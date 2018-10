Chồng vô tâm chẳng bao giờ làm điều lãng mạn, vợ tủi thân lên mạng xin chị em hiến kế

Bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân, không ít phụ nữ than thở rằng người bạn đời của họ chẳng còn như xưa. Thay vào những hành động quan tâm, lãng mạn chỉ là trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình. Rơi vào hoàn cảnh tương tự, thành viên có nick N.H chia sẻ trên một nhóm kín câu chuyện “chán chẳng buồn bỏ chồng” của mình.

Theo lời kể, vợ chồng chị đến với nhau không có tình yêu, từ lúc chấp nhận cưới tới lúc cưới xong chỉ vỏn vẹn có 10 ngày ngắn ngủi. Chồng chị lớn hơn chị 10 tuổi nên sở thích cũng như tính cách có nhiều điểm khác biệt. Cặp đôi đã chung sống được 3 năm nay, có một cậu con trai 21 tháng tuổi. Cuộc sống là những chuỗi ngày bình lặng nhưng chị N.H luôn thấy tủi thân vì chồng vô tâm, chẳng thể hiện tình cảm với vợ. “Chán chẳng buồn bỏ, nhưng tức rồi cứ phải ỉm trong lòng... Đến bây giờ không biết chồng mình có tình cảm với mình không hay chỉ vì trách nhiệm nữa” chị N.H viết.

Tâm sự của người vợ trẻ là nỗi lòng của không ít phụ nữ. Ảnh chụp màn hình

Ngay khi được đăng tải, tâm tư của người vợ trẻ đã nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Rất nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, bên cạnh đó cũng không ít lời động viên người vợ trẻ không nên quá buồn phiền.

Thành viên có nick Nguyễn Việt bày tỏ: “Chồng bạn ít quan tâm tới vợ do hơn vợ nhiều tuổi, cũng chín chắn rồi nên không phải các ông chồng trẻ hay nói lời đường mật. Bạn thấy chồng bạn sống tốt, chăm lo cho gia đình là đủ rồi. Chuyện chồng vô tâm cũng còn do vợ có chủ động hay không nữa, bạn hay tâm sự với chồng, nói lời yêu thương hay làm điều lãng mạn vì chồng, mình tin lâu dần anh ấy sẽ thay đổi”.

Đồng quan điểm, thành viên Đào Yến cũng bày tỏ: “Đến cái tuổi người ta thấy đủ chín chắn thì cũng là thời điểm người ta muốn trầm tư hơn, ngại thể hiện và thổ lộ, ngại làm phiền người khác, khép kín lòng, nhất là có việc gì buồn thì lại không muốn nói vì không muốn người thân mình buồn theo... Bạn nên hiểu tâm tư chồng một chút, đừng trách cứ anh ấy nhiều”.

Câu chuyện của chị N.H cũng đã khiến không ít người đồn đoán lý do cách đây 3 năm chị quyết định kết hôn chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng hôn nhân không có tình yêu chính là lý do khiến người chồng vô tâm với vợ. Thế nhưng, phản bác lại ý kiến này, thành viên có nick Thảo khẳng định: “Mình thấy không hẳn yêu lâu thì lúc chung sống sẽ lãng mạn. Điển hình như vợ chồng mình, yêu nhau thắm thiết lắm, đến lúc cưới chưa đầy 2 năm đã chẳng còn biết đến cái ôm chứ nói gì lời yêu. Việc chồng thay đổi hẳn thái độ sau khi kết hôn là nỗi khổ tâm không chỉ riêng mình bạn. Có thể nỗi lo cơm áo gạo tiền và những gánh nặng trong công việc khiến chồng bạn không còn muốn chia sẻ mọi chuyện với vợ mình nữa. Điều bạn cần làm là cảm thông và tìm cách giải tỏa tâm lý chứ không phải than vãn hay trách cứ”.

Tuy nhiên, một số bình luận cũng cho rằng việc khẳng định đàn ông vô tâm sau khi kết hôn khiến nhiều người mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống gia đình. Thực tế, có rất nhiều cặp vợ chồng cưới nhiều năm vẫn chung sống hạnh phúc. “Mình với chồng quen nhau đúng 1 tháng thì cưới, chồng mình cũng hơn mình 10 tuổi và hiện đã có một bé 15 tháng tuổi. Chồng mình chiều mình lắm, không hay thể hiện tình cảm phô trương cho người khác biết nhưng âm thầm quan tâm vợ. Cưới một thời gian mình thấy giữa 2 vợ chồng chưa hẳn là yêu nhưng giờ yêu thật bạn ạ”, thành viên có nick Lê Hải Vân tâm sự.

Theo Dân Việt