Màn lột xác ngoạn mục của mỹ nhân kế nhiệm H'Hen Nie thi HHHV 2019

Người mẫu Hoàng Thùy - Quán quân Vietnam's Next Top Model 2011, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - đã chính thức trở thành đại diện tiếp theo của Việt Nam tại đấu trường Miss Universe 2019. Thông tin này vừa được đơn vị nắm giữ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam công bố.

Xuất thân từ một người mẫu có ngoại hình gầy guộc, kể từ khi sang nước ngoài hoạt động chuyên nghiệp, Hoàng Thùy đã có những cải biến đáng kể về vóc dáng.

Hiện tại, chỉ số hình thể của Hoàng Thùy là 82-60-94 với chiều cao 1m77. Kĩ năng biểu diễn điêu luyện, làn da nâu và gương mặt ăn hình là những lợi thế của Hoàng Thùy tại sân chơi nhan sắc hoàn vũ thế giới.

Cùng nhìn lại hành trình lột xác và nỗ lực từ cô gái quê đến khi trở thành đại diện của Việt Nam ở Miss Universe 2019 của Á hậu Hoàng Thùy.

Hoàng Thùy nổi bật với thân hình gầy gò cùng chiều cao vượt trội so với các bạn đồng trang lứa. Cũng vì chiều cao này mà cô hay bị bạn bè trêu chọc mỗi khi đến trường.

Cô đăng ký tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011 khi đang là sinh viên năm thứ hai Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Đến cuộc thi Next Top Model với mong muốn thay đổi số phận, Hoàng Thùy được đánh giá là luôn nỗ lực, không quản ngại khó khăn và lăn xả trong từng thử thách. Đây cũng là điểm mạnh của cô so với hai đối thủ lúc bấy giờ là Lê Thúy và Trà My.