Làm dâu Thổ Nhĩ Kỳ, 9X Việt lần nào về nhà chồng cũng phải mang theo một thứ rẻ tiền

2 năm chung sống, hiện tại chị Trà My và anh Emre Sigura (Thổ Nhĩ Kỳ) đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc ở Sài Gòn. Lấy chồng cách xa nửa vòng trái đất với phong tục, tập quán khác nhau nhưng chị My không hề áp lực chuyện làm dâu. Mỗi năm 10 ngày về quê chồng, chị được học hỏi rất nhiều điều ở gia đình chồng và cuộc sống ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Chị Trà My và anh Emre.

Chị Trà My và anh Emre quen nhau qua ứng dụng hẹn hò vào tháng 12/2016. Khi ấy, chị 26 tuổi còn anh Emre 35 tuổi đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam được 1 năm.

Thời điểm đó, anh Emre chưa xác định sẽ ở Việt Nam lâu dài vậy mà kể từ khi gặp chị My – người con gái định mệnh của cuộc đời mình anh đã quyết định gắn bó với mảnh đất chữ S này, quyết định sẽ làm rể Việt Nam.

"Buổi hẹn hò đầu tiên cũng khá thú vị cho đến khi hôn chia tay anh cắn môi mình chảy máu. Kiểu đàn ông mãnh liệt có chút bad boy thật sự rất hấp lực mình.

Sau buổi hẹn đầu tiên, mình thử hẹn ở nhiều môi trường để thử thách lớp tính cách người đàn ông này thì thấy anh rất thú vị, tốt bụng ấm áp trong vẻ ngoài lịch lãm và khá cool. Tụi mình nói chuyện cũng khá hợp và thấy có nhiều năng lượng khi ở bên nhau. 2 tháng sau, anh Emre chủ động tỏ tình, vậy là My đồng ý", chị My chia sẻ.

Tuy nhiên chuyện tình yêu của anh chị phải trải qua thử thách yêu xa khi chị quyết định đến Hội An 8 tháng để cân bằng cuộc sống sau thời gian dài làm việc tại công ty truyền thông quảng cáo. Cuộc sống ở Hội An thoải mái, hòa cùng thiên nhiên làm chị cảm thấy thư giãn, mở lòng và thấy rằng mình cần có thêm Emre trong cuộc đời thêm ý nghĩa. Đến tháng 6/2018, anh chị mới quyết định tổ chức đám hỏi về chung một nhà với nhau. Và chính thức cưới vào tháng 04/2019.

Được biết, sau khoảng 1 năm quen nhau, chị My về Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt gia đình anh Emre. Chia sẻ về lần đầu tiên ra mắt gia đình anh, chị My cười bảo "chỉ một tính từ thôi, đó là "bèo nhèo" bởi khác với trong tưởng tượng của cô gái xinh đẹp lung linh trong ngày đầu ra mắt, chị hoàn toàn ngược lại.

"Từ Việt Nam qua Thổ Nhĩ Kỳ mình phải trải qua 2 chuyến bay 17 tiếng. Lần đó là lần đầu tiên bay xa nên đúng là hơi mệt, thêm nữa ba mẹ mình gửi quà trái cây Việt Nam toàn trái lạ so với người Thổ nên bị giữ lại ở sân bay phải giải trình các kiểu.

Về đến nhà mất thêm 1 tiếng ngồi xe, chưa kịp định hình đã thấy mọi người gồm cả bà ngoại chồng, ba mẹ chồng và cô chồng đã đứng đợi ngoài cửa "welcome back home". Người Thổ thường chào nhau bằng cách ôm và hôn rất nhiệt tình, mình vừa bước khỏi xe là bị ngợp và bất ngờ vì mọi người ùa ra ôm chồng mình nồng nhiệt vì nhớ. Quay qua ôm hôn mình mà lúc đó người ngợm thấy ghê quá", chị Trà My nhớ lại.

