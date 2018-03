4 chi tiết nhỏ nhưng phải 'soi' thật kỹ trước khi rút ví!

Đồ thời trang bình dân được nhiều người yêu thích khi giá cả hợp túi tiền và có kiểu dáng đa dạng để lựa chọn. Tuy vậy, kiểu đồ này cũng có những hạn chế nhất định mà nếu không khéo léo, bạn có thể trở nên kém duyên dáng hơn. Với một số tiền không nhiều, bạn càng cần trở thành người tiêu dùng thông thái để không cần nhiều đồ mà vẫn "món nào ra món đấy". Dù là quần áo bình dân thì đây cũng là những điều bạn nên chú ý khi quyết định rút ví.

1. ĐỪNG BỎ QUA LỚP LÓT BÊN TRONG

Nhiều người cho rằng lớp lót ở bên trong nên không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ của trang phục. Thực tế, đây là một quan niệm sai lầm bởi lớp lót không được may cẩn thận khiến trang phục trở nên rất luộm thuộm. Những chiếc áo khoác sẽ kém thanh lịch hơn nếu có phần vải lót không tương đồng với áo. Ngoài ra, lót trong những chiếc váy cũng không nên chọn vải bị nhàu nhỉ. Lót thò ra khỏi chân vày là điều tối kỵ đối với một bộ đồ đẹp. Dù chỉ là chi tiết nhỏ nhưng lại khiến món đồ kém bền và giảm sút về tính thẩm mỹ.

Dù chọn đồ bình dân, bạn vẫn có thể ấn tượng hơn khi quan tâm đến những chi tiết nhỏ. Đừng dại mua đồ quá rẻ dẫn đến việc hình ảnh kém chỉn chu.

2. LƯU Ý ĐẾN HỌA TIẾT

Nhiều chị em có sở thích mặc những bộ đồ có họa tiết nổi bật. Tuy vậy, nếu như được may số gia công số lượng lớn, rất dễ gặp trường hợp chắp ghép họa tiết không ăn nhập, hoặc bị biến mất hình một cách vô lý. Nếu không phải chủ ý của các NTK thì đây quả là lỗi khiến chủ nhân bị trừ điểm rất nặng. Nếu chọn mua váy bình dân, bạn nên chọn váy có họa tiết nhỏ, lặp lại để không bị lộ khuyết điểm này. Váy họa tiết bị chắp ghép không đúng sẽ khiến chủ nhân kém duyên dáng hơn trong mắt người đối diện rất nhiều!

Họa tiết bị cắt, bị ghép lệch lạc khiến những chiếc váy điệu đà đến đâu cũng không thể tỏa sáng.

3. KHÓA VÁY NHỎ MÀ QUAN TRỌNG VÔ CÙNG

Khóa váy là chi tiết tuy nhỏ nhưng lại giúp đem đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Những món đồ có khóa kéo vô cùng tiện dụng để giúp định hình phom. Nhiều người cho rằng những chiếc khóa giọt lệ đạt hiệu quả tốt hơn về độ sang trọng so với những chiếc khóa nhựa, đồng. Nhưng nếu khóa giọt lệ không được may kín, để lộ thân khóa thì bạn cũng nên bỏ qua món đồ đó. Khi kiểu váy bạn thích không có khóa kín thì ít nhất cũng nên chọn khóa có màu tương đồng với vải.

Váy giọt lệ sang và tinh tế hơn nhiều so với khóa nhựa.

4. ĐỂ Ý KỸ ĐƯỜNG CHỈ, KHUY ÁO

Nếu là một cô nàng thông minh, bạn không nên chỉ nhìn kiểu dáng mà mà đã vội rút ví. Hãy quan sát những đường may, chi tiết nhỏ như khuy, cúc áo. Đường may lệch, chỉ may khác với màu vải hay bị nhảy mũi kim là điều khiến bộ trang phục bạn bạn mất điểm trong mất người đối diện. Ngoài ra, những chiếc khuy cũng nên được đính bằng chất liệu tốt và sẽ đẹp hơn cả nếu đồng điệu với màu áo.