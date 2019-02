Điểm mấu chốt khiến gia đình thống trị cà phê Trung Nguyên tan vỡ là gì?

"Tôi chưa bao giờ sai với cô trong suốt từng ấy năm", Ông Đặng Lê Nguyên Vũ lúc không thể kiềm chế được đã lớn tiếng với vợ ngay tại phiên hòa giải. Ông Vũ luôn muốn vợ của mình lui vào hậu trường, trở về nhà và chăm sóc con cái, đồng hành, tin tưởng và ủng hộ ông thực hiện hoài bão lớn lao của cuộc đời mà ông cho rằng đó là sứ mệnh đã tìm thấy: Đưa Trung Nguyên, đưa coffee Việt trở thành biểu tượng của thế giới.

Vợ ông, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, trong lúc gay gắt nhất phản bác: "Tôi giữ gìn hình ảnh của anh cho các con trong từng ấy năm. Tôi sai gì thì phải nói rõ tôi sai cái gì". Bà Thảo luôn muốn chồng của mình "trở về" theo đúng nghĩa, để trở thành một gia đình thực sự. Ở đó, có sự hiện diện của ông Vũ với trách nhiệm của người cha, chứ không phải người cha vắng mặt đến 4,5 năm có vài dịp cha con gặp nhau.

Phụ nữ và đàn ông có nhiều điểm khác nhau để trở nên hấp dẫn nhau. Họ là hai mảng đối lập để ghép lại trở thành một gia đình đúng nghĩa. Trong đó, là người vợ, cần biết 3 thứ chồng cần, chồng cũng nên hiểu 3 điều vợ muốn, có như vậy hôn nhân mới lâu dài. Và để bền vững, người trong cuộc luôn có một "độ nhường" và nhìn nhận lại cho mình, cho cả bạn đời. Quá trình nhìn lại đó, luôn giúp họ thấu hiểu để mà đáp ứng nhau. Có vậy, hôn nhân mới gắn kết dần trong sự phát triển bản thân và hy sinh vì nhau.

Đàn ông, khi làm chồng, họ luôn muốn nhà là một nơi để trở về thực sự. Nơi họ muốn trở về. Nơi có người vợ luôn đồng hành, luôn ủng hộ mình trong cuộc đời. Cô ấy đồng hành, chứ không kiểm soát. Cô ấy khuyến khích và ghi nhận nỗ lực, hoài bão của anh ấy dẫu cho hoài bão kia có điên rồ trong mắt thiên hạ. Thì chỉ cần vợ con đồng hành, ủng hộ, tán dương, anh ấy sẽ tìm thấy sức mạnh từ bản thân mình. Nhà không phải để là nơi mệt mỏi, căng thẳng hay tệ hơn là ám ảnh.

Đàn ông, khi làm chồng, còn muốn được tôn trọng. Sự tôn trọng anh ấy còn thể hiện trong sự tôn trọng với những người quan trọng xung quanh anh ấy. Phụ nữ muốn nghe ngàn lần câu nói "anh yêu em", thì cũng giống như đàn ông, muốn nghe cả trăm lần câu khích lệ "anh thật giỏi!". Không bao giờ là thừa cho những lời khen ngợi, cho sự "cung kính" thể hiện sự tôn trọng dành cho người đàn ông trong gia đình.

Và đàn ông, khi kết hôn, họ lại cần tự do. Cái tự do không phải là "muốn gì làm nấy" mà tự do này là sự tự do có trong giới hạn. Vì thế, đàn ông sợ hãi sự kiểm soát về bất cứ phương diện gì. Càng kiểm soát, người chồng trong gia đình càng cố gắng để thoát khỏi sự kiểm soát ấy. Đàn ông cần khoảng trời riêng, có thể để theo đuổi những ước mơ, những hoài bão, hoặc đơn giản chỉ là nghỉ ngơi.

Còn phụ nữ khi kết hôn, trong hình dung của cô ấy gia đình là nơi để nối tiếp tình yêu khi cả hai còn chưa kết hôn. Cô ấy muốn tiếp tục được chiều chuộng, tiếp tục được yêu thương, tiếp tục được thấy tình yêu được chồng thể hiện như ngày còn "cưa cẩm". Cô ấy muốn được chồng chở che mà không quên chinh phục. Và trong khi người đàn ông muốn được "tự do" thì cô ấy muốn được sở hữu.

Cô ấy sẽ sở hữu chồng để làm gì? Để lắng nghe hết những muộn phiền, để giải quyết những nỗi lo đôi khi vẩn vơ và vô lý, để xoa dịu những nỗi buồn và chia sẻ niềm vui. Cô ấy muốn chồng là của mình, muốn được sống trong cảm giác an toàn, bao bọc và yêu thương. Và điều mọi phụ nữ đều sợ là một người chồng vô tâm. Cô ấy sẽ trở nên cô đơn trong chính ngôi nhà của mình với hàng loạt các trách nhiệm với con cái, với gia đình. Và đó chính là dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân nếu cô ấy không thể chịu được sự vô tâm từ chồng mình.

Phương Nghi