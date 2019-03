4 kiểu giày bệt hot nhất năm nay: đã dễ đi còn "max" xinh, diện với đồ gì cũng đẹp

Giày mũi vuông

Năm ngoái, giày mũi vuông chính là kiểu giày "hot hit" đầu bảng được các cô nàng thi nhau sắm. Nếu bạn cũng nằm trong số đó thì tin vui là đến bây giờ, bạn vẫn có thể tung tăng diện giày mũi vuông mà chẳng lo lỗi mốt bởi nó vẫn là một trong những hot trend giày chủ đạo của năm 2019. Giày mũi vuông vừa có nét cổ điển lại vừa thanh lịch, diện với đồ gì cũng toát lên sự cá tính theo một cách rất tinh tế. Có vô số kiểu dáng giày mũi vuông cho bạn chọn lựa, từ giày Oxford, giày loafer cho đến giày mule, giày búp bê.

Giày Mary Jane

Nhờ công lăng xê của các nhà mốt Chanel, Dior mà giày Mary Jane yểu điệu vốn bị lãng quên trong vài ba năm qua đã mốt trở lại. Sau một thời gian dài chỉ diện giày trơn, đảm bảo là bạn sẽ thấy đôi giày có quai này mới lạ và dễ thương vô cùng. Giày Mary Jane vốn gắn liền với những bộ váy điệu đà nhưng bạn có thể mix với các loại quần lửng cũng xinh xẻo không kém.

Giày màu be

Được mệnh danh là gam màu sành điệu nhất của năm 2019, đương nhiên độ phủ sóng của màu be không chỉ dừng lại ở quần áo, váy vóc mà còn lan sang cả những đôi giày nữa. Nếu tủ đồ của bạn vẫn còn thiếu giày màu be thì giờ là dịp cực kỳ thích hợp để tậu một đôi. Giày màu be, dù là kiểu dáng nào cũng đều mang trong mình "siêu năng lực" kéo dài chân vô cùng ảo diệu, đã thế còn kết hợp được với tất cả các màu sắc trang phục mà luôn hợp nhãn. Ngoài ra, đây cũng là món đồ đáng đầu tư bởi bạn sẽ diện được từ năm này sang năm khác mà không phải lo nó sẽ lỗi mốt.

Giày ballet

Từng bị lép vế trước sự tấn công ồ ạt của giày bà ngoại, giày mũi vuông, nay giày búp bê đã chính thức trở lại cuộc chơi, lọt top những đôi giày đáng sắm nhất mùa xuân hè năm nay. Để diện đôi giày quen thuộc này mà không cảm thấy nhàm chán, bạn hãy chọn những gam màu lạ mắt, tươi sáng như màu cá hồi, xanh bạc hà, đỏ, v.v... Khi đó, đôi giày sẽ trở thành một điểm nhấn quan trọng của set đồ chứ không còn chỉ đơn thuần là thứ mà bạn trưng dụng chỉ vì thoải mái nữa.

Nguồn tham khảo: WhoWhatWear

Theo Helino