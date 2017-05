Mẹ chồng chăm ngày 3 bữa cơm đầy ắp thức ăn, nàng dâu này vẫn lên mạng than khổ

Cách đây không lâu, có một thời gian chị em thi nhau lên mạng kể khổ đủ thứ quanh chuyện ở cữ, mà phần nhiều trong đó là... nói xâu mẹ chồng. Nào là mẹ chồng khó tính hay mắng mỏ, nào là cơm cữ chỉ toàn thịt mỡ với canh suông, nào là mẹ chồng cho con dâu ăn bát bẩn... Nhiều nàng dâu cùng chung tâm trạng, ở cữ nhà chồng thì buồn rầu tủi thân, nói ra thì mang tiếng kể xấu mẹ chồng, nhưng không nói thì ấm ức trầm cảm, thiệt thòi đủ đường; đến khi về nhà đẻ thì như chim được tháo cũi sổ lồng.

Trong trào lưu than thở cơm cữ của chị em, thường là mẹ chồng không tâm lý, bắt ăn khổ, kiêng khem nhiều, cơm không đủ chất, chứ có mẹ chồng chăm bẵm chu đáo mà vẫn than khổ như cô nàng Hứa Mai (25 tuổi, ở Hải Phòng) kể cũng lạ. Kèm theo một loạt ảnh bữa cơm đa dạng các món, thịt cá ê hề, mâm bát gọn ghẽ, Mai than khổ:

"Đây là mâm cơm mẹ chồng nấu cho em ạ. 30 ngày như một, hôm nào cũng 3 bữa đều như vắt chanh, bà nấu cho mình em ở cữ mà thức ăn đủ cho cả một đại gia đình. Từ một đứa con gái lúc chưa có chửa hít không khí thôi cũng béo, cao 1m68 nặng 59 kg, em đã cảm thấy mình là người khổng lồ giữa đám người tí hon rồi. Giờ lấy chồng xong có bầu, lên bàn đẻ tăng 30 kg tròn trĩnh, kim cân kịch đến số 89 luôn.

​Mâm cơm ngon lành đủ món dành cho con dâu ở cữ của mẹ chồng tốt bụng khiến bao người ghen tị.

Em cứ tưởng đẻ xong sẽ được quay trở lại thời kỳ hoàng kim, vì em đẻ mổ mấy ngày ở viện ăn cháo là chính nên người nó nhẹ nhàng cảm giác gầy đi sung sướng lắm, đang nghĩ đến chế độ ăn các món để có sữa nhiều mà không bị béo thì mẹ chồng em bảo: không được bỏ món móng giò, kiêng hết cái lọ đến cái chai, thế là phải ăn theo thực đơn mẹ chồng em lên sẵn. Về nhà 1 tháng ở cữ là chuỗi ngày kinh hoàng của em, em được nuôi như con bò lấy sữa ý các mẹ ạ. Ôi... Ăn, ăn và ăn!

Để em tóm tắt cho mọi người xem: sáng 7h30 một mâm cơm đầy bự thế kia rồi, đến 10h lại một cái móng giò luộc, 12h thêm mâm giống buổi sáng, 3h chiều 1 củ khoai, ngô hoặc uống sữa. 6h tối mẹ chồng tiếp tục bưng lên bữa cơm "đại gia đình". 1 tháng 30 ngày bà cứ ngồi cạnh nỉ non, ăn nhiều vào cho có sữa con ạ, cố ăn hết cả mâm đi nhé.

​Người khác khổ vì chẳng có cơm ăn, Hứa Mai lại "khổ" vì được ăn quá nhiều.

Nhiều lúc no lắm nhưng sợ không ăn thì phí công bà nấu cho lại phải cố ăn cho hết. Dự là hết cữ em lại tiếp tục tăng thêm 30kg. Em không dám tưởng tượng mình trong gương ra hình thù gì nữa".

Đọc xong những lời tâm sự dở khóc dở cười của Mai, hàng nghìn chị em trên một diễn đàn dành cho phụ nữ đã phải thốt lên rằng số cô quá sướng. "Nhất em rồi, ở cữ mà sung sướng như tiên. Nhìn mà ghen tị"; "Ôi người ăn không hết người lần chẳng ra. Trước giờ đọc tâm sự bao nhiêu mẹ ăn cơm cữ chan nước mắt, chỉ được vài miếng thịt cá với nước mắm không. Bạn này thật có phúc, mẹ chồng tốt vậy đừng phụ công".

