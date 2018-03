5 mẹo nhỏ lận lưng giúp cho tóc bạn mọc "nhanh như cỏ", dày và khỏe hơn chỉ sau vài tuần

Theo Viện Da liễu Mỹ (AAD), một phụ nữ trung bình rụng khoảng từ 50 đến 100 sợi tóc mỗi ngày. Đặc biệt khi họ phải trải qua một sự kiện căng thẳng trong cuộc sống, chẳng hạn như sinh con, vừa ốm dậy, hoặc chăm sóc cho người thân đang bị ốm, có nhiều khả năng họ sẽ gặp phải tình trạng telogen effluvium, hay nói dễ hiểu hơn là tình trạng rụng tóc quá nhiều.

Mỗi sợi tóc của chúng ta sẽ trải qua 3 giai đoạn phát triển bao gồm giai đoạn tăng trưởng (anagen), giai đoạn chuyển tiếp (catagen), và giai đoạn nghỉ ngơi và rụng (telogen). Chính vì thế trên mái tóc của bạn tại thời điểm hiện tại sẽ có những sợi tóc đang tăng trưởng, cũng có những sợi đang trong quá trình chuyển tiếp hoặc chuẩn bị rụng xuống. Điều thú vị là mỗi giai đoạn của tóc sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian khác nhau. Giai đoạn phát triển có thể kéo dài 1-3 năm, trong khi đó giai đoạn chuyển tiếp chỉ khoảng 3 tuần và giai đoạn nghỉ ngơi và rụng kéo dài trong 3 tháng.

Nếu như bạn đang muốn tìm cách để kích thích tóc mọc dày và khỏe hơn ở giai đoạn tăng trưởng, cũng như để kéo dài tuổi thọ của sợi tóc, dưới đây chính là những mẹo nhỏ mà bạn cần lưu ý.

Tinh dầu dưỡng tóc

Theo Trung tâm Y tế Đại học Maryland cho biết, tinh dầu từ các loại cây như oải hương, hương thảo, thyme, hay tuyết tùng sẽ có tác dụng tích cực thúc đẩy cho sợi tóc mọc nhanh hơn. Tuy nhiên các loại dầu này lại dễ gây tác dụng ngược nếu chỉ sử dụng một mình. Vì vậy các chuyên gia khuyến cáo rằng bạn hãy pha loãng chúng ra với một loại dầu nền khác như dầu jojoba hoặc dầu hạt nho trước khi sử dụng.

Bạn có thể trộn 3-6 giọt tinh dầu với một muỗng canh dầu nền. Dùng hỗn hợp massage nhẹ nhàng vào da đầu mỗi ngày bạn sẽ thấy được sự cải thiện trong thời gian ngắn.

Massage da đầu

Với những mái tóc đang bị rụng hoặc yếu, việc massage da đầu thường xuyên sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Bạn có thể đến massage tại những cơ sở spa hoặc đơn giản là nhờ người thân, vợ chồng hoặc chính bạn tự thực hiện cũng khá dễ dàng.

Động tác massage da đầu cũng không quá khó, bạn dùng các đầu ngón tay xoa vào da đầu với một lực ấn vừa đủ và theo chuyển động tròn. Việc này có khả năng giúp cho lượng máu lưu thông đến da đầu tốt hơn, từ đó kích thích các nang tóc phát triển. Massage đặc biệt tác dụng tốt hơn khi kết hợp sử dụng cùng các loại tinh dầu.

Mặt nạ bột ớt và vodka

Nghe công thức này có lẽ nhiều người nhăn mặt bỏ chạy nhưng theo lời của chuyên gia Riquette Hofstein, chủ tiệm làm tóc Riquette International Salon tại Beverly Hills, cũng là tác giả cuốn sách Grow Hair Fast: 7 Steps to a New Head of Hair in 90 Days (7 bước cho một mái tóc mới trong 90 ngày), cho biết, đây chính là bí mật để kích thích nang tóc và thúc đẩy máu lưu thông đến da đầu rất tốt.

Nếu muốn thử nghiệm, bạn hãy thực hiện theo công thức và cách làm sau:

- Hòa đều ¼ cốc bột ớt cayenne với 1 cốc rượu vodka trong một hũ thủy tinh có nắp đậy kín.

- Bảo quản hỗn hợp trên tại một nơi tối và mát mẻ trong 2 tuần để các thành phần có lợi của bột ớt như capsaicin, vitamin A và flavonoids có thể tiết hết ra ngoài.

- Sau 2 tuần dùng vải xô để lọc lấy nước.

- Lấy một lượng nhỏ hỗn hợp này chấm lên vùng da cổ thử trong 24 tiếng xem cơ thể bạn có bị dị ứng hay không.

Mỗi ngày hai lần, bạn dùng hỗn hợp chấm lên da đầu rồi massage kỹ. Chỉ cần một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy những sợi tóc con lún phún mọc lên “như cỏ” luôn đấy!

Đầu tư một chiếc lược lông chồn (Boar Bristle Brush)

Với ưu điểm là răng lược được làm từ loại lông tự nhiên có độ cứng vừa phải, khi chải lên tóc, những sợi lông sẽ massage da đầu, giúp chải dầu tự nhiên đều khắp sợi tóc, cải thiện độ phồng và tạo sóng tóc đẹp hơn.

Mỗi ngày hai lần sáng và tối, mỗi lần chỉ vài phút sử dụng lược lông chồn chải tóc, bạn sẽ phát ghiền với cảm giác thư thái khi da đầu được massage một cách nhẹ nhàng. Thích hơn nữa, mái tóc bạn chẳng mấy chốc lại trở nên bóng bẩy và khỏe khoắn hơn.

Bổ sung protein

Không chỉ phụ thuộc vào cách chăm sóc trực tiếp trên da đầu mà sức khỏe và vẻ đẹp của mái tóc còn bị ảnh hưởng rất nhiều từ chế độ ăn hàng ngày của chúng ta.

Tiến sĩ Francesco Fusco, bác sĩ da liễu và chuyên gia về da đầu chia sẻ: "Để thúc đẩy sự phát triển của tóc, bạn cần phải nuôi dưỡng chúng từ bên trong. Hãy thử tăng khẩu phần protein hàng ngày của bạn với các thực phẩm như cá, đậu, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt”.

(Nguồn: Romper)

Theo Helino