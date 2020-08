Chỉ 2 kiểu quần mà mix được 11 bộ đẹp lung linh, không trùng nhau

Thời tiết vẫn nắng nóng chứ chưa mát mẻ hẳn, chính vì thế mà các chị em vẫn ngại mặc váy ngắn vì có thể gây đen sạm vùng chân. Quần dài là items mà các nàng nên chọn lúc này vì vừa chống nắng lại dễ mix đồ.

Mặc đẹp, thoải mái lại tôn dáng chính là những ưu điểm của quần ống rộng. Cô nàng fashion blogger Takki gợi ý các nàng nên sắm quần vải và quần jeans, tránh những chất liệu vải linen vì dễ nhàu. Cùng tham khảo một vài cách mix đồ của Takki nhé:

Quần vải ống rộng

Quần vải ống rộng sẽ giúp ích được rất nhiều cho bạn. Item này che nắng hiệu quả nhưng vẫn đủ mát mẻ, thoải mái. Quan trọng nhất, độ phóng khoáng, thanh lịch và khả năng tôn dáng của quần ống rộng sẽ giúp bạn có được những set đồ cực "chơi", chụp ảnh sống ảo cũng đẹp miễn bàn.

Tốt nhất các nàng nên chọn quần cạp cao, và chú ý tới chiều dài của quần - chiều dài ngang mắt cá chân là đẹp nhất, tránh chọn những kiểu quần ngắn lửng lơ. Ngoài ra, cũng nên chú ý tới chi tiết đường li chạy dọc thân trước, nếu quần có thêm chi tiết này thì sẽ giúp chân bạn như dài hơn.

Đơn giản nhất với quần vải ống rộng là mix cùng áo phông hoặc áo sơ mi, sang tới mùa Thu sắp tới, bạn cũng có thể chọn mặc thêm 1 chiếc blazer mỏng. Cũng lưu ý thêm trong việc chọn giày đi kèm, thoải mái nhất là giày thể thao trắng, hoặc bạn có thể chọn giày cao gót cùng tone với quần để hack thêm chiều cao.

Quần jean ống rộng

Những chiếc quần âu ống rộng mang đến cho bạn vẻ ngoài trang nhã, thanh lịch thế nào thì quần jeans ống suông cũng đem lại hiệu ứng tương tự, thậm chí còn giúp sang chảnh hóa style rất kỳ diệu.

Điều ấn tượng hơn là, quần jeans ống rộng vẫn sẽ đảm bảo vẻ ngoài của người diện toát lên được vẻ năng động, trẻ trung và sành điệu, thay vì thanh lịch quá mà hóa già nua như tình huống thường gặp khi các nàng diện quần âu. Cuối cùng, đừng quên thao tác "đóng thùng" khi diện jeans ống suông và bạn sẽ có được set đồ đẹp mắt, tôn dáng miễn bàn.

Sơ mi là items đơn giản, cơ bản và không bao giờ lỗi mốt khi mix cùng jeans.

Với các nàng công sở, nên chọn jeans màu đậm, tránh jeans mài hoặc rách quá nhiều vì không phù hợp. Càng đơn giản lại càng thanh lịch và ưa nhìn, bạn cũng không cần phải quá cầu kỳ trong việc mix đồ và hãy luôn ghi nhớ "simple is the best".

Theo Phụ nữ VN