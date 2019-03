Sở hữu làn da ngăm, bạn vẫn sẽ đạt cảnh giới diện đồ cực đẹp và sang nếu áp dụng 4 tips sau

Sở hữu làn da ngăm, nhiều nàng vẫn giữ nỗi niềm khôn nguôi, đó là rất khó để chọn đồ và mình mặc gì cũng không đẹp bằng người ta (những quý cô sở hữu làn da trắng sứ). Tuy nhiên, thực tế lại chứng minh điều ngược lại, có được làn da nâu khỏe khoắn, bạn sẽ đạt đến cảnh giới mặc cực đẹp, cực tây và sang chảnh nếu khéo chọn đồ theo 4 tips dưới đây của các mỹ nhân Việt cũng sở hữu làn da "mật ong" tương tự.

1. Diện đồ mang gam màu tối

Loạt gam màu tối như: đen, nâu, xanh navy… không chỉ giúp vẻ ngoài của bạn trông sang – xịn – mịn hơn mà còn tạo hiệu ứng cho làn da ngăm đen thêm khỏe khoắn, quyến rũ. Cái hay tiếp theo là khi diện màu tối, vóc dáng của bạn trông sẽ như thể gầy đi vài kilogram, vô cùng mi nhon, thanh thoát. Bật mí là khi mặc đồ tối màu, bạn hãy tô son đỏ thuần hoặc đỏ đất, diện mạo sẽ trở nên cực sexy và sang trọng tuyệt đối.

2. Màu nóng sẽ mang đến diện mạo khỏe khoắn và "tây" hơn

Nếu bạn nghĩ rằng những gam màu như: đỏ, vàng mù tạt hay cam là quá chóe lọe, rực rỡ đối với làn da ngăm của mình thì sau khi ngắm Lan Khuê, Minh Triệu hay Hoàng Thùy, bạn sẽ thay đổi suy nghĩ và dũng cảm sắm ngay loạt items mang gam màu nóng rực này. Đảm bảo khi diện trong những ngày nắng đẹp, bạn sẽ nổi bần bật giữa đám đông nhờ phong cách khỏe khoắn, quyến rũ của mình.

3. Đừng bỏ qua gam màu be trang nhã

Không chỉ là gam màu hot hit nhất nhì hiện tại, màu be với muôn vàn sắc độ còn sinh ra để dành cho các quý cô da nâu, đảm bảo diện lên sẽ không hề khiến da bị xỉn màu; trái lại, vẻ ngoài của bạn còn thêm phần trang nhã, thời thượng. Và chừng này lý do cũng đủ để bạn diện nhiệt tình hơn những items màu be có sẵn trong tủ đồ hoặc "tậu" thêm cho mình vài ba chiếc áo sơ mi, blouse hay váy liền mang gam màu hiền hòa, nhã nhặn này.

4. Đơn giản nhất, hãy diện màu trắng

Những lúc bối rối không biết mặc gì vừa đẹp, chuẩn mốt lại hợp tông da, bạn hãy nghĩ ngay đến loạt items màu trắng mà mình đang sở hữu. Khoác lên mình chiếc áo sơ mi hay váy liền mang gam màu kinh điển này, vẻ ngoài của bạn tất nhiên sẽ trở nên rất nữ tính và sang xịn; đặc biệt là khi tô son đỏ hay nhấn nhá chút phụ kiện ánh kim.