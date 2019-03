Đụng hàng với đàn em kém cả 1 giáp, mỹ nhân U40, 50 vẫn chứng minh được đỉnh cao nhan sắc

Ngô Thanh Vân đụng hàng với Ninh Dương Lan Ngọc và Văn Mai Hương

Lý do là bởi trong những khoảnh khắc đời thường, nữ diễn viên sinh năm 1979 vẫn cực chăm diện đồ "xì tin"

Diễm My 6X đụng hàng Tăng Thanh Hà

Dù thuộc 2 thế hệ, nhưng Diễm My và Tăng Thanh Hà đều được xem là biểu tượng nhan sắc thời gian của làng giải trí Việt. Trong cùng thiết kế, nhưng khi khoác lên người mỗi mỹ nhân với cách trang điểm, mix&match khác nhau mang đến cho người nhìn vẻ đẹp riêng.

Diễm My phối trang phục cùng vòng cổ mắt xích to bản của Chanel, mắt kính to bản với phần gọng kính dày ấn tượng, hoa tai ánh kim với sắc vàng kim đồng điệu, nổi bật. Chiếc túi màu kem với kiểu dáng đơn giản, đường nét thanh thoát tạo nên sự phối hợp ăn ý với nét nữ tính của trang phục.