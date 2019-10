Cú lừa Văn Mai Hương và bài học "khắc cốt ghi tâm" không được đùa với cảm xúc của người khác

Từ câu chuyện của Văn Mai Hương trên cho thấy, trong cuộc sống có những điều tuyệt đối cấm kỵ, tránh đùa giỡn đặc biệt là người yêu hoặc vợ chồng. Bạn cần "khắc cốt ghi tâm" những điều sau:

1. Đừng mang chuyện cưới xin, hôn nhân ra làm trò đùa

Đám cưới là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa to lớn trong cuộc đời một con người. Vì vậy bạn cần tuyệt đối không được nói dối, mang nó ra làm trò đùa, phép thử với người khác, đặc biệt là với người yêu, người thân của mình. Có nhiều cách để tạo niềm vui một cách lành mạnh cho cuộc sống, vì vậy đừng ích kỷ chọn niềm vui này để làm người khác hụt hẫng, buồn.

2. Chớ trêu đùa ngoại hình của đối phương

Thực tế cho thấy, việc lấy ngoại hình của đối phương ra làm trêu đùa, nhất là trước mặt đông người sẽ khiến người kia tự ái và tự ti, từ đó nảy sinh sự tức giận, lòng căm hận. Rất nhiều chị em phụ nữ có thân hình đẹp, mảnh khảnh hồi con gái nhưng sau khi sinh con xong thì sồ sề, da bị nám, bụng đầy mỡ, ngực bị sa trễ… khiến họ bị stress, nếu bị người khác, đặc biệt là chồng chê thì dễ dẫn đến tức giận, bị stress, lãnh cảm sau sinh.

Ngược lại, đàn ông lại có sự kiêng kỵ về kích thước "cậu nhỏ" khiêm tốn của mình. Điều này tương tự với việc phụ nữ bị chê vòng một nhỏ hoặc sồ sề, họ sẽ cảm thấy bị chạm vào lòng tự ái của bản thân và dễ nổi khùng.

Đó chính là mầm mống của sự xa cách vợ chồng và là dấu hiệu cuộc hôn nhân rạn nứt.

3. Không lấy nỗi đau, thiếu sót của người khác làm trò đùa

Khi chúng ta hả hê với nỗi đau, thiếu sót, hạn chế của người khác sẽ khiến người đấy ít nhiều bị bận tâm và ảnh hưởng. Điều đó cũng sẽ làm tâm hồn và nhân cách của chúng ta xấu đi, sự rộng lượng bị co hẹp. Do đó, bạn đừng chà đạp lên nỗi đau của người khác, bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là vợ chồng, lại càng phải như vậy.

Nếu người yêu, vợ/chồng bạn có chuyện buồn như mất người thân, hãy ở bên an ủi, động viên cô ấy. Khi bạn đời chia sẻ về những khó khăn trong công việc, quan hệ đồng nghiệp, đừng đùa cợt với những câu: "Ôi giời ơi, đời còn dài, giai còn nhiều….". Những câu nói đùa đó không bao giờ có tác dụng an ủi hay trấn an người khác. Ngược lại, nó khiến đối phương nghĩ rằng mình đang không được tôn trọng cảm xúc. Dần dần, đối phương sẽ không còn mở lòng chia sẻ bất cứ điều gì và quan hệ vợ chồng sẽ ngày càng bị đẩy ra xa…