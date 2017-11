Chồng có "chân dài", chấp nhận hay rũ bỏ?

Khi mới nhìn An, chúng tôi đã thấy quen quen. An có dáng người đẹp, khuôn mặt thanh tú và khá ưa nhìn. Hỏi chuyện một hồi, An giới thiệu trước đây có theo nghề người mẫu. Dù là gương mặt mới nhưng cô được nhiều người để ý bởi vẻ xinh xắn và dáng người đẹp.

Trong 1 lần đi diễn, An gặp Cường, người quản lý chương trình. Sau nhiều lần làm việc chung, Cường và An cảm mến, yêu thương nhau. Cường rất khéo miệng, thành đạt và vóc dáng cũng đẹp không khác gì người mẫu.

Biết rõ tất cả mọi chuyện nhưng có vẻ An không sốc lắm. Cô dường như đoán trước kết quả của sự việc này. Chỉ có điều, cô băn khoăn và đau khổ khi không biết nói sao với chồng. Ảnh minh họa: Internet

5 tháng sau ngày nhận lời yêu Cường, An lên xe hoa về làm dâu. Gia đình Cường ở ngay tại trung tâm thành phố, rất khá giả nên đôi trẻ không quá lo lắng về kinh tế. Sau lễ cưới, Cường nói với An rằng, vì thương yêu vợ nên anh muốn cô ở nhà lo lắng chuyện gia đình, không phải ra ngoài bon chen kiếm tiền vất vả.

Hơn nữa, nghề người mẫu rất ngắn. Có bầu và sinh con rồi, An sẽ khó lên sàn diễn như trước đây. Gia đình Cường vốn neo người, nếu An sinh con thì cần thời gian để chăm sóc em bé và quán xuyến việc nhà.

Ban đầu, An cảm thấy không thoải mái.

Cô nhớ nghề và sự tự do. Nhưng sau đó, An mang bầu và sinh đứa con trai rất kháu khỉnh nên cô tạm gác sự nghiệp sang một bên để chăm sóc tổ ấm. Mỗi tháng, Cường đều đặn chuyển tiền vào tài khoản của vợ để An chủ động tiêu xài cho sinh hoạt của cả nhà.

Mỗi khi đi đâu vắng, Cường chăm chỉ điện thoại về nói chuyện với vợ. Những ngày lễ, tết sự chăm sóc chu đáo của Cường khiến An cảm động. Cô yên tâm với sự lựa chọn của mình.

Vậy nhưng, cách nay ít ngày, khi Cường đang tắm thì điện thoại báo có tin nhắn. Định gọi chồng nhưng sự tò mò khiến An mở tin ra đọc.

Dòng chữ yêu thương hẹn hò của cô gái lạ với Cường khiến An choáng váng. Cô định hỏi chồng ngay lập tức cho ra nhẽ, tuy nhiên sau khi suy nghĩ, An đã quyết định im lặng để tìm các chứng cớ rõ hơn. Cô bèn đến nhờ thám tử.

Chúng tôi bắt đầu theo chân Cường trong các hoạt động ở chốn vui vẻ, giải trí. Do đặc thù công việc, Cường có mối quan hệ rộng rãi với nhiều người đẹp nên mấy ngày đầu, các thám tử nhận thấy rất nhiều cô có cử chỉ thân mật với Cường.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, lịch hẹn gặp của chồng An hầu hết là với những người nổi tiếng, nên rất khó để đưa ra đánh giá.

Tuy nhiên, cứ đến cuối ngày, chúng tôi thấy Cường ghé qua 1 chung cư ở Q.4, TPHCM, chừng hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mới về nhà.

Bảo vệ tòa nhà đó cho biết, Cường là người thuê căn hộ tại đây, nên có thẻ ra vào. Các thông tin khác, họ không được quyền cung cấp để bảo vệ khách hàng.

7 ngày sau, chúng tôi thấy Cường chạy xe gắn máy tới chung cư này, sau đó chở 1 cô gái trẻ đi ăn tối. Rồi họ tay trong tay đi dạo tại trung tâm Q.1, vào mua sắm ở 1 cửa hàng thời trang và cuối cùng là gửi xe dưới tầng hầm của khách sạn. Đêm đó, Cường không về nhà.

Chúng tôi chụp được rất nhiều hình ảnh của cặp đôi này và đưa cho An coi. Cô điện thoại hỏi các bạn đồng nghiệp cũ và nhận được câu trả lời, cô gái ấy tên Phương Nhi - 1 người mẫu còn rất trẻ. Các bạn của An mách rằng, dân trong nghề đều biết mối quan hệ giữa Cường và Nhi đã lâu nhưng họ đều coi đó là chuyện của người khác, không bận tâm.

Chỉ có An là người biết sau cùng, vì đã lâu cô không gặp gỡ bạn bè. Biết rõ tất cả mọi chuyện nhưng có vẻ An không sốc lắm. Cô dường như đoán trước kết quả của sự việc này. Chỉ có điều, cô băn khoăn và đau khổ khi không biết nói sao với chồng. An sợ Cường sẽ nổi sung lên mà đòi ly hôn. Nhà An ở xa, nghề nghiệp không có, con trai còn quá nhỏ.

Nhìn An buồn bã ra về, chúng tôi không biết nói sao để an ủi cô. Chấp nhận thực tế phũ phàng hay dũng cảm từ bỏ, đều phải cần đến bản lĩnh của người trong cuộc. Lúc này, có lẽ An đang loay hoay trước một quyết định để thay đổi cả cuộc đời của mình.

Theo Hoàng Minh - SAM/Theo Phụ Nữ Việt Nam