Nói đến đây chị My thổ lộ, trước khi về nhà chồng chị thấy mẹ chồng khá khó tính. Sau đó khi qua tới Thổ Nhĩ Kỳ nghe chồng nói mẹ không thích bạn gái cũ, chị càng căng thẳng hơn. Đặc biệt, khi gặp bạn bè chồng ai cũng hỏi thấy mẹ chồng sao làm chị càng áp lực hơn. Tuy nhiên, cuối cùng chị cũng đã biết chiêu để chinh phục mẹ chồng, đó là sử dụng ngôn ngữ bếp, cùng mẹ vào bếp.

"Sang Thổ lúc thời gian mùa hè nên mọi người khá chill, nhà anh cũng có người giúp việc nên mình không cần làm gì nhưng mình thích bếp nên đu theo mẹ chồng vào bếp, học được nhiều món bánh, salad kiểu Địa Trung Hải, sắp xếp bài trí bàn ăn, học được bí kiếp làm sốt cà chua từ mùa hè để dành ăn dần cho cả năm. Bữa ăn nào mẹ bày ra cũng chỉn chu. Nói chung là mọi cái nhờ trong căn bếp mà 2 mẹ con rất gắn kết và tự nhiên thân nhau hơn.

Mẹ cũng để ý sợ mình ăn đồ ăn không quen nên hay hỏi dò chồng "nó ăn được không?". Ví dụ như bữa sáng người Việt quen ăn có đồ mặn mà bên này họ ăn vị ngọt, bánh mì mứt trái cây. Mình ăn 2-3 ngày thì được mà ăn nhiều hơn lại ngán. Mẹ thấy vậy đi mua xúc xích làm thêm cho mình quẹt với tương ớt.

Gia đình chồng cũng khá cởi mở và chịu ăn món Việt vì ông bà đã qua tham Việt Nam trước rồi. Đợt đó My mang bánh tráng qua định làm chả giò mà đất nước Hồi giáo không kiếm được thịt heo, phải thay bằng thịt bò, dùng cà rốt và hành tây cuốn vậy mà chiên lên ai cũng thích, nhất là mẹ chồng. Có một lần rất bất ngờ, trước khi bay về lại Việt Nam mình cuốn sẵn cho ba mẹ chồng để dành ăn mà không ngờ ông bà để dành tới 3 tháng sau mới lấy ra chiên ăn và chụp hình gửi lại nhân dịp sinh nhật ba chồng khiến mình rất xúc động.

Dù không ăn được mùi mắm nhưng sợ con dâu lạ vị, mẹ chồng mình cũng chuẩn bị mấy gia vị châu Á sẵn trong bếp như hoisin, nước mắm, tương nếu lỡ mình có cần nấu", chị My chia sẻ.

Lần đầu sang chị luôn mang theo lọ tương ớt để có thể ăn được đồ ở đây.

Mặc dù ở Thổ Nhĩ Kỳ ngắn ngày nhưng do đây là đất nước Hồi Giáo không có thịt heo, chỉ ăn thịt bò và cừu nên khoảng thời gian đầu chị gặp khá nhiều khó khăn trong chuyện ăn uống vì nhạy cảm với mùi. Không chỉ vậy, do đồ ăn Địa Trung Hải hay ăn với yaua, vị thiên về hương và khá lạt trong khi quen ăn đậm đà nên 2 lần đầu sang đây chị phải mang theo chai tương ớt cho có vị quen dễ ăn.

May mắn có mẹ chồng rất hiểu, quan tâm và tâm lý, mỗi lần cả nhà ăn thịt bò, mẹ hay hỏi "Để riêng miếng thịt con tự ướp được không?" Tuy nhiên, sau lần thứ 3 sang Thổ Nhĩ Kỳ, chị đã quen với vị ở thậm chí còn thấy nhớ vị của các món ăn.

Được biết, mỗi mùa hè chị My sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 10 ngày. Đến nay, chị cũng qua được 4 lần và chị vẫn thường hay nói vui một năm chỉ phải làm dâu 10 ngày.

