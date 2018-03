Chuyên gia tiết lộ 2 sai lầm lớn khi sử dụng kem che khuyết điểm mà hầu như mọi quý cô đều mắc phải

Với quầng thâm nơi bọng mắt, đốm nâu trên da hay sẹo thâm do mụn để lại… những khuyết điểm đáng ghét này sẽ khiến cho khuôn mặt bạn trở nên kém sắc và thiếu đi sự tươi trẻ. Trong trường hợp đó, dùng kem che khuyết điểm là một bước không thể thiếu giúp cho càng nàng thêm tự tin xuống phố. Tuy vậy, làm sao để kem che khuyết điểm mang lại hiệu quả cao nhất đều phụ thuộc vào cách chọn sản phẩm cũng như cách bôi lên da của mỗi người. Đó là điều không phải ai cũng biết rõ.

Chia sẻ với Huffpost, Marc Reagan, giám đốc nghệ thuật toàn cầu của thương hiệu mỹ phẩm Bobbi Brown, và Emily Kate Warren, một nghệ sĩ trang điểm ở Los Angeles, đã tiết lộ rằng hầu hết mọi phụ nữ khi dùng kem che khuyết điểm đều mắc phải 2 sai lầm vô cùng cơ bản.

“Sai lầm lớn nhất là khi dùng kem che khuyết điểm, bạn không bôi kem làm ẩm da. Nếu vùng da mắt của bạn không có được độ ẩm nhất định, kem che khuyết điểm sẽ rất khó để bám chặt và phủ lên da một cách tự nhiên và đều màu. Bên cạnh đó, khi bôi kem, nhiều người thường bỏ sót khu vực bên trong góc mắt, đây là một vị trí da tối màu nhất”, Marc nói.

“Một trong những vấn đề khi chọn kem che khuyết điểm là mọi người thường chọn màu quá sáng. Bạn nghĩ để che quầng thâm thì phải chọn màu sáng cho trung hòa nhưng thực chất bạn cần phải chọn tông màu giống với da của mình nhất và có độ che phủ cao thì mới có thể tán khiến cho màu da trên toàn khuôn mặt được đồng đều”, Emily nói thêm.

Ngoài ra, để tăng thêm hiệu quả cho việc dùng kem che khuyết điểm, hai chuyên gia đã đưa ra một số lưu ý nhỏ cho các nàng.

Tự đi chọn kem

Tùy thuộc vào mỗi loại da của mỗi người sẽ phù hợp với màu sắc và tính chất của một loại sản phẩm che khuyết điểm khác nhau. Tốt nhất khi đi mua kem, bạn nên đích thân thử nhiều tông màu khác nhau để tìm được tông màu vừa vặn nhất với màu da mình.

Bạn có thể thử bằng cách bôi ở góc ngoài bên dưới mắt rồi so với màu trên khung xương chân mày. Thông thường khung xương chân mày phải là phần sáng nhất để tạo cảm giác đôi mắt to hơn, do vậy nếu kem che khuyết điểm sáng hơn khung xương chân mày, đây là màu sắc không thích hợp. Ngoài ra nếu làn da bạn khô, bạn nên chọn loại kem kết cấu lỏng. Nếu có làn da dầu, bạn chú ý chọn loại kem đặc hoặc kem nén sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

Cách tốt nhất giúp kem nền phủ đều trên da là sử dụng cọ

Emily cho biết cô luôn nhắc nhở các khách hàng của mình trước khi dùng kem che khuyết điểm phải nhớ bôi kem dưỡng ẩm trước rồi sau đó dùng cọ tán đều kem dưới quầng mắt để tránh tình trạng phấn đóng tảng, nhìn kém tự nhiên.

Chỉ nên dùng khi cần thiết

Kem che khuyết điểm là một sản phẩm chỉ nên dùng để che phủ quầng thâm, mụn, hay những khuyết điểm nhỏ khác trên mặt. Marc cũng nhấn mạnh, nếu muốn gương mặt trông tự nhiên thì bạn đừng bao giờ dùng kem che khuyết điểm bôi tràn lan hết toàn bộ mặt.

(Nguồn: Huffingtonpost)

Theo Helino