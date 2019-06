Chú ý: Kem chống nắng có thể khiến bạn lão hóa nhanh hơn nếu không có thêm thứ “thần thánh” này

Kem chống nắng vẫn được ca ngợi như sản phẩm thần kỳ giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng, ngăn da không bị cháy nắng, mẩn đỏ, hạn chế các dấu hiệu lão hóa và ngăn ngừa ung thư da. Thế nhưng thực tế là: Một số thành phần trong kem chống nắng có thể làm gia tăng sự hình thành gốc tự do và khiến da lão hóa nhanh hơn.

Chính vì lẽ đó, nếu muốn kem chống nắng phát huy tối đa công dụng thì bạn nên dùng kem chống nắng cùng với những hoạt chống chống oxy hóa, ví dụ như serum vitamin C.

Trong một nghiên cứu vào năm 2006 do Đại học California đăng tải đã chỉ ra rằng một số thành phần trong kem chống nắng có thể làm gia tăng sự hình thành gốc tự do mạnh hơn cả khi chúng ta không dùng kem chống nắng. Điều này đã gây nên tình cảnh tréo nghoe khi: Chúng ta bôi kem chống nắng để chống lão hóa nhưng chính kem chống nắng lại có thể khiến da lão hóa nhiều hơn. Và hoạt chất gây nên cảnh trớ trêu này là: octyl methoxycinnamate, octocrylene, benzophenone-3, Avobenzone.

Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng nghiên cứu này không nhằm mục đích kêu gọi mọi người ngừng dùng kem chống nắng mà chỉ đang nói rõ về cách tác động của những thành phần chống nắng trên da. Chúng ta vẫn cần dùng kem chống nắng để bảo vệ làn da khỏi những nguy cơ nguy hiểm hơn từ tia UV.

Vậy nên để tránh điều này, bác sĩ da liễu khuyên bạn nên tránh chọn những loại kem chống nắng có chứa những thành phần trên hoặc chọn những loại kem chống nắng có thêm thành phần chống oxy hóa để hạn chế sự hình thành gốc tự do.

Trong trường hợp bạn không muốn nhức đầu vì bảng thành phần, thì bác sĩ nổi tiếng Leslie Baumann khuyên rằng: "Bạn nên dùng thêm 1 loại serum chống oxy hóa trước khi dùng kem chống nắng. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa việc kem chống nắng gây ra gốc tự do".

Những sản phẩm chứa chất chống oxy hóa được khuyến khích nhất là sản phẩm có chứa vitamin C, E hoặc Resveratrol, EGCG.

Đây cũng là lý do tại sao nhiều người khuyên rằng chúng ta nên sử dụng kết hợp bộ đôi serum vitamin C và kem chống nắng để đem lại hiệu quả tối ưu. Câu chuyện từ người phụ nữ với làn da thay đổi ngoạn mục sau 1 năm dùng kem chống nắng và serum vitamin C dưới đây chính là minh chứng giúp cho chúng ta thấy tầm quan trọng của bộ đôi thần thánh này.

Nguồn: Totalbeauty, Nbcnews

Theo Helino