Mỗi lần sang đây chơi, chị đều rất vui, cảm xúc bởi sự gắn kết với gia đình chồng ngày càng nhiều. Mặc dù không có nhiều hoạt động đi đây đi đó, chủ yếu là tắm biển Cesme, về nhà nấu ăn, nằm chill, gặp bạn bè thơ ấu của chồng nhưng chị nhìn thấy sự ấm áp yêu thương, tôn trọng của những người trong gia đình với nhau. Đặc biệt tuy nhà chồng ở rất xa nhưng chị thật sự cảm nhận mình có gia đình thứ 2, cảm nhận tình thương, sự gần gũi của ba mẹ và bà ngoại chồng, được có cảm giác là con nít, bảo bọc và chăm sóc mỗi lần về quê chồng. Không chỉ vậy, chị còn được bố mẹ chồng dẫn đi chơi với hội bạn U80 siêu cool của ba mẹ.

"Chồng mình sống xa nhà tự lập 16 tuổi nhưng luôn biết cách giữ liên kết với gia đình làm mình rất trân trọng. Vì điểm này mình thấy anh rất tình cảm và sống thiên về gia đình. Vì vậy mà khi cưới và dù ở xa, mỗi ngày tụi mình đều nhắn tin, hay gửi hình, clip vui vui với ba mẹ. Mỗi tuần đều đặn gọi điện cập nhật thông tin hỏi thăm nhau. Những dịp đặc biệt như sinh nhật, mình được giải thưởng ở công ty hay thăng chức, ba mẹ đều gọi chúc mừng và nhắn tin rất tự hào. Mình nấu ăn thì chồng chụp lại gửi ba mẹ và giới thiệu món và nói chuyện làm cho mọi người gắn kết nhau", chị My cho hay.

Mỗi năm chị chỉ phải làm dâu 10 ngày.

Dù ở ít ngày nhưng chị My cũng học hỏi được rất nhiều phong tục tập quán nơi đây. Là người luôn muốn được biết và hiểu văn hóa nên bố mẹ chồng chị luôn giải thích thêm cho chị về những điều mới lạ, dạy cho chị việc chị chào hỏi bằng tiếng Thổ. Chị được trải nghiệm đám cưới của người Do Thái ở nhà thờ Do Thái với tục đạp vỡ ly trong ngày cưới để cuộc hôn nhân sẽ không tan vỡ được hay tờ giấy đăng ký kết hôn được ký ngay trong nhà thờ với sự chứng kiến của cha, gia đình, bạn bè nhưng cả 2 vợ chồng sẽ không biết được ai giữ tờ giấy đó. Bên cạnh đó, chị cũng biết được những điều kỵ ở Thổ Nhĩ Kỳ như không để nón trên bàn vì đó là điềm không lành.

"Tết người Do Thái theo lịch Do Thái mỗi năm tầm tháng 8, 9. Họ cũng tổ chức 3 ngày chính, cũng có tục người lớn lì xì người nhỏ dù con cái hay cháu lớn và có tập tục quăng trái lựu để mong nhiều may mắn cho năm mới. Dù không ăn Tết tại Thổ nhưng tới ngày này mình với chồng cũng ra ban công ném lựu và cầu nguyện. Cũng giống như người do Thái khắp nơi, ngày đó mình cũng thường nấu cá cho bữa tối và gọi điện về chúc mừng năm mới cả nhà", chị My cho hay.

Mọi người trong gia đình vô cùng yêu quý chị.

Chị My bộc bạch, mặc dù ban đầu nghe đồn mẹ chồng khó tính nhưng nhờ có chiêu, lẽo đẽo theo mẹ chồng vào bếp nên chị gần gũi và rất thương mẹ. Chị cũng không hề có khoảng cách với ba chồng. Dẫu chồng hay làm nũng mẹ, chạy lại hôn mẹ trước mặt vợ nhưng chị không bận tâm bởi sau đó anh lại qua hôn chị và luôn dành sự yêu thương cho mẹ với vợ cân bằng.

Là người may mắn có được bố mẹ chồng luôn yêu thương, và tôn trọng tuyệt đối với sự lựa chọn của chồng nên chị tin trong bất kỳ mối quan hệ, đặc biệt mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu" mà nhiều người lo ngại chỉ cần tạo niềm tin và sự kết nối thường xuyên sẽ luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Theo Hồng Nhung

Eva/thoidaiplus.giadinh.net.vn