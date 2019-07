Chống lão hóa thì không thể "nước đến chân mới nhảy": 4 sản phẩm bác sĩ khuyên bạn dùng ngay để da trẻ mãi

Chống lão hóa là một quá trình trường kỳ, đòi hỏi bạn phải bắt đầu càng sớm càng tốt chứ không thể "nước đến chân mới nhảy". Đặc biệt là khi bước vào ngưỡng U30, tốc độ tái tạo tế bào da, khả năng tự sản sinh collagen đã bắt đầu suy giảm thì chị em càng cần phải quan tâm sát sao đến làn da, và nhờ cậy sự trợ giúp của các sản phẩm skincare có khả năng chống lão hóa, bảo vệ da mạnh mẽ. Nhưng rốt cuộc thì các quý cô U30 cần thêm những sản phẩm nào vào quy trình skincare để da trẻ "thách thức" thời gian? Hãy tham khảo ý kiến sau đây của các bác sĩ, chuyên gia da liễu.

1. Sản phẩm tẩy da chết

Như đã đề cập ở trên, khả năng tự tái tạo của làn da sẽ suy giảm theo thời gian và nếu cứ mặc cho tế bào chết dần tích tụ, da không những xỉn màu, sần sùi mà còn gây bít tắc lỗ chân lông, cản trở các sản phẩm skincare thẩm thấu. Thêm nữa, nếu tốc độ tái tạo da chậm lại, những nốt thâm do mụn, nếp nhăn li ti cũng khó lòng được cải thiện.

Và để giải quyết tình trạng éo le trên, bác sĩ da liễu Audrey Kunin tại bang Missouri, Mỹ khuyên bạn nên dùng miếng pad tẩy da chết – sản phẩm tiện lợi, vệ sinh, giúp loại bỏ sạch sẽ tế bào chết mà vẫn dịu nhẹ với làn da. Tuy nhiên, nếu không muốn dùng miếng pad, sản phẩm tẩy da chết hóa học dạng lỏng cũng là một lựa chọn sáng suốt.

2. Kem dưỡng chứa peptide

Một khi hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, bạn sẽ khó tránh khỏi những vấn đề như: da mẫn cảm hơn, dễ lên mụn, xỉn màu, thậm chí là nhanh lão hóa. Và đây cũng chính là lý do, bác sĩ da liễu khuyên bạn nên dùng kem dưỡng có chứa peptide – thành phần giúp sửa chữa lớp màng bảo vệ tự nhiên, "bảo chứng" cho bạn một làn da khỏe khoắn.

Chưa hết, theo bác sĩ da liễu Audrey Kunin: "Peptide có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thúc đẩy sản sinh collagen" – nhân tố quan trọng giúp bạn duy trì vẻ căng mịn, không nếp nhăn cho làn da.

3. Kem chống nắng

Tác hại của ánh nắng đối với làn da bao gồm: gây sạm da, kích thích tiết dầu, nổi mụn, phá hủy cấu trúc collagen khiến da chảy xệ, nếp nhăn xuất hiện sớm và gây nám da. Với chừng đấy mối nguy hại từ ánh mặt trời, tất cả các bác sĩ, chuyên gia da liễu đều đồng ý rằng kem chống nắng là sản phẩm chống lão hóa quan trọng nhất: "Ánh nắng mặt trời chính là nguyên nhân số 1 gây ra lão hóa. Và việc phòng ngừa từ những năm 20 tuổi là vô cùng quan trọng", theo chuyên gia thẩm mỹ, làm đẹp nổi tiếng Joshua Ross tại California. Chuyên gia bổ sung thêm: "Những tổn thương do ánh nắng mặt trời gây ra có thể không xuất hiện, cho đến khi bạn ngoài 30 tuổi. Vì vậy, đừng đợi cho đến khi những dấu hiệu tuổi tác thực sự hiện hữu trên da bạn. Hãy ngăn chặn trước bằng việc thoa kem chống nắng hằng ngày".

4. Serum vitamin C

Kem chống nắng chỉ có thể đảm bảo, da bạn không bị tàn phá bởi tia UV nhưng để đối phó với nhiều yếu tố tiêu cực khác từ môi trường, chẳng hạn như các gốc tự do, bạn sẽ cần thêm serum vitamin C. Chưa hết, muốn làn da sáng hồng rạng rỡ, nốt thâm nhanh biến mất thì serum vitamin C chính là khoản đầu tư cực đáng "đồng tiền bát gạo" của bạn. "Cách tuyệt vời để bắt đầu quá trình chống lão hóa, chính là thêm serum vitamin C vào quy trình buổi sáng", theo chuyên gia Ross. "Sản phẩm này chứa thành phần chống oxy hóa mạnh mẽ - vitamin C, giúp vô hiệu hóa sự tấn công của các gốc tự do và làm sáng da cực tốt". Và thời điểm lý tưởng nhất để thoa serum vitamin C chính là sau khi bạn rửa mặt và trước khi thoa kem chống nắng.

Nguồn: Byrdie

Theo Helino