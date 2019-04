Trong tích tắc, bạn sẽ có ngay set đồ "sang xịn mịn" nếu diện màu be theo 3 công thức sau

Nếu chăm chỉ nghe ngóng tin tức thời trang, bạn sẽ biết màu be chính là một trong những gam màu hot hit nhất ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chẳng cần đợi đến khi màu be bước lên hàng xu hướng, những items mang gam màu này vốn đã rất đẹp mắt, là bảo chứng cho vẻ ngoài trang nhã, thanh lịch và sang trọng cho người diện. Và nếu bạn cũng trót phải lòng gam màu be nền nã, dịu dàng, hoặc chỉ đơn giản là muốn nâng tầm phong cách trở nên sang – xịn – mịn, đừng bỏ qua 3 công thức diện gam màu be tuyệt xinh sau đây nhé!

1. Màu be + màu trắng

Cũng trong trẻo và nhẹ nhàng nên màu trắng được coi là "nửa kia" hoàn hảo nhất của gam màu be. Diện lên mình "cặp bài trùng" này, vẻ ngoài của bạn ngay lập tức sẽ trở nên nữ tính, trang nhã vô cùng và đặc biệt, nếu nhấn nhá cho set đồ giày dép, túi xách mang gam màu trung tính thì khó ai có thể phủ nhận, tổng thể trang phục của bạn trông thanh lịch và sang chảnh hết sức.

2. Màu be + xanh denim

Muốn chiếc áo sơ mi/blouse hay t-shirt màu be dịu dàng, hiền hòa của mình đạt đến ngưỡng cá tính và phóng khoáng hơn? Bạn chỉ việc mix với một chiếc quần jeans xanh hay chân váy denim. Bộ đôi này không chỉ ghi điểm bởi độ hài hòa, hợp nhãn mà còn có khả năng "phù phép" cho vẻ ngoài của người diện trở nên trẻ trung, thời thượng. Khoản nhấn nhá phụ kiện, giày dép cũng khá đơn giản, một đôi giày sneakers trắng, đôi búp bê/mule cũng mang gam màu be, chiếc túi xách phủ màu nhã nhặn là hoàn hảo để bạn có được set đồ đẹp không chê được điểm nào.

3. Vẫn là màu be nhưng mix&match theo sắc độ đậm – nhạt khác nhau

Cũng giống như công thức white-on-white hay black-on-black kinh điển, những items cùng mang gam màu be khi kết hợp với nhau cũng dễ dàng tạo nên set đồ cuốn hút, là bảo chứng cho vẻ ngoài 100% thanh lịch, thời thượng của bạn. Để set đồ thêm ấn tượng, bạn có thể mix&match những items màu be nhưng với sắc độ đậm – nhạt khác nhau, vừa tạo điểm nhấn, vừa bảo toàn trọn vẹn nét dịu dàng, trang nhã vốn có của gam màu be. Công thức này phù hợp với mọi lứa tuổi, hoàn hảo để diện trong hầu hết mọi hoàn cảnh và rất có thể, bạn còn được nhận được lời khen về gu thời trang tinh tế, sành điệu đấy!