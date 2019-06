Liên tục chê bạn gái béo, chân to chàng trai nhận ngay kết "đắng"

Vẻ đẹp không phải nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong mắt kẻ si tình. Bởi có câu nói đó mới có những cô gái dù không được ưu ái về ngoại hình, chỉ cần với một trái tim bao dung họ vẫn luôn đẹp nhất trong lòng các chàng trai của mình. Thế nhưng, câu nói đó không phải với ai cũng đúng.

Mới đây, tâm sự của một cô gái về việc luôn bị bạn trai chê bai ngoại hình đã nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Theo như câu chuyện đã kể, cô gái này cho rằng mình đã ức chế và phải cam chịu rất nhiều lần khi yêu một người luôn phán xét vẻ bề ngoài của cô.

Ngoại hình của cô gái liên tục bị bạn trai chê bai chốn đông người.

Trong suốt thời gian yêu nhau, chàng trai này đã thường xuyên chê bạn gái xấu, mặt nhiều mụn, tóc xơ rối. Dù buồn và thất vọng trước những lời nhận xét này nhưng cô gái vẫn cố gắng cải thiện ngoại hình từng ngày.

Câu chuyện được cô gái kể lại như sau:

“Tao ức chế quá, mày xem tao nói vậy làm vậy có gì sai không với. Đây là đỉnh điểm sau n lần bạn trai tao liên tục bodyshaming chính bạn gái của mình. Ai đời con trai suốt ngày chỉ chê người yêu là xấu, mặt lắm mụn, tóc thì xơ... và giờ là chê chân thô như chân trâu

Trước bạn trai chê tao mặt lắm mụn, tao cũng đầu tư đi spa cho da đẹp hơn. Chê tao tóc dài xơ xác, tao cũng đi cắt ngắn theo ý hắn. Chê tao béo, tao cũng cố ăn kiêng với tập luyện để giảm cân. Còn sót mỗi bàn tay tao là hắn chưa chê thôi. Biết là yêu nhau thì được góp ý nhưng hắn toàn bộ chê tao chỗ đông người bằng cái giọng chì triết rất khó chịu.

Đôi chân của cô gái bị chàng trai chê giữa đám đông

Hôm nay tao nhờ chở tao đi mua giày thì hắn mới có cơ hội thấy chân tao kỹ lưỡng vì tao cũng hay đeo giày suốt, chẳng mấy khi hắn nhìn. Nhưng tao thật sự sốc vì thái độ và cách cư xử của hắn khi nhìn thấy chân tao và khi tao muốn mua dép sandals để đeo mùa hè cho mát. Chân em to thật, anh chưa thấy chân con gái mà xấu như em. Em làm gì mà chân to tổ bố vậy? Thôi mua giày đeo cho đỡ xấu đi... bla bla trước sự chứng kiến của nhân viên và vài khách hàng ở quán. Tao cũng ức lắm nên khó chịu, xị mặt, giải thích đủ kiểu thì cuối cùng hắn chốt câu. Thôi về đi, em thích mua thì lần sau tự đi để anh khỏi ý kiến... Ok fine, về nhà thì nhắn tao như này đây”.

Những dòng tin nhắn gây bưc xúc cộng đồng mạng của chàng trai.

Nhiều người tỏ ra đồng cảm và động viên với cô gái, đồng thời cũng không ít cư dân mạng phẫn nộ ném gạch đá về cách cư xử thiếu lịch sự của nam thanh niên. Sinh ra đã không được lựa chọn ngoại hình ra sao, vì thế chỉ hy vọng khi yêu dù xấu dù đẹp, mọi người hãy góp ý nhau một cách tinh tế và văn hóa hơn để tránh những câu chuyện như trên tái diễn.

Theo Đinh Đang/Dân Việt