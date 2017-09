Phí Phương Anh, Tú Hảo - 2 quán quân của The Face Việt, ai có phong cách đẹp hơn?

The Face Việt vừa kết thúc, ngôi vị quán quân dành cho Tú Hảo - một thí sinh ngay từ những ngày đầu casting đã có sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo công chúng mến mộ. The Face Việt mới được 2 mùa, quán quân mùa đầu tiên là Phí Phương Anh, mùa thứ hai là Tú Hảo, khi nhân vật mới xuất hiện chắc chắn sẽ có không ít sự so sánh về nhan sắc, thần thái cũng như phong cách thời trang của hai vị quán quân này.

Một điểm thú vị là cả Phí Phương Anh và Tú Hảo trước khi thi The Face đều có xuất phát điểm từ những cô nàng hotgirl chuyên chụp lookbook thời trang, chính vì vậy mà thần thái cùng khả năng trình diễn trước ống kính của hai cô nàng cũng phải một chín một mười với nhau. Vậy nên chắc hẳn người hâm mộ sẽ quan tâm hơn đến phong cách thời trang của hai cô nàng quán quân The Face này.

Phí Phương Anh

Ngay sau khi đăng quang quán quân The Face 2016, Phí Phương Anh lột xác hoàn toàn về phong cách thời trang. Nếu như trước đây Phí Phương Anh chỉ dừng lại ở một cô nàng hotgirl mặt đẹp thì khi là một quán quân cô biến hóa đa dạng hơn, đẳng cấp hơn và phá cách nhiều hơn trong phong cách thời trang của mình. Tuy nhiên phong độ của Phí Phương Anh dường như không mấy ổn định, cũng có những lúc cô bị nhận xét style hay trang điểm bị quá đà, không mấy ghi điểm.

Gần đây nhất là tại đêm chung kết The Face 2017 vừa qua, Phí Phương Anh chọn cho mình một thiết kế đầm ánh kim trong suốt, nổi bật vóc dáng mảnh mai chuẩn mẫu của mình. Đây sẽ là một trong những bộ đầm đẹp nhất thảm đỏ hôm đó...

... nếu không có sự cố lộ nội y rõ mồn một thế này.

Tuy nhiên đấy chính là một trong số rất ít lần Phí Phương Anh mắc lỗi trang phục. Gương mặt cá tính, góc cạnh, ngây thơ nhưng vẫn rất nổi loạn của cô hợp với rất nhiều phong cách khác nhau.

Từ thanh lịch nhẹ nhàng đến phá cách hay dát hàng hiệu lên người, phong cách nào thì cũng chẳng thể làm khó được Phí Phương Anh.

Diện hàng hiệu thì cũng phải diện theo đúng chất của Phí Phương Anh.

Vẫn có những lần phong cách trang điểm và trang phục cô diện lên người không mấy liên quan với nhau. Diện một thiết kế nhẹ nhàng như thế này, ít ra Phí Phương Anh nên chọn cách makeup nhẹ, tự nhiên hơn chút sẽ hợp hơn.

Vấn đề nhất là lúc Phí Phương Anh chọn cách trang điểm mắt kẻ đen sắc lẹm, môi đỏ dầy cộp, cách tô vẽ quá đà khiến Phí Phương Anh trông vừa già vừa có cảm giác dữ dằn.

Tuần lễ thời trang Seoul chính là bước đệm tiếp theo để Phí Phương Anh khẳng định tên tuổi và phong cách của mình. Nhờ có sự hỗ trợ của stylist Hoàng Ku mà hình ảnh của Phí Phương Anh trở nên ấn tượng, lạ lẫm và thu hút hơn cả. Đây có thể coi là lần cô nàng xuất hiện ấn tượng nhất kể từ ngày đăng quang The Face 2016.

Phí Phương Anh thường chỉ mắc lỗi khi dự sự kiện, còn với street style thì phong cách của cô lại được đánh giá cao. Vóc dáng thanh mảnh, gương mặt cá tính chính là lợi thế giúp cô biến hóa với đủ mọi phong cách.

Tú Hảo

Cùng xuất phát điểm với Phí Phương Anh nhưng về độ nổi tiếng, quen mặt với các nhãn hàng thì Tú Hảo trội hơn hẳn. Vậy nên ngôi vị quán quân như thể dành riêng cho nữ hoàng lookbook Tú Hảo vậy. Tuy không có gương mặt cá tính, lạnh lùng đậm chất mẫu như Phí Phương Anh nhưng Tú Hảo luôn được đánh giá sở hữu nhan sắc khá lạ, vừa lạnh lùng vừa thân thiện, lại trong trẻo ngây thơ.

Trước đây, công chúng biết đến Tú Hảo là một cô hotgirl chuyên chụp lookbook và rất có gu trong cách ăn mặc. Tuy nhiên gu của Tú Hảo vẫn dừng lại ở thời điểm còn là hotgirl. The Face mới kết thúc được vài ngày, Tú Hảo chưa thể hiện được nhiều nhưng chắc chắn The Face chính là bước đệm để cô lột xác phong cách của mình xứng đáng với vai trò là một gương mặt thương hiệu.

Trang phục thường ngày của Tú Hảo khá đơn giản, thường chỉ gắn liền với quần jeans và áo thun hoặc sơmi.

Một Tú Hảo khác lạ và thần thái luôn cuốn hút trong mỗi shoot hình.

Chẳng cần màu mè hay hàng hiệu, Tú Hảo chỉ cần các món đồ cơ bản mà bất cứ nàng nào cũng có trong tủ đồ: áo thun, quần jeans và nón lưỡi trai.

Thân hình mình dây mảnh khảnh là lợi thế lớn cho Tú Hảo khi diện những set đồ đầy tính thể thao và khỏe khoắn như thế này.

Sau The Face, chắc chắn Tú Hảo sẽ lột khác hoàn toàn chứ không dừng lại ở phong cách của những cô nàng hotgilrl có gu thời trang như trước đây.

Theo Tri thức trẻ