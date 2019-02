7 phong cách thời trang được dự báo sẽ "làm mưa làm gió" trong mùa xuân này

Bước vào những ngày mùa xuân, thời trang lại bắt đầu chuyển biến với những xu hướng mới. Trong xuân năm nay, phong cách nào sẽ trở nên thịnh hành được người người ưa chuộng? Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra 7 xu hướng có khả năng sẽ tạo thành làn sóng lớn trong giới thời trang, chị em hãy cập nhật ngay nhé!

1. Trang phục màu be

Một trong những màu sắc phù hợp nhất cho mùa xuân 2019 chính là màu be. Màu be là màu cực dễ phối đồ lại mang đến sự sang trọng, trẻ trung và thanh lịch cho chị em. Nếu không thích kết hợp với các màu khác, bạn có thể chọn màu be làm tông màu chủ đạo với những sắc thái màu be khác nhau. Tuy nhiên, hãy chọn trang phục cẩn thận bởi trong một số trường hợp màu be sẽ khiến bạn trở nên nhợt nhạt hơn.

2. Trang phục vai bồng

Trang phục từ những thập niên cổ xưa đã quay lại, gợi nét đẹp cổ điển, thanh lịch và có phần quyến rũ ấn tượng. Kiểu trang phục này phù hợp với hầu hết dáng người, vậy nên chị em có thể tự tin diện kiểu áo hay váy vai bồng xuống phố hay hẹn hò đều rất tuyệt nhé!

3. Trang phục phong cách lãng mạn

Những kiểu váy với họa tiết lãng mạn, nữ tính như xếp ly, ren, hay họa tiết hoa, chấm bi ngọt ngào đang dần được ưa chuộng trở lại. Để trung hòa sự lãng mạn, bạn có thể mặc những chiếc váy này với giày thể thao hoặc boots.

4. Trang phục có họa tiết vân rắn

Họa tiết kiểu vân rắn màu xám trắng cực kỳ sang trọng, ấn tượng sẽ giúp bạn nổi bần bật trong đám đông ngay tức khắc. Để không trở nên quá "rực rỡ" gây sự chú ý, bạn có thể tiết chế lại bằng cách lồng họa tiết này vào trong phụ kiện như túi xách, giày hoặc chỉ dùng nó với 1 trang phục trong bộ đồ như chân váy, áo thôi chẳng hạn.

5. Jumpsuit

Jumpsuit với kết cấu liền mạch khiến chị em nhìn cao ráo và mảnh dẻ hơn. Bên cạnh đó, trang phục này cũng rất dễ mặc, thanh lịch và gọn gàng. Đa phần jumpsuit đều là trang phục một màu, điều này sẽ nhấn mạnh sự sang trọng và trang nhã.

6. Nhấn mạnh phần eo

Càng ngày mọi người càng chú trọng sự đơn giản và thoải mái, song với những bộ trang phục rộng lùng thùng, oversize, nếu không chú ý phối đồ bạn rất dễ rơi vào tình trạng như trùm bao tải lên người. Có một cách giúp biến mọi trang phục trở nên vừa vặn và thanh lịch hơn, đó chính là dùng thắt lưng cài chặt phần eo lại, như vậy bạn sẽ nhìn vừa cân đối mà lại gọn gàng sang trọng.

7. Váy xếp ly

Váy xếp ly cực kỳ linh hoạt và có thể dễ dàng phối với đủ loại trang phục khác. Mang đến vẻ quyến rũ, nữ tính nhưng không kém phần cá tính, chiếc váy này được vô vàn chị em yêu thích và hot lên từng ngày.

(Nguồn: Ad)

Theo Helino