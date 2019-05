"Bóc mẽ" sản phẩm tự nhiên được khuyên để dưỡng da nhưng lại gây hại, chị em nên biết để tránh

Dùng sữa chua để làm sạch da mặt

Sữa chua hoàn toàn không chứa thành phần làm sạch mà chỉ chứa thành phần "dưỡng"

Trong sữa chua có lactic là axit tự nhiên được tin là sẽ làm da mềm, mịn căng và giúp se lỗ chân lông, phòng chống lại các vi khuẩn gây mụn, nấm, viêm da. Cho dù có nhiều tác dụng hữu ích, sữa chua cũng chỉ nên được sử dụng như một loại sữa dưỡng da thay vì sửa rửa mặt hàng ngày.

Lý do là vì, trong sữa rửa mặt bình thường luôn bao gồm một lượng dầu hay surfactant nhất định để trung hòa lượng dầu dư thừa từ các sản phẩm make-up sau quá trình tẩy trang. Tùy theo lượng dầu này mà chúng ta có các loại sản phẩm rửa mặt như kem, sữa, gel, foam,... hay dạng bánh. Sữa chua hoàn toàn không chứa thành phần làm sạch mà chỉ chứa thành phần "dưỡng". Chắc chắn ai trong chúng ta cũng hiểu rằng nếu da mặt không sạch thì việc dưỡng chỉ càng làm tăng sự bưng bít của lỗ chân lông, khiến da bí bức và dễ gây mụn.

Ngay cả việc đắp mặt nạ sữa chua và mật ong được biết đến giúp chống oxy hóa và lão hóa da cũng không nên thực hiện hàng ngày, do chúng sẽ làm hạn chế khả năng bài tiết qua da. Loại mặt nạ này chỉ được khuyến khích sử dụng nhiều nhất 2-3 lần/tuần.

Thêm vào đó, việc lựa chọn sữa chua thích hợp cho da mặt cũng đòi hỏi bạn phải bỏ ra công sức đáng kể: Thứ nhất, đó nên là loại sữa chua không đường, có độ tinh khiết cao. Thứ hai, nếu bạn có một làn da khô thì nên sử dụng những loại sữa chua "thô", tức là các loại chưa bổ sung chất béo.

Dùng dầu ăn để dưỡng da

Đừng nhầm lẫn dầu thực nào cũng tốt cho da

Nếu bạn có ý định sử dụng dầu ăn để dưỡng da thì hãy suy nghĩ kĩ. Dầu ăn không chỉ được làm từ dầu thực vật mà còn bổ sung một lượng chất béo bão hòa và khí nitro nhất định tránh bị ôi. Kết cấu phân tử của dầu ăn so với các loại dầu dưỡng da như dầu dừa, dầu oliu, jojoba cũng không hề giống nhau. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng không nên sử dụng loại dầu chiên xào thức ăn để bôi lên mặt.

Dùng đường để tẩy da chết

Đường có nhiều góc cạnh nên sẽ gây tổn thương cho da

Đường là thành phần thường xuyên xuất hiện trong các công thức tẩy da chết với các nguyên liệu thiên nhiên, nhưng nó cũng tiềm ẩn một số tác hại như gây nhiễm trùng da hoặc làm xước da đối với da mụn hoặc da nhạy cảm.

Nguyên nhân là do đường ở dạng tinh thể có góc cạnh. Nếu tác động lực quá mạnh lên da mặt rất dễ khiến cho đường trở thành vật chà xát gây tổn thương da. Bạn nên lưu ý khi lựa chọn đường để dưỡng da. Thay vì dùng đường cát trắng, đường nâu sẽ hiệu quả hơn nhiều do chứa lượng axit glycolic dồi dào, có tác dụng đặc biệt khiến cho da săn chắc nhờ làm tăng độ dày của tầng da dưới sâu. Bạn chỉ nên để các loại mặt nạ đường này trên da dưới 15 phút. Thêm vào đó, thay vì xoa, hãy vỗ nhẹ lên mặt để tránh bị trầy xước do hạt đường cọ vào da.

Dùng chanh để làm trắng da

Chanh có tính axit cao nên có thể làm da bị bỏng

Chanh được ca ngợi với khả năng làm trắng, loại bỏ các đốm đồi mồi, tàn nhang và mụn trứng cá. Song chanh có tính axit cao, pH quá thấp, vậy nên nếu da bạn nhạy cảm, chanh có thể làm da bạn bị bỏng ngay lập tức. Và khi dùng chanh làm chất dưỡng da, nếu bạn không chống nắng cẩn thận thì da bạn sẽ ảnh hưởng nặng. Vậy nên, tốt nhất bạn nên hạn chế và cẩn thận khi dùng.

Dùng quế để trị mụn

Quế khá nguy hiểm cho da mặt nếu bạn dùng một lượng quá mức

Nhiều beauty blogger cho rằng quế là sản phẩm tuyệt vời giúp loại bỏ mụn trứng cá, đốm đen và làm da sáng hơn. Song quế cũng khá nguy hiểm cho da mặt nếu bạn dùng một lượng quá mức, thậm chí gây ra những ảnh hưởng không thể cứu vãn. Quế có thể làm cho da bạn bị khô, bỏng, nổi mẩn. Vậy nên bạn cần thật cẩn thận khi dùng quế và tốt nhất nên thử trước để xem mình có bị dị ứng với quế không nhé!

K.N (th)