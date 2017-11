Bị phát hiện ngoại tình, chồng gọi điện cho mẹ vợ dọa giết cả nhà

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook, một tài khoản có tên N.N chia sẻ về vụ việc éo le xảy ra trong gia đình cô. Theo đó, ngay khi cô vừa mới sinh con, chồng đã lập tức bỏ đi cặp bồ với một giảng viên dạy đại học.

Chia sẻ của người vợ trên Facebook.

Tuy đã bỏ qua nhiều lần song chồng của N.N vẫn bất chấp tất cả, thậm chí anh còn thuê nhà để dọn về sống cùng nhân tình.

Vừa rồi một tài khoản fb tên N.N có chia sẻ về một vụ việc éo le trong gia đình cô này. Chỉ vừa mới sinh con thì chồng đã bỏ đi cặp bồ với một cô giáo dạy đại học. Khi chị vợ quyết định làm rùm beng, anh chồng không những không dừng lại mà còn gọi điện cho mẹ vợ dọa giết cả nhà vợ.

Tin nhắn níu kéo chồng của người vợ đau khổ.

Cũng theo thông tin từ phía chị N.N, tình nhân của chồng chị đã kết hôn ngày 3.3.2016, tuy vậy người này vẫn chung sống với chồng người khác.

Về phía chị N, do quá bất lực, ngày 6.10 chị đã tự tử nhưng may mắn được đưa vào viện cấp cứu kịp thời. Sau hành động này, chồng vẫn không mảy may đoái hoài tới chị.

Tin nhắn rất đỗi "khẳng khái" của cô bồ.

Bên cạnh những ý kiến thương xót, phẫn nộ cho hoàn cảnh chị N.N, nhiều cư dân mạng cũng cho rằng, chị quá dại dột khi hi sinh mạng sống vì một người đàn ông không xứng đáng. Facebooker Hong Nhung chia sẻ: “Một người chồng như vậy chẳng có gì đáng để mà níu kéo. Sao chị lại có thể dại dột hết lần này tới lần khác như vậy?. Phụ nữ không trân trọng chính bản thân mình thì làm sao khiến người khác trân trọng?”. Facebooker Mai Hoa cũng cho rằng: “Trong xã hội hiện đại, khi mà các vụ việc ngoại tình xảy ra càng nhiều, thiết nghĩ chị em ngày càng phải tỉnh táo và biết cách sống cho mình, thay vì vật vã đau khổ vì những người mà họ đã không còn yêu thương mình nữa”.

Hiện sự việc vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ và bàn tán.

Hình ảnh người vợ phải cấp cứu trong bệnh viện.

Theo Mộc Linh/Dân Việt