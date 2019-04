Giật mình nhan sắc thực sự của mỹ nhân Việt khi vô tình bỏ quên "photoshop"

Nhắc tới Hồ Ngọc Hà, Mai Phương Thúy, Minh Hằng... bên cạnh tài năng, nhan sắc của các mỹ nhân này cũng khiến fans mê mệt. Sở hữu vẻ đẹp "mười phân vẹn mười", tuy nhiên trong nhiều bức hình, nhan sắc của các ngôi sao hàng đầu Việt Nam có nhiều điểm khác biệt với những tấm hình được nhiếp ảnh gia "cà" kỹ càng.

Không riêng gì Hồ Ngọc Hà, Ngọc Trinh cũng từng gây chấn động làng giải trí khi bức ảnh gửi báo chí và ảnh được fans chụp tại hiện trường khác xa một trời một vực. Từng nổi tiếng với làn da trắng sứ, vòng eo 56 và cơ thể đầy đặn quyến rũ, thế nhưng ở bức ảnh hậu trường, Ngọc Trinh lộ cơ thể gầy gò đen nhẻm. Làn da mịn màng trong tấm hình được bàn tay photoshop phù phép khác biệt hoàn toàn so với những gì người hâm mộ ghi lại.

Ở một tấm hình khác, gương mặt nặng nề của Ngọc Trinh được hô biến trở nên thon gọn và nhẹ nhàng hơn nhiều so với ảnh gốc. Nụ cười hở lợi, khuôn mặt trắng bệch do make up quá tay... cũng được tiết chế giúp "nữ hoàng nội y" phô trọn vẻ thuần khiết.