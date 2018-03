'Bắt bài' những biểu hiện chồng 'ăn vụng' để hội chị em phòng tránh

Khi đã kết hôn, phụ nữ ai cũng muốn sẽ cùng chồng sống vui vẻ, hạnh phúc và chung thủy đến cuối cuộc đời. Thế nhưng, đàn ông hầu như ai cũng ham của lạ và đa tình. Họ rất dễ bị sa vào những mối quan hệ ngoài luồng khác.

Ngày nay, đàn ông đã khéo léo hơn trong việc "chùi mép". Vì vậy, phụ nữ nên tỉnh táo hơn nữa để nhận ra những dấu hiệu chồng mình đang "ăn vụng" dựa trên những gợi ý dưới đây.

Thay đổi trong chuyện chăn gối

Sự thay đổi trong chuyện chăn gối là dấu hiệu nhạy cảm và khá chính xác, có 2 trường hợp xảy ra. Một số đàn ông, khi ngoại tình thường không còn mặn mà trong sinh hoạt vợ chồng, chỉ làm cho có trách nhiệm với vợ vì người tình đã đáp ứng đủ nhu cầu.

Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp, chồng sẽ đòi hỏi nhiều hơn, vì muốn lấp liếm không muốn vợ nghi ngờ. Ngoài ra, nếu chồng không thích quan hệ theo kiểu truyền thống mà đòi hỏi những tư thế mới mẻ... thì rõ ràng chồng đang "ăn vụng".

Vì đã giải quyết xong nhu cầu với người tình nên nhiều ông chồng thường bỏ đói vợ khi ngoại tình.

Thay đổi ngoại hình

Nếu chồng tự nhiên thay đổi ngoại hình, chăm sóc da để xóa nếp nhăn, tập thể thao để có cơ bụng 6 múi… Hay chăm sóc bản thân nhiều hơn, cẩn thận trong việc chọn quần áo, kiểu tóc, cạo râu trong khi trước đó lôi thôi… chị em hãy chú ý. Vì đây là dấu hiệu cho thấy đàn ông đang muốn thu hút sự chú ý của người khác phái.

Hay tặng quà cho vợ

Chồng đột nhiên hay tặng quà cho vợ - nước hoa, quần áo, túi xách… đừng vội mừng mà nghĩ chồng đang quan tâm, chiều chuộng. Đây cũng là một sự dấu hiệu bất thường nên lưu tâm.

Đàn ông khi ngoại tình hay tặng những món quà có giá trị cho người tình vì vậy họ thường có xu hướng làm như này để bớt cảm giác áy náy, chuộc lỗi, bù đắp cho vợ. Thậm chí có nhiều trường hợp, vì bị bồ "chê" nên mới mang về đưa vợ.

Đột nhiên chồng thấy thường xuyên tặng quà... đừng mừng mà nên đề phòng.

Thời gian biểu hàng ngày thay đổi

Một trong những dấu hiệu chứng minh chồng đang ngoại tình là chồng hay đi sớm về muộn; thường xuyên viện lý do có việc đột xuất, bận họp vào ngày nghỉ, buổi tối… Công việc luôn là một lý do hoàn hảo cho những kẻ ngoại tình… bạn đừng chủ quan bởi đàn ông đang hợp thức hóa lý do để gặp gỡ đối phương.

Đãng trí

Khi người đàn ông dành thời gian cho cả hai người phụ nữ, ký ức về thời gian ở cùng vợ và người tình hòa lẫn vào nhau, đàn ông dễ rối trí và nhầm lẫn.

Đôi khi, chồng sẽ nói về một món ăn ở một quán ngon hay vô tình hỏi bạn chiếc váy chàng tặng hôm qua, nhưng khựng lại khi nhận ra những thứ đó "không thuộc về vợ". Hãy ghi lại tần suất của sự nhầm lẫn, để biết mức độ báo động.

Gọi điện thoại, nhắn tin giấu giếm

Điện thoại di động chính là cách thức liên lạc thường xuyên của những kẻ ngoại tình. Người đàn ông ngoại tình giữ điện thoại như báu vật, đặt mật khẩu, không cho vợ động vào.

Hoặc khi có cuộc gọi điện hoặc tin nhắn nhưng không nghe, không xem tại chỗ mà phải ra ngoài nghe, bạn cũng cẩn thận vì chỉ có những mối quan hệ không minh bạch nên mới phải giấu.

Ảnh minh họa

Có những khoản chi tiêu mập mờ

Việc chia sẻ về tài chính là điều bình thường của các cặp đôi. Nếu gần đây bỗng dưng chồng lảng tránh khi bạn hỏi đến thu nhập, hoặc không giải trình được những thắc mắc về khoản tiêu, bạn nên lưu tâm.

Bên cạnh đó, khi "ăn vụng" đàn ông sẽ giữ ví vì không muốn cho vợ biết số tiền đang có, cẩn thận với hóa đơn, sao kê… vì có thể liên quan đến cô gái kia.

Những dấu hiệu trên có thể dễ dàng bắt gặp ở một người đàn ông đang "ăn vụng". Nhưng không có nghĩa là khi có đủ tất cả những điều trên, bạn kết luận chồng ngoại tình. Hãy nói chuyện cùng chồng về tất cả mọi chuyện, nếu có thật thì cũng nên tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách tháo gỡ để duy trì hôn nhân.

Theo Helino