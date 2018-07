Chung sống 10 năm, chồng ngoại tình vì chê vợ mập, còn tuyên bố sẽ nuôi con của bồ nhí

Trên đời có biết bao nhiêu câu chuyện về chồng ngoại tình chối bỏ vợ con khiến gia đình ấy phải chịu cảnh tan vỡ. Lý do thì có rất nhiều, có thể là hết yêu, có thể là mâu thuẫn trong cách giáo dục con cái, có thể là tài chính gặp khó khăn, nhưng đáng buồn nhất vẫn là do chồng chê vợ có ngoại hình không còn đẹp như xưa. Mới đây, cũng xoay quanh cái lý do đáng buồn đó, có một mẹ trẻ hai con đã đăng đàn kể trong một hội nhóm có rất đông thành viên là chị em phụ nữ về câu chuyện của gia đình mình.

(Ảnh: Facebook)

"Em xin phép được chia sẻ chuyện đau khổ của gia đình em lên đây, chồng em ngoại tình với người kia đã có hai mặt con. Em đau khổ vì hai đứa con mình mà gắng gượng, không được đánh ghen, không được chửi bới, em nghĩ khi đó chồng sẽ suy nghĩ lại mà về với gia đình. Hai người đó ở với nhau hai tháng, chồng em quay về, nhưng vẫn lén lút qua lại với nhau. Em mới tức lên đánh nó thì chồng em lại bỏ đi, đi được tuần lễ thì lại về em vì hai con. Hết lần này tới lần khác bỏ qua.

Em và chồng đã sống chung với nhau 10 năm, cực khổ gian nan em cũng vượt qua được nhưng em không ngờ trước mặt gia đình, chồng em tuyên bố li hôn với em và nói có khả năng nuôi con của cô kia. Lý do chồng em bỏ em là do em mập và xấu. Thấy em là khinh thường rồi.

(Ảnh minh họa)

Vì hai con còn nhỏ công việc em không ổn định mấy nên giờ phải chịu lép vế trước bồ của chồng, giờ mấy mẹ con em lang thang, chưa có nhà cửa gì cả. Về quê thì tội cho ba em. Em đã cố gắng giảm cân nhưng không được, trang điểm thì em không biết làm, em muốn thay đổi bản thân và con người em để cho chồng em thấy mà hối tiếc nhưng nghĩ lực bất tòng tâm. Em chưa có điều kiện để thay đổi mình được vì em còn phải lo cho con em nữa".

Phụ nữ ấy mà, có con thì ngoại hình phần nào cũng "xuống cấp", thông thường nhất là sẽ béo lên, không còn thon thả đẹp xinh như thời mới yêu. Nhưng nếu có được một người chồng hiểu được vợ mình, hiểu được nỗi vất vả của cô ấy và cảm thông cho những thứ mà cô ấy phải đánh đổi khi sinh con thì có lẽ cuộc sống hôn nhân chắc dễ chịu và hạnh phúc biết chừng nào. Còn không may, gặp một người chồng như trong câu chuyện trên, bỏ vợ con chỉ vì cô ấy "mập" và "xấu" thì thật đáng buồn. Phải không chị em nhỉ?

(Ảnh minh họa)

Câu chuyện này ngay sau khi đăng đàn đã thu hút được kha khá sự quan tâm của cộng đồng chị em trong hội nhóm đăng tải. Tất nhiên ai ai cũng cảm thấy xót xa cho số phận mấy mẹ con cô vợ nhân vật chính và tức giận trước sự bạc bẽo của người chồng, gắn bó với vợ mình 10 năm cuối cùng cũng bỏ đi chỉ vì một bóng hồng khác.

Nickname Nguyễn Bảo Anh an ủi: "Chị trước đây cũng giống như em vậy, thà một lần đau rồi hết chứ tái đi tái lại khổ mình. Sống cho chính bản thân mình, không nên hy sinh và suy nghĩ cho người khác rồi người thiệt thòi vẫn là mình và làm khổ lây cho các con. Mình cứ sống tốt con mình sẽ tốt không cần những người chồng người cha như vậy đâu em. Mạnh mẽ lên nhé".

Còn cô bạn Trà Giang thì nói: "Mom đang khó khăn về kinh tế, lại còn hai con nhỏ giờ mà thay đổi bản thân cũng phải có tiền mom à. Để tiền đó mà lo cho con, chỉ cần con ngoan, sau này làm người tốt, thành đạt là hạnh phúc rồi, cần gì chồng nữa. Lúc đó rồi nghĩ tới chuyện giảm cân làm đẹp cũng chưa muộn. Cưới một người tử tế nữa là xong, mom còn trẻ, sợ gì".

(Ảnh: Facebook)

Tuy nhiên, trái với những bình luận trên, cô nàng Hương Từ lại cho rằng, dù gì thì gì là phụ nữ vẫn phải nên làm đẹp và có quyết tâm để thực hiền điều đó:

"Chào bạn! Mình vạn lần không ưa đàn ông lăng nhăng nên rất đồng cảm với bạn. Nhưng cho mình góp ý nha, bạn muốn thay đổi bản thân, bạn hận chồng bạn chê bạn mập nhưng ngay cả chuyện giảm cân mà bạn cũng không đủ quyết tâm làm được thì nghị lực đâu mà thay đổi được những điều khác. Ông bà ta có câu "nhất dáng nhì da" và "cái răng cái tóc là góc con người", chỉ cần thay đổi 2 điều đó là thấy bản thân khác hẳn rồi, cần gì đắp phấn cho dày. Cố lên!".

Hiện tại bài viết này vẫn còn đang thu hút thêm nhiều sự quan tâm hơn nữa từ cộng đồng chị em phụ nữ. Không biết những chị em khác nghĩ sao về câu chuyện này và có cao kiến gì có thể giúp đỡ mẹ trẻ bên trên không?

Theo aFamily/Helino