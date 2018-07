Mỡ bụng dày cũng thon gọn, da trắng lên trông thấy với 7 loại quả này

Với những cô nàng mũm mĩm, việc ăn gì, uống gì cũng là một bài toán khó khiến chị em đau đầu, ăn gì cũng sợ tăng cân, cũng sợ béo, và hầu như chị em thường nhịn ăn hoặc hạn chế tối đa các loại thực phẩm. Thế nhưng với 7 loại quả dưới đây, chị em cứ ăn “thả cửa” càng ăn nhiều cân nặng càng giảm, da càng trắng hồng!

1. Bưởi

Bưởi là một loại quả lành tính và có rất nhiều công dụng trong làm đẹp của chị em phụ nữ. Thành phần của bưởi chủ yếu là vitamin C có khả năng phân hủy mỡ tốt. Dùng bưởi sau các bữa ăn sẽ giúp bạn tiêu hoá nhanh và không tích trữ năng lượng trong cơ thể. Bưởi không những không chứa chất béo mà còn góp phần làm giảm lượng tinh bột và đường trong cơ thể.

Bưởi từ lâu đã được coi là một "thần dược" trong việc làm đẹp. Hàm lượng vitamin C cao trong bưởi cũng giúp làm mờ các vết thâm nám, giúp da trắng dần lên và giữ hiệu quả lâu dài.

2. Dưa hấu

Trời đang vào hạ, cũng là mùa dưa hấu nên chị em có thể tranh thủ giảm cân và dưỡng da với loại quả này luôn. Dưa hấu có vị ngọt mát, không độc, giải nhiệt, thành phần chủ yếu của dưa hấu là nước (chứa 94% nước) lại rất ít calories vì thế bạn có thể ăn dưa hấu cả ngày mà không lo bị béo. Dưa hấu rất giàu citrulline, một loại axit amin cần thiết cho cơ thể cung cấp đầy đủ năng lượng cho hoạt động thường ngày của bạn.

Càng ăn nhiều dứa hấu cân nặng của bạn càng giảm

Thành phần trong nước dưa chứa nhiều vitamin A, C và khoáng chất canxi, kali giúp tăng cường sức khoẻ đồng thời giúp đốt cháy và ngăn chặn sự hình thành mỡ thừa. Vì thế bạn hãy ăn dưa hấu hàng ngày để vừa giảm được cân lại có thể giúp da bạn lên tone nhanh chóng.

3. Cà chua

Thành phần của cà chua chứa nhiều vitamin C - là chất làm trắng tự nhiên giúp giảm sự hình thành sắc tố melanin và làm mờ đi những vết nám, sạm da. Chính vì thế, chị em nên thường xuyên bổ sung cà chua trong bữa ăn của mình để có làn da trắng sáng.

Cà chua chứa nhiều vitamin tốt cho làn da phái đẹp

Đồng thời trong 1 quả cà chua chứa 22 calo và nhiều vitamin C - chất chống oxy hóa có liên quan tới tăng cường đốt cháy mỡ nhất là khi luyện tập.

4. Ổi

Ổi là thực phẩm có quanh năm, vì thế bạn có thể giảm cân với ổi bất cứ lúc nào. Ổi có chứa rất nhiều vitamin C, E, cùng nhiều khoáng chất không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn làm đẹp da. Hơn nữa lượng calo trong loại quả này rất thấp nhưng lại chứa một lượng chất xơ khá cao nên ổi được coi là loại thực phẩm giảm cân lý tưởng cho các chị em phụ nữ.

Bạn có thể ăn trực tiếp trái ổi hoặc làm ổi dầm, nước ép ổi hàng ngày để thay đổi thực đơn cho đỡ nhàm chán.

5. Dứa

Thành phần của trái dứa không chứa nhiều đường hay chất béo nên không tích mỡ trong cơ thể. Dứa cũng rất giàu chất xơ, nên hỗ trợ tiêu hóa tốt, làm tăng khả năng thanh lọc độc tố khỏi cơ thể. Ăn dứa sẽ đem lại cho bạn cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Chất xơ có trong dứa sẽ giúp điều chỉnh quá trình giải phóng và hấp thụ carbonhydartes, thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng, chống lại việc tích tụ chất béo trong cơ thể.

Ngoài tác dụng giảm cân, dứa còn có tác dụng làm đẹp, chống lão hóa cho chị em phụ nữ rất tốt.

6. Đu đủ

Đây là loại quả chưa nhiều vitamin C và A, và lượng chất xơ, kali dồi dào. Chất xơ giúp tạo cảm giác no và ngăn ngừa táo bón, bảo vệ ruột, hệ thống tim mạch. Hàm lượng cholesterol và chất béo trong đu đủ khá thấp, do vậy, đu đủ có thể hỗ trợ trong việc giảm cân, hạn chế thèm ăn.

100g đu đủ chỉ chứa không đầy 32kcal nên không làm bạn bị tăng cân như các loại trái cây nhiều đường khác.

7. Táo

Thực đơn giản cân với táo không còn xa lạ với phái đẹp nữa. Trong táo có rất nhiều chất xơ giúp hệ tiêu hóa làm việc được tốt hơn. Táo còn chứa các loại vitamine A, C, E, kali và canxi cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.

Thực đơn giảm cân với táo đã được phái đẹp áp dụng từ lâu

Đặt biệt axít malic trong táo là chất có tác dụng phân giải tế bào mỡ trong cơ thể, có thể phòng chống tăng cân. Ăn táo không những có tác dụng giúp giảm cân mà còn giúp thanh nhiệt, giải độc, làm đẹp da, chống lão hoá rất hiệu quả.

