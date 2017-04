Đàn ông thua phụ nữ ở bản lĩnh... phòng the

Nghiên cứu cho rằng phụ nữ nhiều ham muốn hơn đàn ông mỗi khi “xung trận”. Ảnh minh họa

Những quan niệm sai lầm về bản lĩnh đàn ông

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của Joe, tác giả của Ngược chiều vun vút và Tớ là Dâu đã có một phát hiện khá thú vị trong quan niệm về “phái yếu” và “phái mạnh”. Joe viết: “Ở Việt Nam, các sản phẩm tăng lực luôn quảng cáo cho phái mạnh, các sản phẩm tăng sự mềm mại luôn quảng cáo cho phái yếu. Suy ra các bạn phái mạnh vẫn chưa mạnh cho lắm và các bạn phái yếu đang làm cho họ sợ quá”. Quan điểm của Joe là: “Phái yếu và phái mạnh là hai chữ có khi nên vứt vào thùng rác của thời đại”?!

Trên thực tế, quan niệm về chuyện phòng the của hai giới ở Việt Nam đúng là có sự khác biệt từ xưa đến nay. Cũng là đề cập đến khả năng tình dục nhưng ở nam giới người ta thường ví nó là “bản lĩnh đàn ông” nhưng với phụ nữ thì không. Không ai gọi khả năng tình dục của phụ nữ là “bản lĩnh phụ nữ” cả.

Các cơ sở y tế chuyên điều trị vấn đề yếu sinh lý ở nam giới họ thường đặt những cái tên như: Bản lĩnh đàn ông, đánh thức bản lĩnh đàn ông…Mặc dù phụ nữ cũng mắc phải căn bệnh “sinh lý yếu”, các cơ sở y tế cũng có dịch vụ chữa trị vấn đề này cho phụ nữ nhưng họ không đặt tên “đánh thức bản lĩnh phụ nữ” mà chỉ là điều trị chứng lãnh cảm, “phục hồi tuổi thanh xuân”…

Có lẽ chính vì sự “phân biệt” này mà không ít nam giới khi mắc phải căn bệnh “sinh lý yếu” đã phải sống trong nỗi ám ảnh rằng, mình mất “bản lĩnh đàn ông”, không đáng mặt làm đàn ông. Vì suy nghĩ lệch lạc này nên trong các cuộc trà dư tửu hậu, nam giới rất thích “chém gió”, thích khoác lác về khả năng tình dục của mình. Họ thường “nổ” về độ dài ngắn, to nhỏ của “cậu nhỏ”, hay thời lượng, chất lượng các “cuộc xung trận”. Thậm chí xem “các cuộc yêu” với nhiều cô gái như một chiến tích, trong khi bản chất hành vi đó là trái pháp luật, phi đạo đức.

Đàn ông kém xa phụ nữ về bản lĩnh tình dục

Theo các chuyên gia, do sự khác biệt về mặt cơ thể học, nam giới thường ở thế chủ động. Nhưng về mặt tinh thần thì chính phụ nữ lại là người dẫn dắt và điều khiển trong chuyện phòng the. Bởi vậy về mặt bản chất, người chỉ huy cũng cần phải “bản lĩnh” mới có thể dẫn dắt và điều khiển người nam khi vào cuộc.

Đã từng có nghiên cứu của giới khoa học khẳng định một điều ngược lại là phụ nữ còn nhiều ham muốn tình dục hơn cả nam giới. Lý do là bởi phụ nữ ít có thời gian dành cho tình dục như nam giới. Nghiên cứu của Mumsnet.com (Mỹ) cho biết: “Phụ nữ có ít thời gian dành cho tình dục thì càng ham muốn nhiều hơn mỗi khi “xung trận”. Theo các chuyên gia, việc nam giới thể hiện mình mạnh mẽ, mình có nhiều ham muốn bản chất là thể hiện thái độ của xã hội chứ không thuộc về bản chất. Việc nam giới nghĩ nhiều hơn đến tình dục không phải do lượng testosterone cao mà cũng là do chính thái độ, do quan niệm xã hội tạo nên.

Theo bà Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc Csaga (Trung tâm Ứng dụng khoa học về giới, phụ nữ và vị thành niên) những quảng cáo về “sức mạnh đàn ông”, “bản lĩnh đàn ông” theo cách trên đã tạo nên những sai lệch về mặt nhận thức giá trị, làm biến hoại văn hóa và chúng góp phần không nhỏ khiến cho tình trạng hiếp dâm trẻ em gia tăng.

Thực tế thì trong hàng nghìn vụ xâm hại tình dục trẻ em tại Việt Nam hiện nay thì thủ phạm chủ yếu là nam giới chứ không phải nữ giới. Nguyên nhân dẫn đến hành vi trái luân thường đạo đức này ở đàn ông chủ yếu là do không kiềm chế được dục vọng. Việc không kiềm chế được dục vọng là biểu hiện của sự yếu kém về mặt bản lĩnh sống. Trong khi đó trên thực tế thì không ít nam giới hiện nay vẫn cứ nhầm tưởng “bản lĩnh” là ở khả năng tình dục.

Theo các chuyên gia, bản chất tình dục của con người khác với đời sống tính dục của loài vật ở chỗ là biết yêu thương, có tình cảm và trách nhiệm. Ở loài người, chúng ta gọi là “tình dục” còn ở loài vật chúng ta gọi là “tính dục”. Sự khác nhau này cho thấy “chuyện ấy” ở con người, nếu không có yếu tố yêu thương thì hành vi tính dục chỉ dừng lại ở mặt sinh dục, mặt “thú” như ở loài vật. Ham muốn tình dục là phần bản năng mạnh mẽ ở con người nhưng để biết một người sống có bản lĩnh hay không là ở chính sự vượt qua phần bản năng này. Thực tế trong khi nam giới khó vượt qua bản năng này thì phụ nữ lại có khả năng kiềm chế tốt hơn.

Lý giải về sự khác nhau này, TS tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý, Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam cho rằng, do yếu tố xã hội “trọng nam khinh nữ”, người con gái ngay từ bé đã buộc phải “kiềm chế” trong rất nhiều hành vi. Cha mẹ thường dạy “con gái thì phải ý tứ”, “con gái thì ăn uống phải nhỏ nhẹ, từ tốn”, “con gái không được nằm ngửa”, “con gái thì không được ngồi dạng chân”…trong khi những hành vi này ở trẻ nam thì vô tư phát triển. Mặc dù chỉ là lời ăn, tiếng nói, cử chỉ đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống…nhưng ngay từ bé, trẻ gái đã được học cách “kiềm chế” bản năng tự nhiên để sống theo những quy chuẩn đạo đức mà xã hội đặt ra. Chính điều này đã tôi luyện phụ nữ khả năng kiềm chế, trong đó có cả khả năng kiềm chế dục vọng tình dục tốt hơn nam giới như ta đã thấy.

“Yếu tố giáo dục, cộng thêm yếu tố văn hóa xã hội cùng những ảo tưởng về sức mạnh đàn ông đã khiến cho không ít đàn ông không vượt qua được phần bản năng thú tính của mình. Người thực sự mạnh mẽ là người chiến thắng chính mình tức là chiến thắng được những ham muốn bản năng để có lối sống chuẩn mực. Khi sống theo bản năng, hành động theo bản năng thì đó là biểu hiện của sự yếu đuối về mặt nhân cách, về bản lĩnh sống. Trong chuyện tình dục, đàn ông rõ ràng kém xa phụ nữ về phương diện này”. TS Nguyễn Thị Kim Quý

Ngân Khánh