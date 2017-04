Phân biệt sữa tươi thanh trùng và sữa tươi tiệt trùng

- Sữa tươi thanh trùng (HTST milk): Là sữa tươi được xử lý ở nhiệt độ từ 75 đến 90 độ C trong khoảng thời gian từ 30 giây đến 1 phút rồi được làm lạnh đột ngột xuống 2 đến 4 độ C. Vì được xử lý ở mức nhiệt vừa phải, nên sữa thanh trùng giữ được gần như toàn bộ các vitamin, khoáng chất quan trọng và mùi vị thơm ngon của sữa ban đầu. Sữa tươi thanh trùng cần phải bảo quản lạnh từ 3-5 độ C và có hạn sử dụng ngắn, thường chỉ trong vòng 10 ngày. Sữa thanh trùng thường được sử dụng sớm nhất cho trẻ từ khoảng 18 tháng tuổi hoặc lớn hơn vì khả năng gây dị ứng cho trẻ là khá cao. Tùy vào nhu cầu mà các mẹ có thể lựa chọn sữa thanh trùng có đường hoặc không đường, nguyên kem hoặc tách kem.

- Sữa tươi tiệt trùng (UTH milk): Là sữa tươi được xử lý ở nhiệt độ cao hơn rất nhiều, từ 140 đến 150 độ C trong khoảng thời gian ngắn (dưới 30 giây), sau đó sữa được làm lạnh và đóng gói trong bao bì giấy tiệt trùng đặc biệt nên có thể bảo quản ở nhiệt độ bình thường trong khoảng thời gian khá dài từ 6 tháng đến 1 năm. Sữa tiệt trùng các mẹ có thể dễ dàng nhận ra với dòng chữ UTH ở trên bao bì (UTH: viết tắt của Ultra-High-Temparature nghĩa là nhiệt độ cực cao) và có thể cho con uống sữa tươi tiệt trùng từ khoảng 12 tháng tuổi.

Như vậy, việc phân biệt sữa tươi tiệt trùng và sữa tươi thanh trùng không có gì là khó. Khi nhìn vào bao bì các mẹ có thể biết được ngay. Ngoài ra, nhìn vào hạn sử dụng các mẹ cũng có thể xác nhận được đâu là sữa tươi tiệt trùng, đâu là sữa tươi thanh trùng.

Sữa hoàn nguyên là gì?

Sữa hoàn nguyên thực chất không phải là sữa tươi mà là sữa bột pha nước. Trong thành phần của sữa hoàn nguyên có chứa sữa bột gầy (là sữa đã tách kem), nước…, ngoài ra có thể được nhà sản xuất đưa thêm các vitamin, khoáng chất khác vào để tăng thêm hàm lượng dinh dưỡng có trong sữa. Có công ty còn kết hợp cả nguyên liệu sữa bột gầy và sữa tươi theo tỷ lệ nhất định trong sản phẩm sữa hoàn nguyên của mình.

Như vậy, trong các loại sữa hộp giấy trên thị trường hiện nay, không phải sản phẩm nào cũng là sữa tươi mà cũng có rất nhiều sản phẩm là sữa hoàn nguyên.

So về giá trị dinh dưỡng thì sữa hoàn nguyên không thể thay thế được sữa tươi mà nó cũng chỉ như sữa công thức "mô phỏng" sữa mẹ mà thôi.

Thực chất sữa hoàn nguyên có lợi hay có hại cho sức khỏe?

Chia sẻ trên báo Lao động, GS Nguyễn Thị Hiền, Vụ Công nghiệp tiêu dùng và thực phẩm-Bộ Công nghiệp cho biết, loại sữa hoàn nguyên hiện nay ở Việt Nam khá phổ biến.

Quy trình sản xuất sữa hoàn nguyên được thực hiện như sau: Sữa bột được nhập về từ các nước tiên tiến đảm bảo chất lượng quốc tế (ISO) được kiểm tra lại rồi hòa tan, phối trộn, làm lạnh, ủ, lọc, đồng hóa, xử lý nhiệt, làm nguội, chiết rót và bảo quản.

Một số nhà máy có bổ sung 20, 30, 70% sữa tươi cùng sữa bột ở khâu hòa tan và phối trộn ban đầu cho chất lượng cảm quan hoàn toàn như sữa tươi. Hiện các nhà máy sữa đều có máy tiệt trùng theo phương pháp UHT. Vì vậy, các hộp sữa nước đều đảm bảo chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế cho sữa nước về giá trị dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, vỏ hộp sữa có 6 lớp chống ánh sáng, chống hút ẩm và ngăn chặn sự xâm nhập của vi sinh vật có thể bảo quản ở nhiệt độ thường từ 3-6 tháng mà vẫn duy trì chất lượng toàn diện của sữa nước.

Vậy, phân biệt sữa tươi với sữa hoàn nguyên như thế nào?

Đối với các mẹ đang nuôi con nhỏ, khi tìm mua sữa thì bạn hãy đọc kỹ bảng mô tả thành phần sản phẩm. Nếu là sữa tươi thì trong thành phần phải có tối thiểu 99% sữa bò tươi, còn nếu trong bảng mô tả ghi có sữa bột, nước thì đó là sữa hoàn nguyên. Dù chọn loại sữa nào, bạn cũng nên chọn sữa của những thương hiệu uy tín được nhiều người tin dùng sẽ đảm bảo chất lượng hơn những hãng sữa khác.

Tùng Anh (th)