Bạn sẽ có được làn da trắng hồng hằng ao ước nếu áp dụng 5 tips skincare đơn giản này

1. Đừng lười tẩy da chết

Bạn có thể bôi đủ sản phẩm skincare đắt tiền mỗi ngày; thế nhưng, làn da vẫn cứ trong tình trạng xám xịt, tối màu thì hãy xem, mình có quên bước tẩy da chết hay không nhé!

Sự thật là làn da sẽ không ngừng tái tạo, để lại lớp tế bào già nua khiến da dẻ của bạn không chỉ thô ráp, sần sùi mà còn xỉn màu, thiếu sức sống. Vậy nên, giải pháp cần kíp nhất chính là tẩy da chết đều đặn mỗi tuần, tạo điều kiện để làn da được thay mới, trở nên tươi sáng, hồng hào và mịn màng tựa cánh hoa hồng. Tuy nhiên, đừng thấy hiệu quả "lột xác" làn da quá kỳ diệu của bước tẩy tế bào chết mà lạm dụng thao tác này; bạn chỉ nên thực hiện khoảng 2 – 3 lần/tuần với sản phẩm dịu nhẹ để đảm bảo, lớp màng bảo vệ tự nhiên sẽ không bị tổn thương, da dẻ không bị nhạy cảm, yếu ớt hơn.

2. Hãy massage cho làn da

Vài động tác massage đơn giản sẽ giúp da mặt của bạn có cơ hội được "tập thể dục", trở nên săn chắc, căng mọng và tuyệt hơn, massage mặt còn giúp kích thích lưu thông máu để da dẻ thêm hồng hào, tươi sáng. Vì thế, bên cạnh việc chăm chỉ skincare mỗi ngày, bạn hãy thành thạo ít nhất một phương pháp massage và sau một thời gian đều đặn áp dụng, kết quả sẽ không khiến bạn phải thất vọng đâu!

3. Thêm vitamin C vào quy trình skincare

Tham khảo quy trình skincare của một số bác sĩ da liễu nổi tiếng như: Sejal Shah, Joshua Zeichner hay Shari Marchbein tại New York, serum vitamin C chính là một phần không thể thiếu. Sản phẩm này được công nhận về khả năng vô hiệu hóa các gốc tự do – nguyên nhân gây ra nếp nhăn, nốt thâm nám hay tình trạng da chảy xệ…, nhưng đó là về lâu về dài còn trước mắt, nếu đều đặn sử dụng serum vitamin C, làn da của bạn sẽ trở nên trắng trẻo, rạng rỡ hơn, những nốt thâm do mụn cũng được xóa bỏ không chút dấu vết.

Cuối cùng, để serum vitamin C phát huy hiệu quả bảo vệ cũng như dưỡng trắng da tối ưu nhất, bạn hãy thoa serum vitamin C vào buổi sáng, trước khi dùng kem chống nắng.

4. Dưỡng ẩm đầy đủ cho da

Một bông hoa hồng khi được cung cấp đủ nước sẽ tự động trở nên tươi tắn, tràn đầy sức sống và làn da của bạn cũng vậy. Nếu bạn thực hiện nghiêm chỉnh bước dưỡng ẩm 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng – tối, làn da không chỉ căng mọng, tươi trẻ hơn mà còn thêm phần trắng trẻo, hồng hào. Vậy nên, trước khi mơ mộng về làn da sáng hồng rạng rỡ hay "lùng sục" những sản phẩm dưỡng trắng da xịn sò, một trong những điều cơ bản nhất bạn cần làm chính là thoa kem dưỡng ẩm thật chăm chỉ.

5. Chú ý nhiều hơn đến lỗ chân lông trên da bạn

Bụi bẩn, cặn trang điểm, da chết tích tụ trong lỗ chân lông cũng chính là nguyên nhân khiến làn da của bạn lúc nào cũng tối màu, kém mịn màng. Theo bác sĩ da liễu Heather Woolery-Lloyd tại Miami, Mỹ: "Những thứ nhỏ nhặt tưởng không ai nhận ra nhưng khi được loại bỏ sẽ giúp làn da trở nên tươi sáng hơn trông thấy. Và mụn đầu đen chính là một ví dụ hoàn hảo". Như vậy, việc bạn cần thực hiện mỗi ngày chính là làm sạch 2 bước thật cẩn thận, bao gồm tẩy trang và rửa mặt bằng sản phẩm dịu nhẹ để loại bỏ hoàn toàn những "tạp chất" có hại, giải phóng lỗ chân lông để da dẻ không những tươi sáng, tinh khiết hơn mà còn thẩm thấu tối đa dưỡng chất từ các sản phẩm skincare, đặc biệt là sản phẩm làm trắng da. Và như thế, việc sở hữu làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ còn là chuyện "một sớm một chiều".

