằng thứ trang sức không ngờ này

Câu chuyện dưới đây là của một người mẹ chồng có 2 cô con dâu với những đặc điểm về điều kiện, tính cách gần như trái ngược nhau. Nguyên văn lời bác Thắm (Ba Đình, Hà Nội) kể thì là: "Thú thực, có tới 2 cô con dâu khiến nhiều lúc tôi hơi nhức đầu. Dâu nghèo, dâu giàu, rồi tranh giành sự nổi bật của nhau. Điều đáng nói là, cô dâu út tiểu thư giàu có của tôi lại bị đánh bại bởi chị dâu nghèo trong công cuộc giành sự chú ý, sự yêu mến của mọi người chứ!".

Bác kể, con trai lớn nhà bác cưới vợ trước, 2 người đi hưởng tuần trăng mật về là bác bố trí cho ra ở riêng luôn. "Tôi xác định không ở chung với đứa nào hết, chúng nó lớn rồi tự lập, còn tôi với ông nhà già rồi vui vẻ chăm nhau, sau này đau yếu cần người giúp đỡ tính sau. Từ đó, quan hệ của vợ chồng tôi với các con rất tốt, tôi vốn vẫn ít can thiệp vào việc riêng của chúng nó mà", bác cười cho hay.

Ảnh minh họa

Sau đó gần 1 năm, con trai út nhà bác nối tiếp kết hôn. Trước đây chỉ có một cô con dâu thì không sao, song khi đã có tới 2 nàng dâu, tất yếu 1 điều 2 đứa sẽ bị đem ra so sánh. Không hẳn là bác ấy mà hơn nhiều là mọi người xung quanh, và thậm chí chính 2 cô con dâu của bác ấy tự so sánh bản thân với đối phương. Đàn ông mặc giống nhau thì hỏi thăm nhau, đàn bà mặc giống nhau thì so bì với nhau ý mà, thói thường rồi.

Bác tâm sự: "Dâu cả nhà tôi xuất thân có phần nghèo khó, tuy hiện tại vợ chồng nó đều có công việc ổn định, nhưng vẫn phải đi thuê nhà. Còn dâu út, gia cảnh khá giả, giàu có, công việc được bên thông gia giúp đỡ nên rất tốt. Chúng nó đã mua được chung cư, còn vừa tậu ô tô. Có điều kiện, dâu út chưng diện sang chảnh, đẹp đẽ bằng những món đồ quý giá, như quần áo, túi giầy hàng hiệu, trang sức kim cương. Mỗi lần gia đình có dịp tụ họp, hai đứa đứng cạnh nhau càng làm nổi bật sự khác biệt khiến nổi lên kha khá lời xì xào, bàn tán. Dâu cả của tôi, tất nhiên lép vế hoàn toàn.

Nhưng dần dà, dâu cả bằng một sự kiên trì, nhẹ nhàng, chẳng đao to búa lớn hay hiếu thắng, hằn học, đã đánh bại dâu út, làm lu mờ sự lấp lánh từ những thứ hàng xa xỉ trên người dâu út".

Ảnh minh họa

"Dâu út có lẽ quen được người khác cưng chiều, cung phụng, nịnh nọt, nên khá kiêu kỳ, trịch thượng trong các mối quan hệ với đằng họ hàng nhà chồng. Đối với tôi là mẹ chồng nó cũng nhạt nhẽo. Trái lại, dâu cả luôn cởi mở và chu đáo quan tâm mọi người. Hỏi thăm bệnh khớp của bà cô chồng đã đỡ chưa, mua thuốc bổ cho ông cậu chồng, rồi dăm bữa lại hỏi tôi thích ăn gì nó làm mang sang cho. Nó làm cho ai cũng thấy thoải mái khi tiếp xúc, và càng ngày càng bị nó lấy lòng.

Ở nhà riêng, dâu út thường đành hanh bắt nạt chồng, chỉ thích chồng chiều như công chúa, động tí dỗi, hơi tẹo hờn mát. Khiến con trai tôi không ít lần phải lén kêu than với tôi. Nhưng chuyện vợ chồng chúng nó, tôi biết can thiệp thế nào? Trái lại, dâu cả lại luôn có cách thu phục chồng mình. Lúc nào cũng anh em, vợ chồng ngọt xớt, rồi xoay chồng nó mòng mòng mà chồng vẫn cười tít mắt hài lòng.

Tôi có thể khẳng định, 2 cô con dâu nhà tôi đều không phải người có tâm địa xấu. Nhưng rõ ràng cách làm của chúng nó khác hẳn nhau. Dâu cả, biết được khuyết điểm của mình liền đi theo hướng khác để cuối cùng thành công rực rỡ. Tôi thầm phục nó", bác giãi bày tỉ mỉ về hai cô con dâu của mình.

Thế đấy. Phụ nữ, đâu chỉ có váy vóc thời thượng, giầy túi hợp thời trang và đeo trang sức lấp lánh mới là đẹp. Dâu giàu của bác Thắm phục sức đắt tiền nhưng trong mắt mọi người lại chẳng đẹp đẽ hơn nàng dâu nghèo, thậm chí còn đại bại trước chị dâu mình. Cái đẹp ấy chỉ khiến người khác dừng lại vài giây nhìn rồi trầm trồ về giá trị vật chất mình sở hữu đôi câu, lại thôi. Còn vẻ đẹp từ nhân cách, từ tấm lòng, từ sự dịu ngọt mới là mãi mãi, thu phục nhân tâm, là món trang sức làm tăng giá trị chính con người lên gấp nhiều lần.

Theo Phạm Giang (Helino)