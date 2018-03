U40 hóa gái 20 với làn da mịn màng, căng tràn bằng phương pháp trẻ hóa tại nhà vô cùng đơn giản

Những biểu hiện của làn da lão hóa

Da bị lão hóa thường xuất hiện nếp nhăn trên khuôn mặt khiến nhiều vùng da có hiện tượng bị chảy sệ, đây là một trong những biểu hiện cho thấy da bạn mất đi độ đàn hồi, kém căng mịn.

Chức năng hoạt động của tuyến bã nhờn dưới da yếu khiến da bị khô nẻ và trở nên thiếu độ ẩm. Vì vậy nếu không chăm sóc kỹ làn da của bạn sẽ lão hóa một cách nhanh chóng.

Da lão hóa là kẻ thù đối với tất cả chị em phụ nữ

Biểu hiện tiếp theo của tình trạng da bị lão hóa là xỉn màu, kém sắc. Khi độ tuổi tăng, các lớp biểu bì trên da tái tạo chậm khiến các lớp tế bào chết bị tích tụ trên da lâu hơn gây cản trở sự xuất hiện của tế bào mới, lâu ngày sẽ khiến da bị xỉn màu và hình thành các đốm nám.

Lỗ chân lông to và da trở nên mỏng dần khi quá trình sản xuất protein bị chậm lại khiến lỗ chân lông to và da mỏng đi trông thấy do thiếu hụt đi lượng collagen.

Phương pháp trẻ hóa da tại nhà

Nguyên liệu: 2 muỗng cà phê dầu oliu; 1/2 muỗng mật ong; 1/3 muỗng sữa chua

Cách làm:

– Trộn đều 3 nguyên liệu sữa chua, mật ong, dầu oliu.

– Thoa lên mặt và giữ trên da khoảng 20 phút.

– Rửa mặt lại bằng nước ấm.

– Kiên trì thực hiện 2-3 lần/ tuần da sẽ căng sáng, mịn màng thấy rõ.

Ngoài cách trên chị em cũng có thể áp dụng kết hợp với cách căng da tại nhà bằng phương pháp massage với những bước sau:

Bước 1: Dùng cả bàn tay úp vào khuôn mặt, sau đó xoa theo chiều từ dưới lên trên từ trong ra ngoài, làm 5 lần nhé!

Bước 2: Tiếp theo dùng 2 ngón giữa ở mỗi tay chụm vào nhau, đặt ở vị trí giữa trán, sau đó di chuyển theo hình lò xo từ trong ra ngoài (thực hiện 10 lần).

Bước 3: Dùng đầu ngón tay đặt ở khóe mắt di chuyển dần dần từ khóe mắt đến đuôi mắt, làm khoảng 20 lần liên tiếp

Bước 4: Dùng 1 ngón tay vuốt dọc sống mũi theo chiều từ trên xuống dưới và dùng 2 ngón tay mát xa đều đặn khu vực cánh mũi theo cả 2 chiều. Nên nhớ đừng bỏ qua vùng quanh miệng, thực hiện theo chiều từ trong ra ngoài khoảng 10 lần.

Bước 5: Dùng đầu ngón tay đặt ở chính giữa cằm, sau đó di chuyển theo hình lò xo từ dưới lên trên cho đến hết khu vực má khoảng 15 lần.

Bước 6: Sau khi thả lỏng mặt, úp 2 lòng bàn tay vào mặt, nhẹ nhàng vuốt từ trong ra ngoài 10 lần, sau đó vuốt từ trên xuống dưới thêm 10 lần nữa.

K.N (th)