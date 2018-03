Từ giờ chị em khỏi đau đầu lo "vỡ kế hoạch" vì đã có thuốc tránh thai cho chồng

Kiểm soát sinh đẻ hiện nay đang dần trở nên ngày càng quan trọng, nó không chỉ giúp tránh việc mang thai ngoài ý muốn mà và còn có thể giúp ngăn ngừa các bệnh lây qua đường tình dục, và việc này phụ thuộc rất nhiều vào biện pháp tránh thai được sử dụng. Một trong số những phương pháp khá phổ biến là sử dụng thuốc tránh thai.

Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc tránh thai từ trước tới nay thường được xem là trách nhiệm của người phụ nữ, họ dùng bao cao su dành cho nữ, đặt vòng hay thuốc tránh thai để điều chỉnh các hooc môn trong cơ thể, điều chỉnh giai đoạn rụng trứng, tránh việc mang thai ngoài ý muốn. Giờ đây, các chị em khỏi đau đầu lo “vỡ kế hoạch” lỡ chẳng may chưa kịp sử dụng thuốc tránh thai vì một loại thuốc tránh thai hoàn toàn mới dành cho phái mạnh đã ra đời. Theo đó, loại vắc xin này kiểm soát số lượng tinh trùng của đàn ông và có tỷ lệ tránh thai thành công tới 96%.

Hiện nay, thuốc tránh thai bằng hình thức tiêm phòng dành cho nam giới đã được phát triển. (Ảnh minh họa)

Trước đây, đối với nam giới, các biện pháp tránh thai phổ biến bao gồm các phương pháp như xuất tinh ngoài, thắt ống dẫn tinh hay đơn giản và an toàn nhất là sử dụng bao cao su. Tuy nhiên, các biện pháp này không phải lúc nào cũng tốt và đôi khi không hiệu quả, có thể do sử dụng sai cách hoặc một số lý do khác. Theo Viện nghiên cứu Guttmacher, gần 40% số trường hợp mang thai xảy ra vào năm 2012 là ngoài ý muốn mặc dù đã sử dụng các biện pháp tránh thai.

Đây là lý do tại sao vắc xin tiêm phòng tránh thai cho nam giới được phát triển, một biện pháp tránh thai thay thế tuyệt vời dành cho cánh đàn ông. Bước đột phá này nằm trong một nghiên cứu mới do Tiến sĩ Mario Philip Reyes Festin, MD, Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva, Thụy Sỹ tiến hành. Nghiên cứu được áp dụng trên cơ thể nam giới ở độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, và sau đó được giới hạn lại từ 18 đến 38 tuổi.

Vắc xin tiêm phòng này bao gồm 200mg progestogen và 1000mg testosterone undecanoate (TU) nằm trong nội tiết tố sinh dục nam, có tác dụng ức chế tiết hormone ở nam giới. Các nhà nghiên cứu đã làm việc trong thời gian dài để có được loại thuốc tránh thai cho nam giới một cách an toàn, họ kết hợp các hormone đúng cách để tránh việc mang thai và hạn chế các phản ứng phụ. Mỗi 8 trong tổng số 26 tuần, nam giới sẽ được tiêm 2 mũi để giúp làm giảm số lượng tinh trùng trong cơ thể.

96% số người sử dụng loại thuốc tránh thai này đều tránh thai thành công, chỉ có 4 trường hợp gây mang thai ngoài ý muốn.

Thật đáng ngạc nhiên, sau khi sử dụng loại thuốc tránh thai này, 96% số lượng nam giới có sử dụng thuốc đều tránh thai thành công, chỉ có 4 trường hợp khiến bạn tình mang thai ngoài ý muốn, một con số ngoài mong đợi. Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn buộc phải dừng lại do những tác dụng phụ mà nó gây ra cho những người sử dụng thuốc phản ánh.

Đa số người dùng thuốc cho rằng, thuốc tránh thai này khiến tâm trạng của họ không ổn, họ thường xuyên cảm thấy tồi tệ, nhiều người còn căng thẳng đến mức trầm cảm. Một số người khác thì cho rằng thuốc gây đau cơ, và lên mụn trứng cá mặc dù họ đã qua độ tuổi dậy thì. Thêm một nhược điểm nữa của loại thuốc này, là thuốc không có tác dụng ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nên những người thường xuyên có quan hệ tình dục vẫn cần sử dụng bao cao su để phòng tránh lây nhiễm.

Nhìn chung, việc sử dụng thuốc tránh thai bằng cách tiêm phòng tuy có đem lại những hiệu quả nhất định, nhưng cần thêm nhiều nghiên cứu phát triển hơn để hạn chế được các tác dụng phụ không mong muốn đối với nam giới. Những nghiên cứu này sẽ sớm được phát triển và hoàn thành, và nam giới sẽ sớm được sử dụng thuốc tránh thai an toàn dưới hình thức tiêm phòng.

Theo Birth Control/Khám phá