Cùng diện mốt suits không nội y, Minh Tú đẳng cấp vời vợi, Miu Lê hoá ‘bà nội’

Phong cách thời trang sexy luôn gắn liền với tên tuổi Minh Tú - người mẫu, huấn luyện viên quyền lực trong chương trình truyền hình thực tế The Face mùa 2, và hiện tại cô vẫn tiếp tục giữ vị trí “cầm cân nảy mực” tại The Look 2017 .

Có định hướng hình ảnh rõ ràng, Minh Tú luôn biết cách chọn lựa những trang phục phù hợp với từng hoàn cảnh xuất hiện cũng như tôn lên vóc dáng nuột nà của một người mẫu top đầu.

Mới đây, góp mặt trong buổi giới thiệu cửa hàng thời trang nam của nhà thiết kế Chung Thanh Phong tại Đà Nẵng, Minh Tú giúp mình cá tính với set đồ theo phong cách thời trang menswear.

Bộ suits hiện đại đi cùng mốt không sử dụng nội y đã giúp Minh Tú trở thành nhân vật nổi bật và ấn tượng nhất sự kiện. Vẫn là tông trang điểm nude, nhấn mạnh vùng mắt khiến vị Huấn luyện viên quyền lực The Look cứ gom hết mọi ánh nhìn về phía mình.

Đối lập hoàn toàn với Minh Tú, Miu Lê tự giấu đường cong cơ thể trong bộ vest rộng thùng thình. Tông hồng từ đầu đến chân càng khiến cô ca sĩ trông sến súa. Có vẻ những bộ suits dài thườn thượt như thế này sinh ra không dành cho ca sĩ 9X. Trong trang phục này, Miu Lê được ví như “bà nội” của mấy chục năm trước đang “lạc trôi” giữa sự kiện.

Siêu mẫu Thanh Hằng quyền lực nhưng vẫn điệu đà khi kết hợp suits ánh kim cùng giày cao gót lông vũ.

Hoa hậu Kỳ Duyên đẳng cấp với suits đen toàn tập cùng phụ kiện túi xách mini trắng làm điểm nhấn.

Á hậu Huyền My diện suits với họa tiết hình khối màu sắc tương phản cùng choker điệu đà.

Theo Saostar