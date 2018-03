Sự thật về “lời đe dọa an toàn” BFF trên facebook

Sự thật về BFF

BFF là viết tắt của Best Friend Forever, cụm từ có nghĩa là “Mãi mãi là bạn tốt nhất” hoặc ngoài ra còn là viết tắt của Best Facebook On Friend, có nghĩa là “Bạn tốt nhất trên Facebook”. Hiểu đơn giản tư này là Bạn thân, bạn tri kỷ, những người bạn tốt, có thể là nam – nam, nữ - nữ, nam – nữ đều được.

Ở nước ngoài từ khóa này được sử dụng rất nhiều nhưng ở Việt Nam không phổ biến. Vì vậy, ít bạn phát hiện Facebook đã thêm một hiệu ứng mới khi bạn gửi status hay comment từ này.

Ngoài "BFF", hiện Facebook còn chèn nhiều hiệu ứng khác vào trang mạng xã hội của mình nhằm tăng tính tương tác giữa những người dùng với nhau. Chẳng hạn, hiệu ứng những trái tim bay sẽ xuất hiện khi nhấn vào ký tự "XO" (không phân biệt chữ hoa hay chữ thường) trong một bình luận nào đó.

Tóm lại, "BFF" chỉ là một hiệu ứng vui nhộn vừa được Facebook bổ sung nhằm tăng tính đa dạng của mạng xã hội này.

Cách kiểm tra tài khỏa facebook có an toàn hay không?

Nếu như bạn muốn kiểm tra tài khoản Facebook có đang bị kẻ gian truy cập trái phép hay không, người dùng có thể vào Settings > chọn thẻ Security and Login. Tại nhóm Where You're Logged In, người dùng kiểm tra những loại thiết bị và địa điểm đã đăng nhập Facebook; nếu phát hiện nghi vấn thì có thể thay đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn.

Như Quỳnh