Tuy nhiên, cũng có nhiều người không hiểu ý, hoặc không chịu đọc hết tâm sự của Mai nên đã hiểu nhầm rằng cô sướng quá hóa rồ, được mẹ chồng chăm sóc chu đáo đủ đầy còn than thở. "Sướng rồi lại còn rên, đã nằm trên lại còn kêu tức bụng, đầy người chẳng có mà ăn"; "Béo quá cũng không tốt đâu, một bữa có thịt có rau, ăn hoa quả và uống nhiều nước là đủ sữa cho con rồi".

​Tâm sự ngược đời của mẹ trẻ 1 con khiến bao chị em ngưỡng mộ, ước ao.

Bỏ qua những ý kiến tranh cãi, Hứa Mai vẫn luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Sự thực thì cô rất yêu quý mẹ chồng, biết ơn bà vì đã chăm sóc cô tử tế đến vậy, chỉ là cách bày tỏ tấm lòng của cô với mẹ chồng có phần đặc biệt hơn thôi. Than vậy mà thực ra là khoe:

"Mẹ chồng mình chu đáo lắm, từ lúc bầu tháng cuối về nghỉ chờ sinh bà đã phục vụ từ A đến Z rồi. Sáng bà mua đồ ăn sẵn, gọi dậy ăn, rồi mua thêm đồ ăn vặt, hoa quả để sẵn ở nhà. Cơm nước bà nấu, bát đũa ăn xong cũng không cho mình rửa, cố tranh rửa bà còn mắng cho.

Đến lúc sinh thì mẹ lại càng chu đáo hơn. Mình lấy chồng xa nhà, dưới còn em trai nhỏ nên bà ngoại không xuống chăm được. Mổ đẻ ở viện, mẹ chồng kiêm hết mọi thứ, chăm con dâu cả chuyện vệ sinh mà chẳng nề hà gì. Về nhà bà cũng tất bật cơm nước đủ đầy, chiều nào bà cũng đun nước thuốc cho tắm, quần áo chuẩn bị sẵn rồi vào gọi con dâu... Nói chung là mẹ chồng mình tâm lý, mà quan tâm con cháu lắm luôn".

​Bố mẹ chồng "number one" của Hứa Mai.

Mai cho biết, vợ chồng chị mới cưới hồi năm ngoái, vừa sinh "tập đầu" nên nhiều thứ cũng bỡ ngỡ, may có mẹ chồng giúp đỡ kinh nghiệm nhiều. Vợ chồng Mai vốn sinh sống và làm việc ở Hà Nội, hiện tại cô đang ở cữ tại nhà chồng dưới Hải Phòng. Bố mẹ chồng chị trước là quân nhân, nay đã về hưu cả, hàng ngày chăm con bế cháu làm niềm vui khi tuổi già.

"Mình với mẹ chồng ít tâm sự vì không ở gần. Trước đây hai vợ chồng cũng vất vả lắm mới đến được với nhau, vì bố mẹ chồng sống duy tâm, nghĩ hai đứa khắc tuổi nên bị phản đối 4 năm liền. Sau lỡ có bé Tôm rồi ông bà mới miễn cưỡng đồng ý. Tưởng là khó hòa hợp, nhưng sau đó thì hoàn toàn ngược lại, chẳng biết diễn tả thế nào nhưng mình rất hạnh phúc khi có bố mẹ chồng tâm lý, chiều chuộng con cháu như thế.

​Mỗi bữa mẹ chồng lại nấu cho con dâu ở cữ các món khác nhau, nhìn đã thấy ngon miệng.

Nhiều lúc mình cố ăn để cho mẹ vui, đỡ phụ công bà nấu, và cũng vì biết ơn tấm lòng bà dành cho mình.

Bà nấu ăn rất ngon, mỗi bữa lại có các món khác nhau, dù biết sẽ tiếp tục béo lên cũng nhất định không để mẹ phải buồn. Nhìn đi nhìn lại thì đúng là mình số hưởng hơn nhiều người khác mà, cùng phận làm dâu nhưng đầy chị em tủi thân kể khổ vì bữa cơm cữ cũng chẳng được ăn no".

Quả là nàng dâu tốt số. Được mẹ chồng thương quý như thế là mơ ước của bao cô gái, nên Mai cũng luôn tự nhủ sẽ sống biết trước biết sau, có hiếu với bố mẹ 2 bên, nuôi con thật tốt. Chỉ có một điều duy nhất cô phàn nàn, đó là vì được chăm bẵm quá chu đáo, cô tăng cân vùn vụt. Nhưng dù kẻ thù của phụ nữ là cái cân, và than thở vì bị vỗ béo, Mai cũng đành mỗi ngày ăn 3 mâm cơm mẹ chồng nấu khi ở cữ, bởi không muốn phụ lòng bà.

Theo Tri Thức Trẻ